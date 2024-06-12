Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Даллас Маверикс — Бостон Селтикс, где смотреть онлайн-трансляцию финала плей-офф НБА в России, 13 июня 2024: обзор матча

Матч жизни и смерти для «Далласа»! Продолжение финальной серии плей-офф НБА — LIVE
Андрей Антсон Артемий Берстенев
,
Матч жизни и смерти для «Далласа»! LIVE
Комментарии
«Бостон» теперь в Техасе. Будет ли им так же легко, как это было в первых двух играх?

В ночь с 12 на 13 июня будет сыгран третий матч серии в рамках финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи «Даллас Маверикс» — «Бостон Селтикс», которая начнётся в 3:30 мск.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Сетка
НБА - плей-офф . Финал. 3-й матч
13 июня 2024, четверг. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Не начался
Бостон Селтикс
Бостон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

📺 Где смотреть «Даллас» — «Бостон»
Live Артемий Берстенев
Сейчас читают:
Готов ли Дончич вписать своё имя в историю? С 0-2 в финалах НБА уходили единицы Готов ли Дончич вписать своё имя в историю? С 0-2 в финалах НБА уходили единицы
У «Бостона» был самый лёгкий путь до финала НБА? Как минимум три клуба не согласны с этим У «Бостона» был самый лёгкий путь до финала НБА? Как минимум три клуба не согласны с этим
Оказался не нужен в «Милуоки». Но стал героем «Бостона» и Х-фактором в финале НБА Оказался не нужен в «Милуоки». Но стал героем «Бостона» и Х-фактором в финале НБА
08:08 Артемий Берстенев
Сейчас выбирают:
Сложный выбор — каждый по-своему уникален. Выбираем лучшего игрока 2-го матча финала НБА
Рейтинг
Сложный выбор — каждый по-своему уникален. Выбираем лучшего игрока 2-го матча финала НБА
08:08 Артемий Берстенев
Как прошёл второй матч серии:
Дончич — велик, но «Бостон» снова выиграл. Невероятный блок Уайта спас игру для «Селтикс»
Видео
Дончич — велик, но «Бостон» снова выиграл. Невероятный блок Уайта спас игру для «Селтикс»
Даже белый низенький парень из «Бостона» реализовал больше трёхочковых бросков, чем Ирвинг Даже белый низенький парень из «Бостона» реализовал больше трёхочковых бросков, чем Ирвинг
08:07 Артемий Берстенев

📺 Где смотреть «Даллас» — «Бостон»

В прямом эфире финал НБА официально покажут на телеканале ABC/ESPN, а также на платном сервисе NBA League Pass. В России следить за играми можно на баскетбольном портале AANBA.ru. «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android