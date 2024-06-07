Каждый день как на пороховой бочке. Топ уволенных тренеров НБА

В спорте до последнего нельзя быть уверенным, что завтра продолжишь работу на том же месте. Баскетбол — не исключение!

Не секрет, что в НБА тренерские перестановки происходят довольно часто: будь то по ходу сезона, после него или спустя несколько лет. Ничьё место не гарантировано полностью, если ты не даёшь результат или не выполняешь чёткие установки руководства, например, танковать для получения лучшего выбора на драфте Национальной баскетбольной ассоциации. Конечно, официально это запрещено в лиге, но все всё понимают… Нынешний сезон не обошёлся без громких тренерских отставок, где-то оправданных, а где-то совершенно не поддающихся объяснению. Составили топ-5 самых примечательных из них.

Пятое место. Стив Клиффорд — «Шарлотт Хорнетс»

Стив Клиффорд Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Это второе пребывание Клиффорда в «Шарлотт». Ранее специалист работал в клубе с 2013 по 2018 год и дважды выводил команду в плей-офф НБА. К тому же нельзя забывать, что тренер — рекордсмен «Хорнетс» по количеству побед в лиге — 244 — и количеству матчей у руля команды — 574. Но всему приходит конец… Стив сразу же после окончания сезона-2023/2024 ушёл с должности главного тренера. «Шершни» заняли 13-е место в Восточной конференции с результатом 21-61. Правда, есть и отличные новости для Клиффорда: он останется в клубе в качестве советника.

Отмечается, что тренер прекратил свою деятельность из-за возраста (62 года). Может быть, и так, но у нас есть пример 75-летнего Грега Поповича, который продолжает трудиться в «Сан-Антонио». Так что, возможно, всем нам что-то недоговаривают. В любом случае держать на плаву «Хорнетс» было невероятно трудно. Лидер команды Ламело Болл больше проводит в лазарете, чем играет. Кай Джонс съехал с катушек, а Майлз Бриджес избил жену на глазах сына и получил дисквалификацию в НБА. Вот с таким вот «цирком» приходилось работать Клиффорду. Стиву спокойствия и душевного умиротворения на старости лет!

Четвёртое место. Фрэнк Вогель — «Финикс Санз»

Фрэнк Вогель Фото: Christian Petersen/Getty Images

Чемпион НБА 2020 года в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогель перед сезоном-2023/2024 возглавил «Финикс Санз». Довольно именитому тренеру предстояло решить одну из самых сложных загадок человечества: как играть в баскетбол без профильного разыгрывающего, когда в команде у тебя одни из лучших бросающих в лиге: Кевин Дюрант, Девин Букер и Брэдли Бил. Если в регулярном чемпионате команде удалось неплохо себя зарекомендовать — 49 побед при 33 поражениях, то в плей-офф «солнечных» катком переехала «Миннесота».

Сразу же после серии с «волками» Вогеля уволили с поста главного тренера. Ему не удалось раскрыть сильные стороны своих лидеров именно во многом благодаря тому, что руководство не удосужилось найти хотя бы среднего разыгрывающего. Фрэнк попытался распределить розыгрыш мяча между Букером и Билом, но вышло не совсем то, чего он сам ожидал. Теперь главным тренером «Финикса» стал Майк Буденхольцер, который становился чемпионом с «Милуоки». Посмотрим, что получится у него.

Третье место. Дарвин Хэм — «Лос-Анджелес Лейкерс»

Дарвин Хэм Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Хэм — отличный тренер, который вместе с «Лейкерс» вышел в финал Западной конференции в 2022 году, когда в команду особо никто не верил после ужасного старта в регулярном чемпионате. В нынешнем сезоне ситуация повторилась, но на этот раз на пути клуба из Лос-Анджелеса во главе с Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом встали старые знакомые из «Денвер Наггетс». Йокич и компания отдали лишь матч «озёрникам» за две серии плей-офф в разные года.

