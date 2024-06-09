Фокус с исчезновением. Короли в Евролиге, но посмешище в НБА

Евролига и НБА — совершенно разные лиги. В каждой из них есть свои нюансы и отличительные черты. Признание или, если угодно, величие в Европе далеко не значит, что за океаном этот баскетболист сразу станет героем. Многие MVP Евролиги — тому подобное доказательство. Вспомним об игроках, чьё имя навсегда будет вписано в баскетбольную историю Старого Света, у которых не особо получилось засветиться в НБА.

Милош Теодосич — «Лос-Анджелес Клипперс»

Кайл Лоури (слева) и Милош Теодосич (справа), сезон-2017/2018 Фото: Vaughn Ridley/Getty Images

Начинал профессиональную карьеру Теодосич на родине в Сербии. Но буквально через три года оказался в греческом «Олимпиакосе». Молодой разыгрывающий в сезоне-2009/2010 Евролиги в среднем набирал 13,4 очка, 2,5 подбора, 4,9 передачи и 1,8 перехвата за игру, став одним из лидеров команды. Милош сыграл ключевую роль в том, что «Оли» добрался до «Финала четырёх» Евролиги, где гранд из Греции уступил в финале каталонской «Барселоне». 8 мая 2010 года Теодосич был признан MVP сезона. Следующей серьёзной остановкой в карьере серба стал московский ЦСКА.

За армейский клуб Теодосич играл с 2011 по 2017 год. С ЦСКА он выиграл чемпионат Евролиги в 2016-м, но больше самым ценным игроком турнира не становился. После очень успешной карьеры в Европе сербский баскетболист отправился в НБА. Милош подписал контракт с «Лос-Анджелес Клипперс». На тот момент ему было 30 лет. За «парусников» Теодосич провёл два сезона: если в первом из них он ещё довольно много играл (25,2 минуты) и привносил свой вклад на паркете — 9,5 очка, 2,8 подбора и 4,6 передачи в среднем, то во второй сезон количество игр сократилось с 45 до 15 и все основные показатели упали: 3,2 очка, 1,1 подбора, 2,1 передачи — вместе со временем (10,0 минуты).

После неудачного опыта за рубежом Теодосич вернулся в «Виртус» из Болоньи, а в 2023-м перебрался в сербскую «Црвену Звезду». Конечно, Милош уже доигрывает свою невероятную карьеру. Однако в НБА у него не получилось показать то, на что он способен. Возможно, видение тренерского штаба сыграло свою роль — в любом случае способность адаптироваться в НБА под любые реалии многого стоит.

Александар Везенков — «Сакраменто Кингз»

Александар Везенков, сезон-2023/2024 Фото: Kelsey Grant/Getty Images

В 2023 году все только и говорили в Евролиге об «Олимпиакосе», которым руководил Георгиос Барцкокас. Команда выиграла регулярный чемпионат европейской лиги, а также считалась главным фаворитом на победу в «Финале четырёх». Основным её двигателем и лучшим бомбардиром был Александар Везенков. Болгарский форвард стал MVP по ходу сезона и в матче за чемпионство сбросил на голову мадридского «Реала» 29 очков, попутно оформив девять подборов и четыре передачи. Но этого всё равно оказалось недостаточно для победы.

Серхио Льюль своим незабываемым броском за пару секунд до конца встречи вывел «Реал» вперёд, а клуб из столицы Испании в итоге победил со счётом 79:78. Помимо того, что Везенков стал MVP Евролиги, он выиграл трофей лучшего бомбардира имени Альфонсо Форда, что сделало его лишь вторым игроком в истории, получившим две эти награды в одном сезоне. Ранее такое достижение покорялось лишь Нандо Де Коло. Александар понял, что уже много достиг в Европе, и решился на переезд в НБА.

Трёхлетний контракт с форвардом подписал «Сакраменто Кингз». В сезоне-2023/2024 болгарин провёл 42 игры, выступая в среднем 12,2 минуты, набирая при этом 5,4 очка, 2,3 подбора. Что вообще не идёт в сравнение с тем, что Везенков демонстрировал в Евролиге. Недавно появилась информация, что форвард не намерен оставаться в составе «королей». А вот продолжит ли он карьеру в НБА или же вернётся в Европу — это уже совсем другой вопрос. Пока ни у кого нет ответа.

Василие Мицич — «Оклахома-Сити Тандер», «Шарлотт Хорнетс»

Василие Мицич (центр) и Дуг Макдермотт, сезон-2023/2024 Фото: David Jensen/Getty Images

До 2018 года у серба не было постоянства, так как за восемь лет Василие сменил четыре команды. Лишь с приходом в турецкий «Анадолу Эфес» Мицич наконец обрёл дом, где выступал на высочайшем уровне на протяжении всех пяти лет пребывания в клубе. Со стамбульской командой форвард выиграл две Евролиги кряду, став MVP всего сезона в 2021-м, а также дважды признавался лучшим игроком «Финала четырёх». После успеха в европейской лиге сербский игрок решил попробовать свои силы в НБА.

17 июля 2023 года Мицич заключил контракт с «Оклахома-Сити Тандер». Звезда Евролиги играл мало времени за «громовержцев», которые в итоге заняли первое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. Посреди сезона его и вовсе обменяли в «Шарлотт Хорнетс», где его игровое время выросло с 12,0 до 27,2 минуты, ровным счётом, как и статистические показатели: с 3,3 очка до 10,8, с 0,8 подбора до 2,1, с 2,5 передачи до 6,2. Правда, Мицич играет в одной из худших команд НБА, а в одной из топовых не смог закрепиться и заявить о себе.

Андрей Кириленко (слева) и Джо Джонсон (центр), сезон-2012/2013 Фото: Jim McIsaac/Getty Images

Но были и те, кто отлично проявил себя в НБА, а затем уже отличился в Евролиге. Например, Андрей Кириленко из-за локаута в североамериканской лиге на сезон-2011/2012 отправился в родной ЦСКА, попутно став самым ценным игроком Евролиги того сезона. То же самое можно сказать и о Нандо Де Коло. Француз был довольно органичным игроком скамейки в «Сан-Антонио Спёрс», но затем расцвёл всё в том же ЦСКА, получил награду MVP и стал лучшим бомбардиром Евролиги в один год, чего ранее до него никому не удавалось.

Ещё есть пример Неманьи Бьелицы, который стал MVP Евролиги в 2015 году в составе «Фенербахче», после чего сразу же перешёл в «Миннесоту Тимбервулвз». Но сказать, что карьера у серба не получилась в НБА, язык не повернётся. Он на протяжении семи лет являлся очень качественным ролевиком, успешно вписавшимся в тенденцию с растягивающим «большим». В сезоне-2019/2020, выступая за «Сан-Антонио», тяжёлый форвард в среднем набирал 11,5 очка, 6,4 подбора и 1,9 передачи с хорошим процентом реализации. Однако главным достижением Бьелицы можно считать чемпионство с «Голден Стэйт» в 2022-м. Серб отлично помогал «воинам» со скамейки, давая перевести дух Дрэймонду Грину.