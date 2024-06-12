«Бостон» теперь в Техасе. Будет ли им так же легко, как это было в первых двух играх?

Матч жизни и смерти для «Далласа»! Продолжение финальной серии плей-офф НБА — LIVE

В ночь с 12 на 13 июня будет сыгран третий матч серии в рамках финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи «Даллас Маверикс» — «Бостон Селтикс», которая начнётся в 3:30 мск.

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