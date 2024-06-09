«Бостон» лидирует 1-0 и остаётся на своей площадке. Ответный ход от «Далласа» — LIVE
Продолжение финальной серии плей-офф НБА.
В ночь с 9 на 10 июня будет сыгран второй матч серии в рамках финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи «Бостон Селтикс» — «Даллас Маверикс», которая начнётся в 3:00 мск.
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08:05 Артемий Берстенев
Что почитать?
08:04 Артемий Берстенев
Как прошёл первый матч серии:
08:04 Артемий Берстенев
📺 Где смотреть «Бостон» — «Даллас»
В прямом эфире финал НБА официально покажут на телеканале ABC/ESPN, а также на платном сервисе NBA League Pass. В России следить за играми можно на баскетбольном портале AANBA.ru. «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.
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