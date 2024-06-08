Кейтлин Кларк «прокатили» с олимпийской сборной США. Хотя из-за неё смотрят женскую НБА

Кейтлин Кларк — рекордсменка студенческого баскетбола NCAA (как мужского, так и женского) по результативности. Рекорд долгое время принадлежал члену Зала славы баскетбола Питу Маравичу. Кларк регулярно создавала и продолжает создавать всё больше причин упоминать 22-летнюю баскетболистку, которая во время минувшего драфта женской НБА (WNBA) под общим первым номером ушла в «Индиану Фивер». Разыгрывающая, считай, моментально попала в скандал с журналистом, который во время пресс-конференции позволил себе позаигрывать с девушкой.

С приходом Кларк в WNBA рейтинги североамериканской лиги резко рванули вверх — это не говоря о наценке на стоимость билетов в тех городах, которые посещает «Индиана». Например, матч «Фивер» с «Чикаго Скай» на ESPN собрал аудиторию из 1,53 млн человек. Это четвёртый лучший показатель за последние 22 года, как отметили потом в Awful Announcing. В частности, ажиотаж вокруг встреч был связан с главной соперницей Кларк в студентах — Энджел Риз.

Более того, во время игры Кейтлин неплохо так досталось — в третьей четверти матча защитница клуба из Города ветров Кеннеди Картер реализовала бросок со средней дистанции и моментально ринулась в сторону Кейтлин, сильно толкнув её плечом. Примечательно, что судьи расценили это как обычное нарушение правил, правда, потом в лиге пересмотрели решение, переквалифицировав действия Картер как неспортивный фол первой степени. До этого Кларк стала объектом обратного расизма.

Известный инсайдер The Athletic Шэмс Чарания заявил, что Кейтлин Кларк, как ожидается, не попадёт в финальный состав олимпийской сборной США по баскетболу, который состоит из 12 игроков. Основная причина такого решения — в команде есть сыгранность между многолетними членами сборной. Кто в составе? Эйжа Уилсон, Брианна Стюарт, Дайана Таурази, Бриттни Грайнер, Алисса Томас, Нафиса Коллиер, Джуэл Лойд, Келси Плам, Джеки Янг, Сабрина Ионеску, Челси Грей и Кали Коппер.

Тем не менее североамериканская общественность под воздействием шумихи вокруг персоны Кларк неугомонно утверждает, что это решение олимпийской сборной — несправедливое. Якобы Кейтлин и здесь успели дискриминировать! Да, сборная, возможно, может лишиться дополнительного зрителя, но в этом случае золотые медали имеют первостепенное значение, которые американки регулярно выигрывают с 1996 года. Важно помнить: в профи Кейтлин отыграла всего лишь 11 матчей, где она набирает в среднем 15,6 очка, 6,4 результативной передачи и 5,1 подбора при проценте реализации бросков 35,7, где 29,7 — трёхочковые попытки.

Явно не те цифры, которые должен показывать суперзвёздный игрок в WNBA — взять ту же Уилсон, мощно начавшую сезон в составе «Лас-Вегас Эйсес», чемпионок 2022 года под руководством известной нашим кругам Бекки Хэммон. Уилсон в среднем оформляет 27,9 очка, 12,4 подбора и 2,6 передачи при 51,3% с игры и 33,3% из-за дуги. Это ещё без упоминания того факта, что Кларк в среднем за игру совершает 5,4 потери. Не является весомым поводом для попадания в состав из 12 человек национальной команды. Есть манёвры для роста — и это самое важное. Кларк стала объектом для персональной опеки, что подтверждает забавная ситуация с сегодняшнего матча, где она наколотила против «Вашингтон Мистикс» 30 очков и попала семь «трёшек» при 20-тысячной толпе.

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA».

Кейтлин Кларк 100% будет рассматриваться в олимпийскую кампанию 2028-го, когда к этому моменту станет автором множества уникальных рекордов. Недавно, например, она стала самым быстрым игроком в истории WNBA, набравшим за карьеру 200+ очков и 50+ передач. Кейтлин в клатчевых ситуациях набрала 20 очков в этом сезоне, что является вторым лучшим показателем среди всех баскетболисток. И это лишь данные за последние дни. Дальше — больше. И для Кларк есть хорошие новости: хоть она и рассматривалась в сборную как запасной вариант, у неё будет возможность заменить травмированную Челси Грей, который не сыграла ни одного матча в этом году после финальной серии 2023-го. Или кто-то ещё, может быть, получит травму.