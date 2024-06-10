Оказался не нужен в «Милуоки». Но стал героем «Бостона» и Х-фактором в финале НБА

В баскетбол можно играть совершенно разными способами: кто-то делает упор на нападение, кто-то на защиту, кто-то предпочитает отталкиваться от бесконечного количества трёхочковых и так далее, но если хочешь стать чемпионом НБА, то без баланса никуда. Нужно проявлять себя на обеих сторонах площадки. В составе «Бостон Селтикс» вся стартовая пятёрка умеет играть как в атаке, так и в обороне, однако во втором матче финальной серии сияли не лидеры клуба — Джейсон Тейтум или Джейлен Браун, а тот, кого в прошлое межсезонье буквально выпнули из «Милуоки Бакс».

Речь, конечно же, о Джру Холидэе, который стал Х-фактором второй игры финала НБА. С первых минут встречи разыгрывающий пахал и в защите, и в нападении. Помимо того, что Джру защищался против двух лучших игроков соперника — Луки Дончича и Кайри Ирвинга, так он ещё и в атаке действовал выше всяких похвал. Прежде всего качественно врываясь в «краску», где его кормили передачами Тейтум, Браун и Деррик Уайт. В первой половине у Джей Ти вообще не получалось найти свой бросок, но спас именно Холидэй, удержавший «Бостон» на плаву под натиском атак «Далласа».

Второй матч в корне отличался от первого. «Даллас» до перерыва играл очень уверенно, и если бы во многом не действия Холидэя, то кто знает, каким бы был итог. Конечно, нельзя не отметить и Уайта, который в защите останавливал даже «больших» соперника. Но героем всё равно стал именно Джру. И он полностью заслужил овации в свой адрес после 26 очков, 11 подборов и трёх передач с шикарной бросковой эффективностью — 90% реализации двухочковых и 50% — трёхочковых за 41 минуту на паркете.

Джейлен Браун MVP финала Восточной конференции 2024 года, игрок «Бостон Селтикс» «Джру — отличный товарищ. Он принёс нашей команде чемпионскую родословную, поэтому всё, что бы не сказал Джру, мы не пропускаем мимо ушей. У него такая манера поведения, этот убийственный менталитет… Для меня большая честь играть рядом с ним».

В «Милуоки» трудяге Джру предпочли более звёздного Дэмьена Лилларда, теперь результат налицо — «Бостон» в финале НБА и находится в двух шагах от долгожданного чемпионства, а «олени» во главе с Яннисом Адетокунбо провалились по всем фронтам: уволили перспективного главного тренера по ходу сезона и уступили «Индиане» в первом раунде плей-офф. Понятное дело, своё слово сказали травмы, но факт есть факт — в «Милуоки» ошиблись, отпустив Джру.

Удивляет ещё и то, как скромный Холидэй подчистую уделывает Ирвинга в индивидуальном противостоянии. В среднем по финалу Джру набирает 19,0 очка, реализуя 65% бросков с игры и 44% «трёшек». В свою очередь, Кайри пока выглядит слабо: 14,0 очка, 35% с игры и ни одного удачного трёхочкового из восьми попыток. А ведь Холидэй даже не вторая звезда команды и, может быть, даже не третья. Но как он включается в плей-офф, где как раз и нужно доказывать свою состоятельность — отдельный вид искусства.

33-летний Холидэй стал девятым игроком в истории финалов НБА, кому удавалось в одном матче набрать больше 25 очков и 10 подборов, реализуя как минимум 75% бросков. Умопомрачительное достижение, но уникальным его делает то, что Джру — единственный, кому удалось достичь этого без единой потери с того момента, как стали вести их подсчёт с сезона-1977/1978. Просто незабываемая ночь для разыгрывающего «Бостона» и великое достижение.

Первые две игры показали: в «Бостоне» настолько много шикарных исполнителей, что стать Х-фактором в отдельно взятом матче может каждый. В первом ими были Кристапс Порзингис и, кто-то может сказать, Браун, во втором — однозначно Холидэй. Лука Дончич провёл героическую игру: 32 очка, 11 подборов и 11 передач, учитывая все травмы, с которыми он играет. Однако даже этого оказалось недостаточно, чтобы обыграть «Бостон». Конечно, восемь потерь словенца и не лучшая реализация со штрафной линии немного подпортили впечатление от игры разыгрывающего, но он всё равно с огромным запасом лучший в этой команде. Кайри же пока не может найти себя…

Радует, что «Даллас» приблизился к «Бостону» и стал активнее защищаться на дуге. Даже Дерек Лайвли и Дэниел Гэффорд стали высоко подниматься за соперником. Джейсон Кидд видоизменил игру подопечных в защите и всё ещё полагается на креативность Дончича в атаке. Это давало свои плоды вплоть до третьей четверти, а затем «кельты» просто сделали своё дело. Джру Холидэй сделал!