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Финал плей-офф НБА — 2024: как играет Кайри Ирвинг, разыгрывающий Даллас Маверикс плохо и неудачно выступает, Бостон

Уверенность в себе — это хорошо. Её бы подкрепить убедительной игрой
Артемий Берстенев
Кайри Ирвинг: уверенность в себе — это хорошо
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О Кайри Ирвинге в финале плей-офф НБА. Третий матч серии многое определит.

До финальной серии нынешнего плей-офф НБА разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг набирал в среднем солидные 22,8 очка, 5,2 результативной передачи и 3,9 подбора. Если брать определённую серию, Ирвинг удачнее всего выступал в первом раунде против «Клипперс»: 26,5 очка, 5,7 подбора и 4,7 передачи. Во втором раунде с «Оклахомой» Кайри был значительно хуже — «16+6+2», затем защитник стабилизировался в серии с «Миннесотой». Однако в финале с «Бостоном» у баскетболиста не всё так радужно, если учитывать, что его оппонент в лице Джру Холидэя выступает эффектнее.

Статистика Кайри Ирвинга и Джру Холидэя в финальной серии

Статистика Кайри Ирвинга и Джру Холидэя в финальной серии

Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Кайри Ирвинга перед финалом то и дело спрашивали о его периоде, когда он представлял «Селтикс», болельщики которых сейчас стараются всячески залезть под кожу Ирвинга. «Думал, здесь [на арене] будет громче», — сказал Кайри, комментируя негатив в свой адрес со стороны фанатов «кельтов». «Часть болельщиков «Бостона» до сих пор меня любят. Это поражает. Когда я гуляю, многие из них ко мне подходят, чтобы сказать что-то хорошее, обнять или сфотографироваться», — добавил баскетболист.

Несмотря на свою неубедительную игру во многом благодаря обороне «Бостона», Ирвинг уверен, что серия продлится как минимум до пяти матчей. О чём Кайри ясно дал понять бостонской публике, когда он после второй проигранной встречи уходил в подтрибунное помещение. Ирвинг жестом показывал число «5», как бы намекая, что разыгрывающий сюда ещё вернётся. Но получится ли поквитаться? Защита «Селтикс» уж слишком хорошо его сдерживает: 35,1% реализации с игры и 0% из-за дуги о многом говорят.

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA».

В общем, Кайри Ирвингу нужно придумать, как сделать так, чтобы очки набирал не только Лука Дончич, так как от них двоих зависит игра техасской команды. «Кельты» в этом плане могут не переживать: в первом матче им существенно помог вернувшийся после травмы (и, по всей видимости, обратно вернётся в лазарет, пропустив третью игру) Кристапс Порзингис, во втором — приятно удивил Джру Холидэй, который время от времени лидирует у читателей «Чемпионата» как лучший игрок второй встречи серии.

«Всё началось с того, что я рассказал [о своих проблемах] своему брату [Луке Дончичу]. Я протянул руку, дал ему понять, что это моя вина. Взял на себя ответственность за то, что я играл не особенно хорошо», — отметил Кайри на последней пресс-конференции. «Я могу быть гораздо более техничным в своих бросках. Не так часто проникать в «краску», когда вокруг меня три или четыре парня, я не отдаю передачу», — добавил разыгрывающий. «Он смазал парочку простых бросков. Он будет более агрессивным и будет бороться за эти попытки», — выразил свои опасения тренер «Бостона» Джо Маззулла.

С давлением у Кайри Ирвинга всё должно быть в порядке — для него это не первый финал в профессиональной карьере. Ситуация, в которой он сейчас находится, не должна его пугать и сбивать с толку. «Безумно утверждать, что третий матч станет для Кайри самым важным в карьере. Самая важная для него — это седьмая выездная игра с «Голден Стэйт» [в 2016-м], командой, одержавшей 73 победы за регулярку», — считает эксперт Зак Лоу. В той игре Кайри Ирвинг стал автором победного броска через Стефена Карри и помог Леброну Джеймсу забрать первый титул в истории «Кливленда».

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