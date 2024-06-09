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Бостон Селтикс — Даллас Маверикс, где смотреть онлайн-трансляцию финала плей-офф НБА в России, 10 июня 2024: обзор матча

«Бостон» лидирует 1-0 и остаётся на своей площадке. Ответный ход от «Далласа» — LIVE
Андрей Антсон Артемий Берстенев
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«Бостон Селтикс» — «Даллас Маверикс». LIVE
Комментарии
Продолжение финальной серии плей-офф НБА.

В ночь с 9 на 10 июня будет сыгран второй матч серии в рамках финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи «Бостон Селтикс» — «Даллас Маверикс», которая начнётся в 3:00 мск.

НБА - плей-офф . Финал. 2-й матч
10 июня 2024, понедельник. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Не начался
Даллас Маверикс
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Сетка

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📺 Где смотреть «Бостон» — «Даллас»
08:05 Артемий Берстенев
Что почитать?
Как фанаты «Бостона» отреагировали на возвращение Ирвинга, которого они так ненавидят?
Видео
Как фанаты «Бостона» отреагировали на возвращение Ирвинга, которого они так ненавидят?
Гвардиола — фанат «Бостона»? Легенда футбола поддерживает клуб в финале НБА Гвардиола — фанат «Бостона»? Легенда футбола поддерживает клуб в финале НБА
Кто стал лучшим игроком в первом матче финала плей-офф НБА — 2024?
Рейтинг
Кто стал лучшим игроком в первом матче финала плей-офф НБА — 2024?
08:04 Артемий Берстенев
Как прошёл первый матч серии:
Это было очень жёстко. «Бостон» раздавил «Даллас» в первом матче, Порзингис — невероятен!
Это было очень жёстко. «Бостон» раздавил «Даллас» в первом матче, Порзингис — невероятен!
08:04 Артемий Берстенев

📺 Где смотреть «Бостон» — «Даллас»

В прямом эфире финал НБА официально покажут на телеканале ABC/ESPN, а также на платном сервисе NBA League Pass. В России следить за играми можно на баскетбольном портале AANBA.ru. «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.
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Новости. Баскетбол
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