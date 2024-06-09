«Грязные» уловки в финале НБА! Главный тренер «Далласа» может сломать «Бостон» изнутри

Финал НБА — место, где для победы любые способы хороши. Но главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд прибегнул уж к очень страшному оружию, которое может изнутри уничтожить «Бостон Селтикс», разгромивший «бродяг» в первом матче самой важной серии плей-офф в году. Что же наделал или наговорил Кидд?

Речь о пресс-конференции. Перед каждой игрой финальной серии команды общаются с прессой, и до начала матча под номером два Кидд заявил следующее: «Что же, Джейлен — их лучший игрок. Он делает всё, и именно благодаря этому он лучший. Он играет на обеих сторонах площадки с высокой эффективностью и делал это на протяжении всего плей-офф. Мы сейчас говорим о MVP Восточной конференции».

Кидд поступил подло, а некоторые фанаты могут обижаться за его «грязные» тактики и уловки, но, похоже, у тренера «Далласа» нет стыда. Потому что он в финале НБА в открытую заговорил о самой больной теме не только для «Бостона», но и для болельщиков команды: кто же является лучшим игроком клуба — Джейсон Тейтум или Джейлен Браун?

Разыгрывающий «Селтикс» Джру Холидэй согласился с Киддом. «Я не думаю, что он лжёт, он был агрессивен во всех отношениях… и он защищается против лучшего игрока [Луки Дончича]». Следующим отдуваться перед прессой вышел именно тот, кого и похвалил наставник «Далласа» — Джейлен Браун.

Джейлен Браун MVP финала Восточной конференции 2024 года, игрок «Бостон Селтикс» «У меня нет реакции на это высказывание. Я не знаю. Это командная игра. Мы пытаемся сосредоточиться, и, вы знаете, у каждого есть своё мнение. Мы чрезвычайно сосредоточены на наших ролях [с Тейтумом] и нашей работе. Нам всем приходилось жертвовать. Джейсону приходилось делать это на самом высоком уровне, верно, и я уважаю его и поднимаю за него бокал. Прямо сейчас, в данный момент, нужно сделать всё возможное для победы, и мы не можем позволить никаким внешним факторам встать между нами».

Хоть Браун и говорит, что у них с Тейтумом всё в порядке и они привыкли к бесконечным сравнениям между собой, на самом деле имеется вероятность, что каждый из них будет идти вопреки командному плану, чтобы доказать, кто здесь лучший. И это может превратиться в своего рода гонку, где никто не захочет сдаваться, а в итоге получится для команды лишь хуже. Ответ Джейсона Тейтума не заставил себя долго ждать.

Джейсон Тейтум MVP Матча всех звёзд — 2023, MVP финала Восточной конференции 2022 года «Это командный вид спорта, верно. Мы это понимаем. Нас бы здесь не было, если бы в нашей команде не было Джей Би, и мы можем сказать это о многих ребятах, верно. Мы все сыграли свою роль в том, чего мы достигли, и мы понимаем, что люди пытаются вбить клин между нами. Я думаю, это разумный поступок, который нужно сделать или пытаться сделать. Мы были в таком положении много лет, когда парни пытались нас разделить и сказать, что одного из нас нужно обменять или кто-то лучше другого. Это не первое моё родео».

Старина Кидд пытался спровоцировать хаос, чтобы свести лидеров «Бостона» в схватке за звание лучшего игрока на паркете. На пресс-конференции каждый пока сохраняет холодную голову, но что будет в момент игры? Ситуация резко может измениться, если, допустим, «кельты» начнут уступать. Тогда Тейтуму и Брауну придётся геройствовать, а одному из них может не понравиться, что мяч оказался у другого. В общем, Кидд надавил на больную точку клуба. Во втором матче увидим, поможет ли!