Как фанаты «Бостона» отреагировали на возвращение Ирвинга, которого они так ненавидят?

Болельщики «Бостона» ненавидят Кайри Ирвинга всем сердцем. Именно разыгрывающий «Далласа» однажды пообещал бостонской аудитории, что заключит с «Селтикс» новый контракт, когда представлял цвета этой команды. Ирвинг не сдержал обещание — в итоге запросил обмен и переехал в «Бруклин» летом 2019 года. Период Кайри в «Нетс» — полная катастрофа. Защитник на постоянной основе ссорился с владельцами, отказывался ставить вакцину от коронавируса и регулярно получал штрафы из-за пропущенных матчей, да и в целом имел репутацию «плоскоземельщика». В «Далласе» он свою репутацию исправляет.

Ирвинг — в финале НБА, где его «Маверикс» противостоят как раз «кельтам». Первый матч уже сыгран, в нём уверенную победу одержал «Бостон» — 107:89. И интерес мог вызвать не сам факт соперничества «бродяг» с «кельтами», а возможные конфронтации болельщиков «Селтикс» с Кайри Ирвингом. Как только тот появился на площадке после разминки, чтобы при объявлении составов диктор назвал его имя, местная публика незамедлительно начала освистывать баскетболиста и гудеть в его адрес. Фанатов оторвались по полной, когда диктор произнёс его имя на всю арену.

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA».

Да, «Даллас» Ирвинга проиграл, фанаты «Бостона» должны этому радоваться. Но после матча выпады в адрес Кайри не просто продолжились, но и неадекватно усилились! В толпе празднующих победу появилась кукла, которая, как утверждается в социальных сетях, имитирует внешний вид самого Кайри Ирвинга. Если посмотреть представленный видеоматериал, можно заметить, с какой яростью фанаты «кельтов» уничтожают бедную куклу, перекидывая её из рук в руки, а в концовке просто растоптав и снова куда-то выкинув. Подобное может напугать — это как минимум.

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA».

Ирвинг в последних 11 встречах с «Бостоном» потерпел 11 поражений. Сам разыгрывающий в первой игре финальной серии набрал грустные 12 очков, реализовав лишь шесть бросков из 19. Помимо этого, Кайри собрал три подбора, совершил три потери и отдал две результативные передачи. «По правде говоря, я думал, что здесь [на арене] будет намного громче», — оценил защитник поведение болельщиков «Селтикс». Второй матч серии пройдёт в ночь с 9 на 10 июня. Следите за нашими онлайн-трансляциями.