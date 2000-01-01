5 худших игроков по реализации в финалах НБА
Финальная серия НБА между «Далласом» и «Бостоном» в самом разгаре. Форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум имеет худший процент реализации в этой стадии турнира с 1980 года. Кого он обошёл по этому показателю?
5-е место — Сэм Перкинс
Бывший центровой «Индианы» сделал 159 бросков в финалах НБА, реализовав лишь 39% из них.
4-е место — Кевин Лав
Центровой «Майами Хит» сделал 202 броска в финалах НБА и реализовал лишь 38,6% из них.
3-е место — Джей Ар Смит
Бывший атакующий защитник «Лейкерс» и «Кливленда» имеет реализацию 37,7% при 223 бросках.
2-е место — Патрик Юинг
Экс-центровой «Никс» сделал 160 бросков и реализовал 36,3% из них.
1-е место — Джейсон Тейтум
Форварду «Селтикс» принадлежит худший процент реализации в финалах НБА. Тейтум забросил лишь 35,4% мячей из 158 попыток.
5 худших игроков по реализации в финалах НБА с 1980 года
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