Ещё по ходу сезона ходили активные слухи, что Хэм не нравится игрокам, что у него есть определённое недопонимание с некоторыми из них. Кажется, что Дарвин — просто не типаж тренера, который подходит великому и ужасному Королю, который после пребывания в «Майами» стал всё больше узурпировать власть в «Кливленде» и «Лейкерс». На фоне плохого результата в плей-офф и не самых стабильных выступлений в регулярном чемпионате руководство «озёрников» решило распрощаться с тренером. Вероятно, на вакантное место придёт дружище Леброна — Джей Джей Редик.

Второе место. Джей Би Бикерстафф — «Кливленд Кавальерс»

Джей Би Бикерстафф Фото: Jason Miller/Getty Images

После не самого удачного периода в «Мемфис Гриззлиз», который ознаменовался перестройкой клуба, Бикерстафф перебрался в «Кливленд Кавальерс». С сезона-2019/2020 специалист работает в клубе из Огайо. Леброн уже перешёл в «Лейкерс», и команда пыталась построиться практически с нуля. Вышло очень даже неплохо: в клубе разглядели талант Лаури Маркканена, выменяв его из «Чикаго», взяли на драфте Эвана Мобли, Дариуса Гарлэнда и Айзека Окоро, которые сейчас играют в основной пятёрке команды. Но главное — привезли суперзвезду в лице Донована Митчелла, отдав за него Маркканена и Коллина Секстона.

Дела пошли в гору, и клуб на протяжении двух последних сезонов проходил в плей-офф. Однако в 2023 году «Кливленд» выбыл по итогам первого раунда, а в 2024-м — во втором. Бикерстафф выстроил одну из лучших оборон в лиге, но результаты в НБА — всё! К тому же лидеры «Кавальерс» оказались недовольны тренировками и подходом дела специалиста. Поэтому после вылета от «Бостона» в четвертьфинале плей-офф с Джей Би решили попрощаться. Пока неизвестно будущее Митчелла в клубе, но если уйдёт и он, то команде, вероятно, несдобровать.

Первое место. Эдриан Гриффин — «Милуоки Бакс»

Эдриан Гриффин Фото: Ron Schwane/Getty Images

Возглавляет наш список Эдриан Гриффин. Его не выбрали на драфте НБА 1996 года, но он всё равно пробился в лигу и в период с 1999-го по 2008-й успел поиграть за множество клубов в лиге, таких как «Бостон», «Даллас», «Хьюстон», «Чикаго» и «Сиэтл». Сразу после завершения профессиональной карьеры игрока стал помощником главного тренера Скотта Скайлза в «Милуоки Бакс». Гриффин работал ассистентом не только в стане «оленей», но и в «Чикаго», «Орландо», «Оклахома-Сити» и «Торонто». И вот спустя 15 лет ему выдался шанс стать главным тренером. 5 июня 2023 года «Милуоки» назначил Эдриана на пост.

В межсезонье к «оленям» присоединился Дэмьен Лиллард, а их совместный дуэт с Яннисом Адетокунбо ещё до старта сезона навевал на всех ужас. Опасения оказались не напрасны! Дэйм и Грик Фрик имели один из лучших атакующих рейтингов в лиге и попросту разрывали одного соперника за другим. Несмотря на то что в обороне дела шли, откровенно говоря, плохо. Это не помешало команде идти на втором месте на Востоке с 30 победами при 13 поражениях, как вдруг 23 января пришла новость, что «Милуоки» уволил Гриффина. Позднее клуб назначил Дока Риверса, с которым закончил регулярку на третьем месте и вылетел в первом раунде плей-офф от «Нью-Йорк Никс».

Примечательно, что при Риверсе команда имела показатель в 19 побед при 20 поражениях. Гриффину не дали шанса проявить себя в плей-офф и просто решили довериться более опытному тренеру. Как оказалось, совсем напрасно. Можно было посмотреть на Эдриана до конца сезона, а уже потом делать выводы. Но уже всё сделано, ничего не воротишь.