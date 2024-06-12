Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

MVP финала плей-офф НБА: кто получал награду в XXI веке, викторина и квиз по теме, Леброн Джеймс, Стефен Карри, Шакил О'Нил

Как хорошо вы знаете MVP финальных серий НБА в XXI веке?
Артемий Берстенев
Как хорошо вы знаете MVP финальных серий НБА?
Комментарии
От очевидного до неочевидного. Некоторые моменты могут удивить!

MVP финальной серии плей-офф НБА — престижная награда. Как правило, это игрок, внёсший наибольший вклад в успех своей команды, что привело к чемпионству. MVP финала — это признание, которое не так просто заполучить. «Чемпионат» предлагает пройти тест и проверить, насколько хорошо вы знаете обладателей этой индивидуальной награды в XXI веке.

Если у вас не отображается блок с вопросами, тест можно будет пройти здесь.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android