В Греции очень весело. Владелец клуба Евролиги якобы угрожал властям и оскорблял судей

Греция — невероятно атмосферное место для боления. Это касается как футбола, так и баскетбола. Здесь очень искренне поддерживают свои команды, чего только стоит финальная серия, которая проходит сейчас в чемпионате Греции по баскетболу. Титул разыгрывают «Олимпиакос» и «Панатинаикос». Оба клуба выступают и в Евролиге. И в серии с её действующим чемпионом «Олимпиакос» ведёт со счётом 2-0. Без скандалов не обошлось, как и без упоминаний главного тренера «Панатинаикоса» Эргина Атамана, трёхкратного чемпиона Евролиги, славящегося своим импульсивным поведением.

В первом матче его команда проиграла 84:89, а сам турецкий специалист был удалён и затем отметился громкими высказываниями в адрес судей. Примечательно, что после удаления Эргин прошёлся через центр площадки, чтобы демонстративно поаплодировать каждому из трёх арбитров, обслуживавших встречу. Более того, тренер не забыл поднять вопрос, что на важных играх работать должны рефери не из Греции. Сам наставник «Панатинаикоса» отметил, что понимает, почему такая практика устоялась в футболе.

Второй матч «Пао» тоже проиграл с незначительной разницей — 86:92. За 38 секунд до конца основного времени защитник «Олимпиакоса» Айзея Канаан решил спровоцировать MVP минувшего финала Евролиги Костаса Слукаса, продемонстрировав денежный жест, к которому время от времени любит прибегать центровой «Миннесоты» Руди Гобер в НБА. В дело мешался и Эргин Атаман, вступивший в конфронтацию с Канааном, за что получил технический фол. Атаман попытался опротестовать это решение, итог — Эргин удаляется второй матч кряду.

Видео можно посмотреть на канале Eurohoops TV в YouTube.

Главный тренер «Олимпиакоса» Георгиос Барцокас сдержанно отреагировал на ситуацию: «Я не хочу это комментировать. Это то, что мы все говорили перед финалом: постарайтесь не подливать масла в огонь. Мы с командой движемся в правильном направлении. Случилась стычка между Канааном и Слукасом, и вмешался тренер Атаман. Он снова вышел на площадку. Это его метод, который мы уважаем».

Правда, владелец «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос после встречи в своих социальных сетях заявил, что клуб подаст в лигу официальную жалобу касаемо спорных судейских решений. Сам Яннакопулос не стеснялся в выражениях: «В этой стране мы должны сосредоточиться на действиях, а не на реакции. Оставим махинации и посмотрим наглядно, что произошло на паркете. Должно быть проведено расследование, и власти должны вмешаться». Димитрис также упомянул сфальсифицированные выборы.

«Олимпиакос» — «Панатинаикос», второй матч Фото: БК «Олимпиакос»

В «Олимпиакосе» это не оставили без внимания и через пресс-релиз дали понять, что клуб подаст жалобу на комментарии Яннакопулоса: «Баскетбольный клуб «Олимпиакос» подаст официальную жалобу на владельца «Панатинаикоса» за мерзкие, тошнотворные и угрожающие высказывания в адрес правительства, Федерации баскетбола Греции и судей второго матча финала через свой личный аккаунт в социальных сетях. В то же время мы ждём немедленной реакции правительства и главных лиц греческого спорта».

Чем закончится эта история — весьма интересно. Примечательно, что, согласно греческому спортивному законодательству, подобные действия Димитриса Яннакопулоса можно расценить как вредное поведение по отношению к спорту. По итогам первой встречи финальной серии и «Пао», и Эргин Атаман были оштрафованы за свои действия. Сам специалист обязан заплатить € 10 000. Финал в Греции проводится до трёх побед. Следующий матч состоится 10 июня, и уже в нём «Олимпиакос» может стать чемпионом в третий раз кряду.