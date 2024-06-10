Даже белый низенький парень из «Бостона» реализовал больше трёхочковых бросков, чем Ирвинг

«Селтикс» в идеальной ситуации, в то время как «Даллас» — сейчас под жёстким давлением.

Пару часов назад завершился второй матч финальной серии плей-офф НБА между «Бостоном» и «Далласом». Как и в первой игре, сильнее оказались хозяева. Конечно, эта победа «кельтов» не настолько убедительная, как в прошлый раз — пришлось в некоторых моментах потрудиться, попыхтеть, как, например, это сделал Деррик Уайт на последней минуте. Тем не менее факт: «Бостон» по итогам дня лидирует в серии с комфортным счётом 2-0. Следующие две встречи пройдут уже в Техасе, где подопечным Джейсона Кидда нужно выигрывать для сохранения интриги в серии.

Лука Дончич. Стоит ли ему сочувствовать?

Уставший Лука Дончич, второй матч финальной серии Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Словенский разыгрывающий «Маверикс» Лука Дончич провёл на площадке 42 минуты из 48. И за этот период защитник отметился очередным трипл-даблом, который стал седьмым в нынешнем розыгрыше плей-офф: 32 очка, 11 подборов, столько же результативных передач и четыре перехвата. Помимо этого, Дончич совершил восемь потерь, что очень и очень весомо. «Мои потери и промахи с линии штрафных стоили нам игры», — сказал Лука после матча.

Да, баскетболист реализовал 50% штрафных бросков — четыре из восьми. Попади их, счёт мог бы (да-да, «бы» очень уместно в этом случае) 102:105. А ситуация и вовсе могла бы быть выигрышной, включись другой разыгрывающий Кайри Ирвинг на 100%. Ирвинг отыграл на одну минуту меньше, чем словенец, но был ужасен в реализации бросков с игры — 7 из 18 (38,9%). В общей сложности Кайри набрал 16 очков. И самое забавное, защитник «Бостона» Пэйтон Притчард попал больше трёхочковых бросков (1 из 2), чем Дядюшка Дрю (0 из 3). Правда, 185-сантиметровый Притчард совершил попадание практически с центра площадки под занавес третьей четверти.

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Ирвинг хоть и много мазал, но и в «Селтикс» нашёлся человек, который не особо впечатлил процентом попаданий. Это Джейсон Тейтум, который 6 раз был точен из 22 попыток. С другой стороны, форвард оказался полезен в другом компоненте — в результативных передачах, коих на его счету целых 12 штук. Да и Деррик Уайт не особо попадал — 6 из 15 с игры и 18 очков соответственно. Поэтому утверждения «попади Кайри Ирвинг свои броски, счёт был бы другим» не совсем справедливы. На одно провальное выступление кого-то из гостей найдётся как минимум одно провальное у хозяев.

У «Бостона» всё хорошо, но были и тревожные звоночки как у хозяев, так и у гостей

Джейлен Браун (слева) и Кайри Ирвинг (центр), второй матч финальной серии Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Как упоминали ранее, Тейтум провёл не лучший матч с точки зрения результативности. Особо следует отметить его первые 17 минут на паркете, когда за этот промежуток 26-летний баскетболист набрал два очка при одном реализованном броске из восьми. Казалось бы, провал неизбежен — проиграй «Селтикс» второй матч, вся «слава» досталась бы ему. И наверняка все бы поддержали Джейсона Кидда, ранее заявившего, что Джейлен Браун — лучший игрок «кельтов».

Однако Тейтум, например, за первую половину отдал больше результативных передач (8), чем все представители «бродяг», вместе взятые, — семь. Более того, Джейсон повторил личный рекорд по передачам в половинах плей-офф. Восемь ассистов форвард отдавал в 2020 году во время финальной серии Восточной конференции с «Майами», которую «Бостон» проиграл со счётом 2-4.

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Болельщики «Селтикс» могли испытывать тревожные чувства, когда за три с половины минуты их любимая команда выигрывала 103:89. В течение следующих двух минут с небольшим «Даллас» сократил отставание до пяти очков — 98:103. Считай, разница в два владения за минуту до конца, которая наверняка не заставляет с уверенностью сказать: «Да, «Селтикс» здесь точно выиграют». Но вовремя включился Деррик Уайт, который в быстром отрыве смачно заблокировал попытку Пи Джей Вашингтона после промаха Джейсона Тейтума. Затем Джейлен Браун в проходе установил окончательный счёт матча — 105:98.

Джру Холидэй — икс-фактор?

Джру Холидэй, второй матч финальной серии Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Если в первой встрече за звание лучшего игрока в составе «Селтикс» боролись Кристапс Порзингис и Джейлен Браун (читатели «Чемпионата» лучшим по итогам признали латвийского баскетболиста), сегодня с уверенностью можно сказать, что самым заметным на паркете был разыгрывающий Джру Холидэй, присоединившийся к клубу из Массачусетса перед сезоном-2023/2024.

Примечательно, что в апреле этого года руководство «кельтов» договорилось с защитником о продлении контракта на четыре сезона и общую сумму $ 135 млн с опцией игрока на 2027-й. В итоге не зря в клубе поверили в 33-летнего игрока, который в плей-офф-2021 стал чемпионом НБА с Яннисом Адетокунбо в «Милуоки».

Холидэй во втором матче за 41 минуту на площадке набрал 26 очков с отличнейшей реализацией — 11 из 14. Защитник был ловок на щите, собрав 11 подборов. Джру также отдал три результативные передачи и совершил один перехват, а показатель «плюс-минус» составил «+6». «В конце концов, работа ещё не сделана», — отметил своё выступление Холидэй, делая отсылку к легендарному интервью Коби Брайанта, когда его «Лейкерс» находились в той же ситуации во время победного плей-офф 2009 года.