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Джо Маззулла и Хосеп Гвардиола: что их связывает, взаимоотношения тренеров Бостон Селтикс и Манчестер Сити, финал НБА, плей-офф

Гвардиола — фанат «Бостона»? Легенда футбола поддерживает клуб в финале НБА
Никита Бирюков
Хосеп Гвардиола и Джо Маззулла
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Тренер «Манчестер Сити» помогает «Селтикс» выиграть первое с 2008 года чемпионство.

Любой тренер учится на протяжении всей своей карьеры. Джо Маззулла в возрасте 34 лет возглавил «Бостон Селтикс». В первый сезон специалиста в команде «кельтам» не удалось пробиться в самую важную серию сезона — «Майами Хит» с Джимми Батлером оказался сильнее, но уже через год Маззулла вывел команду в финал НБА. Клуб из Массачусетса без особых проблем обыграл «Даллас Маверикс» в первом матче, может быть, всё это благодаря тому, что Джо помогал легендарный тренер?

Самый молодой тренер в истории финалов НБА не раз признавался в любви к Хосепу Гвардиоле — поистине уникальному футбольному специалисту, который работал в «Барселоне», «Баварии», а сейчас возглавляет «Манчестер Сити». Пеп — обладатель всех возможных как личных, так и командных наград и не раз признавался лучшим тренером мира. Вот что Маззулла говорил ранее о своём коллеге по цеху: «Я глубоко изучаю «Манчестер Сити». Пристально слежу за Гвардиолой. Думаю, он является лучшим тренером мира, вне зависимости от вида спорта. Его работа сильно повлияла на меня».

Путь другого тренера к финалу НБА:
Мухлевал в НБА, но превратился в одного из лучших тренеров лиги. Кто ведёт «Даллас» к чуду
Мухлевал в НБА, но превратился в одного из лучших тренеров лиги. Кто ведёт «Даллас» к чуду

Конечно, нужно равняться лишь на лучших, а кто, как не Хосеп, лучше всех в мире погружён в различные тактические схемы и продолжает совершенствоваться день за днём. Сезон для «Манчестер Сити» уже завершился, поэтому Пеп может себе позволить немного отдохнуть. «Горожане», по своим меркам, не лучшим образом провели сезон — выиграли лишь АПЛ, в Лиге чемпионов команда по сумме двух матчей уступила мадридскому «Реалу» в четвертьфинале, а в финале Кубка Англии и вовсе проиграла «красным» соседям по городу — «Манчестер Юнайтед».

Но, даже несмотря на неудачный сезон с точки зрения количества трофеев, Гвардиола по-прежнему остаётся одним из лучших тренеров в мире, если не лучшим. Совет от него хотел бы получить каждый, и Маззулле представился шанс! Перед стартом финальной серии НБА тренеры пообщались между собой, и, скорее всего, обсудили насущные вопросы. Может быть, Пеп дал дельный совет, как не упасть в грязь лицом в самый ответственный момент, а может, и вовсе подсказал какую-то тактику, так как испанский специалист — тот ещё гик и способен прекрасно разбираться во всех видах спорта.

Джо Маззулла разговаривает с Хосепом Гвардиолой

Джо Маззулла разговаривает с Хосепом Гвардиолой

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МОРИ ХЕРШГОРДОНА

Гвардиола ранее рассказывал о том, как изучал мир тенниса и баскетбола, чтобы понять, как можно ещё улучшить свою команду. В феврале 2024 года Маззулла посетил тренировочную базу «Ман Сити». Тренеры уже не в первый раз коммуницируют между собой и учатся чему-то новому. Вот это подход! Во время первого матча с «Далласом» Хосеп вместе с супругой сидел в первых рядах арены «Ти-Ди Гарден» и в тайм-ауте дал знать Маззулле, что тот всё делает великолепно!

Гвардиола поддерживает «Бостон» в финале НБА:

Конечно, бóльшую часть встречи «кельты» вели с разницей в 20 очков, преимущество доходило и до «+29». «Даллас» в третьей четверти приблизился к «Бостону», но точечные решения Маззуллы и великолепная игра лидеров исправили ситуацию на паркете. Возвращение Кристапса Порзингиса после травмы получилось сногсшибательным. Подопечные Джейсона Кидда попросту не могли остановить бигмена «Селтикс», который набрал 20 очков, сделал шесть подборов и оформил три блок-шота за 21 игровую минуту. А ведь латвиец не появлялся на площадке 38 дней!

«Бостон» выиграл сражение, но не войну. Впереди ещё как минимум три матча, и вряд ли «Даллас» не постарается исправить положение. Правда, пока «кельты» выглядят уж слишком монструозно, словно это та самая пятёрка инопланетян из «Космического Джема», забравшая у лучших баскетболистов планеты силы. Только тут их не пришлось забирать, так как за «Селтикс» играют одни из лучших игроков НБА. Маззулла и его «Бостон» сделали свой ход, чем же ответят Джейсон Кидд, Лука Дончич и Кайри Ирвинг? Узнаем уже 10 июня, когда состоится вторая встреча финала.

Подробнее о первом матче финала:
Это было очень жёстко. «Бостон» раздавил «Даллас» в первом матче, Порзингис — невероятен!
Это было очень жёстко. «Бостон» раздавил «Даллас» в первом матче, Порзингис — невероятен!
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Новости. Баскетбол
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