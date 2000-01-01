Фанаты «Бостона» после первого матча финала плей-офф НБА жестоко растерзали куклу Кайри Ирвинга. Таким образом болельщики «кельтов» выразили ненависть к игроку, который когда-то представлял их команду.
Фанаты «Бостона» цинично растерзали куклу Кайри Ирвинга после матча финала НБА. Видео
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