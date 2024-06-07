Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Кайри Ирвинг: реакция Бостон Селтикс на возвращение разыгрывающего Даллас Маверикс, видео, растерзали куклу и освистали

Как фанаты «Бостона» отреагировали на возвращение Ирвинга, которого они так ненавидят?
Артемий Берстенев
В «Бостоне» отреагировали на возвращение Ирвинга
Аудио-версия:
Комментарии
Иного ожидать и не следовало, но один из поступков может вызвать вопросы об адекватности некоторых болельщиков «Селтикс».

Болельщики «Бостона» ненавидят Кайри Ирвинга всем сердцем. Именно разыгрывающий «Далласа» однажды пообещал бостонской аудитории, что заключит с «Селтикс» новый контракт, когда представлял цвета этой команды. Ирвинг не сдержал обещание — в итоге запросил обмен и переехал в «Бруклин» летом 2019 года. Период Кайри в «Нетс» — полная катастрофа. Защитник на постоянной основе ссорился с владельцами, отказывался ставить вакцину от коронавируса и регулярно получал штрафы из-за пропущенных матчей, да и в целом имел репутацию «плоскоземельщика». В «Далласе» он свою репутацию исправляет.

Подробнее о причинах конфликта:
«Иди к чёрту, Кайри». В Бостоне хотят поквитаться с бывшей скандальной суперзвездой
«Иди к чёрту, Кайри». В Бостоне хотят поквитаться с бывшей скандальной суперзвездой

Ирвинг — в финале НБА, где его «Маверикс» противостоят как раз «кельтам». Первый матч уже сыгран, в нём уверенную победу одержал «Бостон» — 107:89. И интерес мог вызвать не сам факт соперничества «бродяг» с «кельтами», а возможные конфронтации болельщиков «Селтикс» с Кайри Ирвингом. Как только тот появился на площадке после разминки, чтобы при объявлении составов диктор назвал его имя, местная публика незамедлительно начала освистывать баскетболиста и гудеть в его адрес. Фанатов оторвались по полной, когда диктор произнёс его имя на всю арену.

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA».

Да, «Даллас» Ирвинга проиграл, фанаты «Бостона» должны этому радоваться. Но после матча выпады в адрес Кайри не просто продолжились, но и неадекватно усилились! В толпе празднующих победу появилась кукла, которая, как утверждается в социальных сетях, имитирует внешний вид самого Кайри Ирвинга. Если посмотреть представленный видеоматериал, можно заметить, с какой яростью фанаты «кельтов» уничтожают бедную куклу, перекидывая её из рук в руки, а в концовке просто растоптав и снова куда-то выкинув. Подобное может напугать — это как минимум.

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA».

Ирвинг в последних 11 встречах с «Бостоном» потерпел 11 поражений. Сам разыгрывающий в первой игре финальной серии набрал грустные 12 очков, реализовав лишь шесть бросков из 19. Помимо этого, Кайри собрал три подбора, совершил три потери и отдал две результативные передачи. «По правде говоря, я думал, что здесь [на арене] будет намного громче», — оценил защитник поведение болельщиков «Селтикс». Второй матч серии пройдёт в ночь с 9 на 10 июня. Следите за нашими онлайн-трансляциями.

НБА - плей-офф . Финал. 1-й матч
07 июня 2024, пятница. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
107 : 89
Даллас Маверикс
Даллас
Бостон Селтикс: Браун - 22, Порзингис - 20, Тейтум - 16, Уайт - 15, Холидэй - 12, Хорфорд - 10, Хозер - 8, Корнет - 2, Михайлюк - 2, Притчард, Бриссетт, Тиллман, Уолш, Спрингер, Кета
Даллас Маверикс: Дончич - 30, Вашингтон - 14, Харди - 13, Ирвинг - 12, Гэффорд - 8, Джонс - 5, Грин - 3, Лайвли - 2, Клебер - 2, Экзам, Пауэлл, Лоусон, Хардуэй-младший, Проспер, Моррис
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android