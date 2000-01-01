Защитник «Далласа» Лука Дончич принял участие в первом матче финальной серии плей-офф НБА с «Бостоном», в котором его команда потерпела поражение со счётом 89:107.
Дончич провёл на площадке 38 минут, у него в активе 30 очков, 10 подборов, два перехвата и один подбор. Баскетболист реализовал 12 бросков из 26.
Таким образом, словенец стал первым с 1999 года игроком, оформившим 30-очковый дабл-дабл в дебютном матче финала НБА. Ранее это удавалось Тиму Данкану в составе «Сан-Антонио».
Лука Дончич повторил достижение Тима Данкана 25-летней давности в финале НБА
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