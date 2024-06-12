Матч жизни и смерти для «Далласа»! Продолжение финальной серии плей-офф НБА — LIVE
«Бостон» теперь в Техасе. Будет ли им так же легко, как это было в первых двух играх?
В ночь с 12 на 13 июня будет сыгран третий матч серии в рамках финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи «Даллас Маверикс» — «Бостон Селтикс», которая начнётся в 3:30 мск.
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Live Артемий Берстенев
08:08 Артемий Берстенев
08:08 Артемий Берстенев
Как прошёл второй матч серии:
08:07 Артемий Берстенев
📺 Где смотреть «Даллас» — «Бостон»
В прямом эфире финал НБА официально покажут на телеканале ABC/ESPN, а также на платном сервисе NBA League Pass. В России следить за играми можно на баскетбольном портале AANBA.ru. «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.
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