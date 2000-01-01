Кейтлин Кларк — новичок женской НБА. У неё огромная армия поклонников по всему миру. Разыгрывающая «Индианы» поиграла один на один с юным баскетболистом и шуточно заблокировала его попытку броска.
Кларк решила не церемониться против ребёнка, заблокировав его бросок при игре «1 на 1»
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