38 лет и 10 очков за игру. Кто поддерживает чемпионские амбиции «Бостона» в финале НБА

Элу Хорфорду, центровому «Бостона», 38 лет. За карьеру он принял участие в 182 матчах плей-офф и сравнялся таким образом с членом Зала славы баскетбола Джоном Стоктоном по количеству игр в постсезонах без чемпионского титула как такового. Больше всего встреч без титулов на счету верного одноклубника Стоктона и тоже члена Зала славы — Карла Мэлоуна. Хорфорд в понедельник обойдёт Джона и займёт чистое второе место в истории плей-офф НБА по матчам без перстня.

Хорфорд пришёл в НБА 21-летнем возрасте, будучи двукратным чемпионом NCAA в составе Флоридского университета. На драфте 2007 года он ушёл под общим третьим номером в «Атланту» — после Грега Одена («Портленд») и Кевина Дюранта («Сиэтл» — теперь «Оклахома»). В «Хоукс» Эл провёл девять добротных сезонов, набирая в среднем 14,3 очка и 8,9 подбора. За этот период «большой» четыре раза отбирался на Матч всех звёзд.

Эл Хорфорд в 2013 и 2024 годах Фото: Kevin C. Cox, Maddie Meyer/Getty Images

По итогам сезона-2010/2011 баскетболист попал в третью сборную всех звёзд, в дебютном сезоне уступил только Дюранту за звание лучшего новичка регулярного чемпионата, отстав от него на незначительные 155 баллов. К сезону-2016/2017 Хорфорд присоединился к «Бостону», который он представляет и по сей день, однако сезон-2019/2020 центровой провёл в «Филадельфии» Джоэла Эмбиида, а следующий год — в «Оклахоме» молодого Шея Гилджес-Александера. После чего Эл снова вернулся в «Селтикс», где нынешний сезон для него является шестым в качестве «кельта».

Несмотря на возраст, ветеран «Бостона» приносит пользу своей команде — даже в текущем розыгрыше плей-офф, где у него в среднем скромные, как может показаться, 9,9 очка, 7,3 подбора и две передачи при 30,3 минуты (!) на площадке. Прежде всего Хорфорда ценят за его игру в обороне. Ярким примером может стать первый победный матч финальной серии с «Далласом», где Эл умело оборонялся против звёздных игроков техасцев — Луки Дончича и Кайри Ирвинга. А то, как Хорфорд открыл счёт в серии, заслуживает отдельного внимания!

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA».

Так, Дончич при опеке нашего героя реализовал всего один бросок из восьми попыток с игры. А если взять в целом влияние Эла, то «Маверикс» выдали жалкие 26,3% при его защите. Речь идёт о пяти удачных попаданиях из 19. Сам Хорфорд в этом матче поднялся на 19-ю строчку в истории по количеству собранных подборов, обойдя легендарного Мэджика Джонсона, — 1471.

Правда, до первого места, на котором располагается не менее легендарный и покойный Билл Расселл, нужно 2630 раз подобрать мяч после промаха. Сейчас на счету центрового 16 407 очков, 10 045 подборов, 4095 передач, 1477 блок-шотов и 976 перехватов в регулярках и плей-офф. Примечательно, что только Карим Абдул-Джаббар, Тим Данкан и Кевин Гарнетт имеют показатели лучше по приведённым статистическим метрикам.

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA».

«Когда мы говорим о пути Эла Хорфорда, то думаешь, насколько всё это невероятно. Кажется, что он молодеет. Он играл в великих командах. Насколько я слышал, он всегда был отличным товарищем по команде», — говорил главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд. «Эл взял на себя роль игрока стартовой пятёрки, и на данном этапе его карьеры не следует упускать из виду, что он играет ключевую роль в нашем пути к финалу», — сказал Джейсон Тейтум.

Именно такие игроки, как Эл Хорфорд, являются непризнанными героями. Это злая участь ролевых игроков. Про таких баскетболистов можно сказать одно: «Боже мой, как же повезло этой команде — потому что у них есть он!» «Это очень забавно. Мне кажется, все только и говорят о моём возрасте — с тех пор, как мне исполнилось 23 года. Потому что я уже думал наперёд, думал о команде, думал о будущем. И это именно тот, кто я есть», — чуть позже сказал наш герой.