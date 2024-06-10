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История финалов НБА: самый лёгкий путь в плей-офф, Лос-Анджелес Лейкерс, Сан-Антонио Спёрс, Бостон Селтикс, Голден Стэйт Уорриорз

У «Бостона» был самый лёгкий путь до финала НБА? Как минимум три клуба не согласны с этим
Никита Бирюков
В финале НБА играют только лучшие
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Чемпионами просто так не становятся!

Финал НБА — место, где некоторым побывать не суждено. Обычно путь к самой важной серии сезона получается тернистым. Но были и клубы в истории лиги, которым всё давалось уж слишком легко. Давайте вспомним самые «лёгкие» походы за чемпионством.

«Лос-Анджелес Лейкерс» – плей-офф 1987 года

Мэджик Джонсон и Карим Абдул-Джаббар в «Лейкерс»

Мэджик Джонсон и Карим Абдул-Джаббар в «Лейкерс»

Фото: Sports Illustrated via Getty Images

«Лейкерс» 1980-х годов – это команда во главе с легендами НБА Мэджиком Джонсоном, Каримом Абдул-Джаббаром, Джеймсом Уорти. В 1987-м в ней также были небезызвестные Байрон Скотт, Майкл Купер, Курт Рэмбис и Майкл Томпсон, который является отцом четырёхкратного чемпиона лиги в составе «Голден Стэйт» Клэя Томпсона. Регулярный чемпионат «озёрники» закончили с 65 победами при 17 поражениях и заняли первое место в Западной конференции.

Клуб из Калифорнии уже обладал чемпионским опытом, так как до плей-офф 1987-го команда выиграла три трофея — в 1980-м, 1982-м и 1985-м. Правда, поход за Кубком Ларри О’Брайена в тот самый год получился самым лёгким из всех предшествущих. В первом раунде «озёрникам» противостоял «Денвер Наггетс» с результатом 37-45 в регулярке. Естественно, всё завершилось 3-0 в пользу «Лейкерс». В четвертьфинале Мэджику, Кариму и компании выпал «Голден Стэйт». «Воинам» удалось пробиться в плей-офф с результатом 42-40, но в плей-офф они забрали у клуба из Лос-Анджелеса лишь одну игру – 1-4.

Финал Запада и встреча с «Сиэтл Суперсоникс». «Зелёные» показали чуть ли не худший результат в регулярке за последние несколько лет – 39-43, однако всё равно дошли до финала конференции. Впрочем, это не помешало «Лейкерс» катком пройтись по сопернику и выиграть со счётом 4-0. В финале нас ждала классическая вывеска тех лет – «Лос-Анджелес Лейкерс» – «Бостон Селтикс». Противостояние Мэджика Джонсона и Ларри Бёрда длилось ещё со студенческих времён и продолжалось до их завершения карьеры. В этот раз сильнее оказался Мэджик, принёсший победу с результатом 4-2. В итоге чемпионы за весь плей-офф проиграли лишь трижды.

«Сан-Антонио Спёрс» – плей-офф 1999 года

Тим Данкан и Дэвид Робинсон («Сан-Антонио»)

Тим Данкан и Дэвид Робинсон («Сан-Антонио»)

Фото: Sports Illustrated via Getty Images

Великий тихоня Тим Данкан пришёл в НБА в 1997-м году, а уже в 1999-м «Сан-Антонио Спёрс» стал чемпионом. Команда впервые в истории подняла трофей над головой, но примечательно то, как клуб из Техаса продвигался в плей-офф того розыгрыша. Сезон-1998/1999 получился сокращённым из-за локаута, в результате чего количество игр регулярного чемпионата сократилось до 50. Команда не лучшим образом начала регулярку – шесть побед при восьми поражениях, и Грег Попович подвергся критике со стороны прессы. Однако Данкан и другой не менее легендарный игрок «шпор» Дэвид Робинсон поддержали тренера и завершили чемпионат с результатом 37-13.

В первом раунде «Сан-Антонио» отдал одну игру «Миннесоте Тимбервулвз» – 3-1, во втором – без особых проблем разделался с «Лос-Анджелес Лейкерс» (4-0) с голодным до побед Коби Брайантом, к которому ещё не присоединился Шакил О’Нил, а в финале Запада также больно было «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 4-0. Данкан с Робинсоном зажигали будь здоров, но им помогали Эвери Джонсон, Марио Эли, Шон Эллиотт и нынешний тренер «Голден Стэйт» Стив Керр.

В финале НБА «Спёрс» сражались за чемпионство с «Нью-Йорк Никс», ведомыми постаревшим Патриком Юингом, Аланом Хьюстоном, Ларри Джонсоном, Лэтреллом Спрюэллом и Маркусом Кэмби. Дать бой «шпорам» подопечные Джеффа ван Ганди не смогли, так как по ходу плей-офф Юинг получил травму, а другие игроки не сумели сдержать натиск «башен-близнецов» – Данкана и Робинсона. В итоге «Сан-Антонио» взял трофей, обыграв соперника со счётом 4-1, а Тима признали MVP финальной серии. 15-2 – результат клуба из Техаса в 1999 году.

