Как хорошо вы знаете MVP финальных серий НБА в XXI веке?
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От очевидного до неочевидного. Некоторые моменты могут удивить!
MVP финальной серии плей-офф НБА — престижная награда. Как правило, это игрок, внёсший наибольший вклад в успех своей команды, что привело к чемпионству. MVP финала — это признание, которое не так просто заполучить. «Чемпионат» предлагает пройти тест и проверить, насколько хорошо вы знаете обладателей этой индивидуальной награды в XXI веке.
Если у вас не отображается блок с вопросами, тест можно будет пройти здесь.
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