5 худших игроков по реализации в финалах НБА с 1980 года

5 худших игроков по реализации в финалах НБА

Финальная серия НБА между «Далласом» и «Бостоном» в самом разгаре. Форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум имеет худший процент реализации в этой стадии турнира с 1980 года. Кого он обошёл по этому показателю?