«Бостон Селтикс» – плей-офф 2024 года

Джейлен Браун и Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»)

Джейлен Браун и Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»)

Фото: Adam Glanzman/Getty Images

Генеральный менеджер «Бостона» Брэд Стивенс провернул какой-то фокус в прошлое межсезонье, выцепив Кристапса Порзингиса и Джру Холидэя. «Кельты» и без этих двух баскетболистов были одной из сильнейших команд Восточной конференции. Ну а после прихода Порзи и Джру клуб из Массачусетса стал и вовсе невероятной силой в НБА. Регулярный чемпионат расставил всё по своим местам – «Бостон» показал лучший результат в лиге – 64 победы при 18 поражениях.

Правда, ещё сильнее превосходство «кельтов» над остальными стало заметно в плей-офф. В первом раунде клуб обыграл своего прошлогоднего обидчика «Майами» – 4-1. Следом «кельты» расправились с «Кливлендом» с аналогичным счётом – 4-1, а в финале Востока хоть и были близки к поражению в первой игре с «Индианой», но переломили её ход и в итоге закрыли соперника всухую – 4-0. Можно сказать, что «Бостону» помогли травмы лидеров соперников в каждом из противостояний. Например, у «Майами» отсутствовали Джимми Батлер и Терри Розир, у «Кливленда» – два последних матча не играл Донован Митчелл, всю серию пропустил Джарретт Аллен. В третьей и четвёртой домашних играх в Индианаполисе на площадке не появлялся Тайриз Халибёртон.

Можно сказать, что «Бостону» повезло, но везёт, как известно, сильнейшим. «Селтикс» проиграли всего лишь две игры в плей-офф и уже выиграли два матча кряду в финале НБА. На данный момент команда под руководством Джо Маззуллы идёт с результатом 14-2 и имеет все шансы взять Кубок Ларри О'Брайена уже в скором времени.

«Голден Стэйт Уорриорз» – плей-офф 2017 года

Стефен Карри и Кевин Дюрант («Голден Стэйт Уорриорз»)

Стефен Карри и Кевин Дюрант («Голден Стэйт Уорриорз»)

Фото: Jonathan Bachman/Getty Images

Исторический регулярный чемпионат сезона-2015/2016 для «Голден Стэйт Уорриорз» обернулся крахом в финале НБА. «Воины» побили рекорд регулярки легендарных «Чикаго Буллз» с Майклом Джорданом, Скотти Пиппеном, Тони Кукочем и Деннисом Родманом. «Быки» в сезоне-1995/1996 одержали 72 победы при 10 поражениях. Клуб тогда ещё из Окленда на одну победу превысил показатель легендарных «Чикаго» – 73-9. В финале Запада «воины» отыгрались со счёта 1-3 в серии с «Оклахома-Сити Тандер» с Кевином Дюрантом и Расселлом Уэстбруком во главе. Во многом это случилось благодаря историческому перформансу Клэя Томпсона, который в шестой игре отказался промахиваться.

«Кливленд Кавальерс» с Леброном Джеймсом, Кайри Ирвингом и Кевином Лавом уже ждали «Уорриорз» в финале НБА. После трёх побед в четырёх матчах мало кто ожидал, что «Голден Стэйт» упустят чемпионство, но у Дрэймонда Грина были другие планы… В общем, «Кливленд» выиграл в семи матчах и вписал своё имя в историю.

Подробнее о знаковом событии для НБА:
О великий 2016 год! Плей-офф, определивший судьбу НБА на годы вперёд
О великий 2016 год! Плей-офф, определивший судьбу НБА на годы вперёд

Состав «Голден Стэйт» и так был переполнен звёздами, а к Стефену Карри, Клэю Томпсону, Дрэймонду Грину, Андре Игудале и Шону Ливингстону в межсезонье перебрался Кевин Дюрант в прайме. Это решение всегда будут припоминать Кей Ди, но вот такую суперкоманду любители баскетбола получили в тот год. И она завершила регулярный сезон-2016/2017 с результатом 67-15. И играла, особо не напрягаясь, можно сказать, в энергосберегающем режиме. В плей-офф же «воины» показали всё, на что способны.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» с Лиллардом и Макколлумом – 4-0. «Юта Джаз» с Хэйвордом и Гобером – 4-0. «Сан-Антонио Спёрс» с Каваем Леонардом, Ламаркусом Олдриджем и Дэнни Грином – 4-0. Правда, серия со «шпорами» могла получиться совсем другой, если бы не Заза Пачулия, приземлившийся на ногу Каваю во время исполнения трёхочкового броска. Произошёл данный инцидент в первом матче финала Запада, и кто знает, как сложилась бы серия, будь Леонард здоров…

До финала НБА «воины» не потерпели ни одного поражения. 12-0! В финале же случилось очередное противостояние с Леброном и его «Кливлендом». На этот раз Королю удалось забрать лишь один матч, и он во второй раз за три года проиграл «Голден Стэйт» в решающей серии. Первое чемпионство в карьере Дюранта, к которому он добавил звание MVP финальной серии, и немыслимые 16 побед при лишь одном поражении в плей-офф. История!

Что творится в финале НБА?
Даже белый низенький парень из «Бостона» реализовал больше трёхочковых бросков, чем Ирвинг
Даже белый низенький парень из «Бостона» реализовал больше трёхочковых бросков, чем Ирвинг
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