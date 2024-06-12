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Айзея Томас: алкогольный бизнес, чем сейчас занимается член Зала славы баскетбола и соперник Майкла Джордана в НБА

Айзея Томас преуспел в алкогольном бизнесе. Заклятый соперник Джордана увлёкся шампанским
Арина Ершова
Айзея Томас преуспел в алкогольном бизнесе
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И уже восемь лет развивает собственную компанию.

Алкогольный бизнес можно назвать одним из самых популярных занятий среди игроков НБА — причём как действующих, так и тех, кто уже завершил карьеру. Собственные бренды спиртных напитков есть у многих: от Леброна Джеймса и Джеймса Хардена до Дуйэна Уэйда, Яо Мина и Скотти Пиппена. Даже среди многочисленных вложений миллиардера Майкла Джордана можно найти компанию по производству текилы. А вот его заклятый соперник, Айзея Томас, уже давно занимается шампанским — и заметно преуспел в этом деле.

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«Я впервые познакомился с шампанским, когда его вылили мне на голову. Только после того, как я ушёл из баскетбола, я обнаружил, что люблю его пить», — говорил Томас. Найти путь в винную индустрию члену баскетбольного Зала славы помог французский предприниматель Томас Шерлен. Он всегда хотел найти кого-то, кто будет представлять его Cheurlin Champagne за океаном, и в итоге этим человеком оказался Айзея Томас. В 2016-м он привёз быстрорастущий бренд в США и с тех пор продолжает заниматься его развитием.

«Сотрудничество Айзеи Томаса и Томаса Шерлена может показаться неправдоподобным, но когда вы видите этих двух мужчин вместе, то обнаруживаете большое сходство. Они оба разделяют приверженность честности и трудолюбию, стремление к совершенству, страсть к благотворительности и любовь к великолепному шампанскому», — гласит сайт Cheurlin Champagne.

Айзея Томас, ноябрь 2023 года

Айзея Томас, ноябрь 2023 года

Фото: Derek White/Getty Images

Виноград, используемый для производства фирменного шампанского, выращивают в районе Об, в полутора часах езды от Парижа — там же компания была основана ещё в 1788 году. Всего Айзее принадлежит примерно 81 гектар виноградников. Отличительной чертой готового продукта является низкое содержание добавленного сахара или полное его отсутствие, а также демократичная цена. В отличие от того же Джордана, чья текила относится к более премиальному сегменту и стоит соответствующе, доступность была одним из главных приоритетов Томаса. И это принесло свои плоды.

В прошлом году Cheurlin Champagne начала сотрудничать с крупнейшей в стране независимой розничной сетью, которая специализируется на продаже вина. Теперь продукт, который выиграл не одну награду на международных конкурсах, доступен для покупки в более чем сотне магазинов по всей Америке. Благодаря этому бренд Томаса стал одним из крупнейших в мире производителей виноградного шампанского первого отжима. Cheurlin Champagne также позиционирует себя первой (и самой большой) в мире компанией-изготовителем шампанского, владельцем которой является афроамериканец.

Айзея Томас, апрель 2023 года

Айзея Томас, апрель 2023 года

Фото: Allen Berezovsky/Getty Images

На данный момент состояние Айзеи Томаса оценивается примерно в $ 100-115 млн. У него есть собственная холдинговая компания Isaiah International, которая инвестирует не только в импорт шампанского, но и в недвижимость, коммунальные услуги и другие сферы. Баскетболист также работает на НБА в качестве аналитика. Хотя во время своей игровой карьеры Томас, проведя 13 сезонов в «Детройте», в сумме заработал менее $ 17 млн.

Вот так ещё один звёздный баскетболист эпохи 80-х нашёл себя в бизнесе. Но какой бы успешной ни была компания Томаса на данный момент, ему ещё предстоит догнать коллег по цеху, которые уже после завершения карьеры заработали сотни миллионов долларов. О том, кто входит в пятёрку богатейших экс-игроков НБА, можно почитать в другой статье «Чемпионата».

Кто ещё преуспел?
Успех вне баскетбола. Игроки НБА, заработавшие сотни миллионов после завершения карьеры
Успех вне баскетбола. Игроки НБА, заработавшие сотни миллионов после завершения карьеры
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Новости. Баскетбол
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