Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Женская сборная США по баскетболу: кто поедет на Олимпиаду в Париже 2024 года, почему в составе нет Кейтлин Кларк

Кейтлин Кларк «прокатили» с олимпийской сборной США. Хотя из-за неё смотрят женскую НБА
Артемий Берстенев
Кейтлин Кларк прокатили с олимпийской сборной США
Аудио-версия:
Комментарии
Разыгрывающая не поедет на Олимпиаду в Париже — так решили в женской национальной команде.

Кейтлин Кларк — рекордсменка студенческого баскетбола NCAA (как мужского, так и женского) по результативности. Рекорд долгое время принадлежал члену Зала славы баскетбола Питу Маравичу. Кларк регулярно создавала и продолжает создавать всё больше причин упоминать 22-летнюю баскетболистку, которая во время минувшего драфта женской НБА (WNBA) под общим первым номером ушла в «Индиану Фивер». Разыгрывающая, считай, моментально попала в скандал с журналистом, который во время пресс-конференции позволил себе позаигрывать с девушкой.

Что произошло?
Решил, что допустимо «мило» пообщаться с баскетболисткой, но в итоге получил отстранение
Видео
Решил, что допустимо «мило» пообщаться с баскетболисткой, но в итоге получил отстранение

С приходом Кларк в WNBA рейтинги североамериканской лиги резко рванули вверх — это не говоря о наценке на стоимость билетов в тех городах, которые посещает «Индиана». Например, матч «Фивер» с «Чикаго Скай» на ESPN собрал аудиторию из 1,53 млн человек. Это четвёртый лучший показатель за последние 22 года, как отметили потом в Awful Announcing. В частности, ажиотаж вокруг встреч был связан с главной соперницей Кларк в студентах — Энджел Риз.

Более того, во время игры Кейтлин неплохо так досталось — в третьей четверти матча защитница клуба из Города ветров Кеннеди Картер реализовала бросок со средней дистанции и моментально ринулась в сторону Кейтлин, сильно толкнув её плечом. Примечательно, что судьи расценили это как обычное нарушение правил, правда, потом в лиге пересмотрели решение, переквалифицировав действия Картер как неспортивный фол первой степени. До этого Кларк стала объектом обратного расизма.

Ситуации с Кларк:
Суперзвёзд можно бить и остаться безнаказанным? В женской НБА — да Суперзвёзд можно бить и остаться безнаказанным? В женской НБА — да
Расизм в отношении белых — что-то новое. В женской НБА скандал с участием суперзвезды Расизм в отношении белых — что-то новое. В женской НБА скандал с участием суперзвезды

Известный инсайдер The Athletic Шэмс Чарания заявил, что Кейтлин Кларк, как ожидается, не попадёт в финальный состав олимпийской сборной США по баскетболу, который состоит из 12 игроков. Основная причина такого решения — в команде есть сыгранность между многолетними членами сборной. Кто в составе? Эйжа Уилсон, Брианна Стюарт, Дайана Таурази, Бриттни Грайнер, Алисса Томас, Нафиса Коллиер, Джуэл Лойд, Келси Плам, Джеки Янг, Сабрина Ионеску, Челси Грей и Кали Коппер.

Тем не менее североамериканская общественность под воздействием шумихи вокруг персоны Кларк неугомонно утверждает, что это решение олимпийской сборной — несправедливое. Якобы Кейтлин и здесь успели дискриминировать! Да, сборная, возможно, может лишиться дополнительного зрителя, но в этом случае золотые медали имеют первостепенное значение, которые американки регулярно выигрывают с 1996 года. Важно помнить: в профи Кейтлин отыграла всего лишь 11 матчей, где она набирает в среднем 15,6 очка, 6,4 результативной передачи и 5,1 подбора при проценте реализации бросков 35,7, где 29,7 — трёхочковые попытки.

Явно не те цифры, которые должен показывать суперзвёздный игрок в WNBA — взять ту же Уилсон, мощно начавшую сезон в составе «Лас-Вегас Эйсес», чемпионок 2022 года под руководством известной нашим кругам Бекки Хэммон. Уилсон в среднем оформляет 27,9 очка, 12,4 подбора и 2,6 передачи при 51,3% с игры и 33,3% из-за дуги. Это ещё без упоминания того факта, что Кларк в среднем за игру совершает 5,4 потери. Не является весомым поводом для попадания в состав из 12 человек национальной команды. Есть манёвры для роста — и это самое важное. Кларк стала объектом для персональной опеки, что подтверждает забавная ситуация с сегодняшнего матча, где она наколотила против «Вашингтон Мистикс» 30 очков и попала семь «трёшек» при 20-тысячной толпе.

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA».

Кейтлин Кларк 100% будет рассматриваться в олимпийскую кампанию 2028-го, когда к этому моменту станет автором множества уникальных рекордов. Недавно, например, она стала самым быстрым игроком в истории WNBA, набравшим за карьеру 200+ очков и 50+ передач. Кейтлин в клатчевых ситуациях набрала 20 очков в этом сезоне, что является вторым лучшим показателем среди всех баскетболисток. И это лишь данные за последние дни. Дальше — больше. И для Кларк есть хорошие новости: хоть она и рассматривалась в сборную как запасной вариант, у неё будет возможность заменить травмированную Челси Грей, который не сыграла ни одного матча в этом году после финальной серии 2023-го. Или кто-то ещё, может быть, получит травму.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android