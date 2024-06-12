Как хорошо вы знаете MVP финальных серий НБА в XXI веке?

MVP финальной серии плей-офф НБА — престижная награда. Как правило, это игрок, внёсший наибольший вклад в успех своей команды, что привело к чемпионству. MVP финала — это признание, которое не так просто заполучить. «Чемпионат» предлагает пройти тест и проверить, насколько хорошо вы знаете обладателей этой индивидуальной награды в XXI веке.

Если у вас не отображается блок с вопросами, тест можно будет пройти здесь.