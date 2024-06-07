Гвардиола — фанат «Бостона»? Легенда футбола поддерживает клуб в финале НБА

Любой тренер учится на протяжении всей своей карьеры. Джо Маззулла в возрасте 34 лет возглавил «Бостон Селтикс». В первый сезон специалиста в команде «кельтам» не удалось пробиться в самую важную серию сезона — «Майами Хит» с Джимми Батлером оказался сильнее, но уже через год Маззулла вывел команду в финал НБА. Клуб из Массачусетса без особых проблем обыграл «Даллас Маверикс» в первом матче, может быть, всё это благодаря тому, что Джо помогал легендарный тренер?

Самый молодой тренер в истории финалов НБА не раз признавался в любви к Хосепу Гвардиоле — поистине уникальному футбольному специалисту, который работал в «Барселоне», «Баварии», а сейчас возглавляет «Манчестер Сити». Пеп — обладатель всех возможных как личных, так и командных наград и не раз признавался лучшим тренером мира. Вот что Маззулла говорил ранее о своём коллеге по цеху: «Я глубоко изучаю «Манчестер Сити». Пристально слежу за Гвардиолой. Думаю, он является лучшим тренером мира, вне зависимости от вида спорта. Его работа сильно повлияла на меня».

Конечно, нужно равняться лишь на лучших, а кто, как не Хосеп, лучше всех в мире погружён в различные тактические схемы и продолжает совершенствоваться день за днём. Сезон для «Манчестер Сити» уже завершился, поэтому Пеп может себе позволить немного отдохнуть. «Горожане», по своим меркам, не лучшим образом провели сезон — выиграли лишь АПЛ, в Лиге чемпионов команда по сумме двух матчей уступила мадридскому «Реалу» в четвертьфинале, а в финале Кубка Англии и вовсе проиграла «красным» соседям по городу — «Манчестер Юнайтед».

Но, даже несмотря на неудачный сезон с точки зрения количества трофеев, Гвардиола по-прежнему остаётся одним из лучших тренеров в мире, если не лучшим. Совет от него хотел бы получить каждый, и Маззулле представился шанс! Перед стартом финальной серии НБА тренеры пообщались между собой, и, скорее всего, обсудили насущные вопросы. Может быть, Пеп дал дельный совет, как не упасть в грязь лицом в самый ответственный момент, а может, и вовсе подсказал какую-то тактику, так как испанский специалист — тот ещё гик и способен прекрасно разбираться во всех видах спорта.

Джо Маззулла разговаривает с Хосепом Гвардиолой Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МОРИ ХЕРШГОРДОНА

Гвардиола ранее рассказывал о том, как изучал мир тенниса и баскетбола, чтобы понять, как можно ещё улучшить свою команду. В феврале 2024 года Маззулла посетил тренировочную базу «Ман Сити». Тренеры уже не в первый раз коммуницируют между собой и учатся чему-то новому. Вот это подход! Во время первого матча с «Далласом» Хосеп вместе с супругой сидел в первых рядах арены «Ти-Ди Гарден» и в тайм-ауте дал знать Маззулле, что тот всё делает великолепно!

Гвардиола поддерживает «Бостон» в финале НБА:

Конечно, бóльшую часть встречи «кельты» вели с разницей в 20 очков, преимущество доходило и до «+29». «Даллас» в третьей четверти приблизился к «Бостону», но точечные решения Маззуллы и великолепная игра лидеров исправили ситуацию на паркете. Возвращение Кристапса Порзингиса после травмы получилось сногсшибательным. Подопечные Джейсона Кидда попросту не могли остановить бигмена «Селтикс», который набрал 20 очков, сделал шесть подборов и оформил три блок-шота за 21 игровую минуту. А ведь латвиец не появлялся на площадке 38 дней!

«Бостон» выиграл сражение, но не войну. Впереди ещё как минимум три матча, и вряд ли «Даллас» не постарается исправить положение. Правда, пока «кельты» выглядят уж слишком монструозно, словно это та самая пятёрка инопланетян из «Космического Джема», забравшая у лучших баскетболистов планеты силы. Только тут их не пришлось забирать, так как за «Селтикс» играют одни из лучших игроков НБА. Маззулла и его «Бостон» сделали свой ход, чем же ответят Джейсон Кидд, Лука Дончич и Кайри Ирвинг? Узнаем уже 10 июня, когда состоится вторая встреча финала.