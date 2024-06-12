Прощай, Лого и, возможно, самый важный человек в истории НБА

Предвкушение третьего матча финала НБА сменилось на грусть. Где-то в 16:30 мск стало известно, что легендарный Джерри Уэст скончался. Сразу стало известно, что он скончался дома, без мучений, рядом с верной женой Карен. Это приносит некоторое утешение.

В такие дни принято вспоминать достижения тех, кто ушёл. Хоть приём и избит, но в случае с Джерри такое нельзя не сделать. Мы потеряли одного из самых значимых людей в истории НБА и баскетбола в целом. Давайте ещё раз вспомним его карьеру и восхитимся его уникальностью.

Джерри Уэст — «Игрок»

Джерри Уэст в 1973 году Фото: Sports Illustrated via Getty Images

Уэст родился в пролетарской семье. Его отец — шахтёр, а мама — домохозяйка. Папа всегда очень поздно возвращался домой, поэтому Джерри познавал спортивные игры сам. Семья жила в Западной Виргинии, посреди гор. Та самая популярная песня в кантри-стиле довольно хорошо описывает атмосферу, в которой росла будущая легенда. К складу у дома было прикреплено баскетбольное кольцо. В отсутствие отца Джерри очень пристрастился к корзине и целыми днями бросал мяч, порой даже опаздывая на ужин.

Позже Уэст начал играть за местный университет и перед переходом в НБА был вызван в сборную США на Олимпиаду 1960 года. Тогда профессиональные игроки не приглашались, но та команда показала невиданный ранее уровень доминирования. 42,4 очка — ровно на столько в среднем американцы переигрывали своих соперников на пути к золоту. Считается, что это была одна из величайших любительских команд в истории баскетбола. Помимо Джерри, там играли Оскар Робертсон, Джерри Лукас и прочие будущие звёзды НБА.

Вместе с Робертсоном они тут же отправились на драфт. Оскар был выбран под первым номером, а Уэст – под вторым. Джерри оказался в «Лейкерс», где и провёл все свои 14 лет в НБА. Его путь в лиге был сложен и наполнен многими горькими поражениями. В ту эпоху доминировал «Бостон Селтикс», который «Лос-Анджелес» из года в год никак не мог одолеть.

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Винить в этом Джерри сложно — его настолько ценили, что даже выдали ему MVP финала 1969 года, несмотря на поражение. Это первый и единственный случай в истории НБА. Джерри был настоящим бойцом, который сражался до последней секунды. Тот самый бросок 1970 года отлично это демонстрирует. В каком-то смысле один из первых исторических хайлайтов в истории НБА.

Уэсту мешали травмы, и к началу 1970-х он раздумывал насчёт ухода из баскетбола. Но у «Лейкерс» появился новый тренер Билл Шерман, который поставил прогрессивную на то время систему атаки, где Джерри снова расцвёл, несмотря на спортивное «старение». Команде удалось закончить историю и выиграть титул в 1972 году, а спустя два года Джерри уже со спокойной душой закончил карьеру.

Джерри Уэст — «Менеджер»

Джерри Уэст в 1998 году Фото: Todd Warshaw /Allsport

Спустя два года после окончания игровой карьеры он стал главным тренером «Лейкерс» и поработал три года вместе с прибывшим из «Милуоки» Каримом Абдул-Джаббаром. За год до прихода Мэджика Джонсона Уэст решил пойти в управление командой, но сначала три года практиковался в качестве скаута, чтобы набраться опыта. С 1982 года он стал генеральным менеджером «Лос-Анджелеса» и смог построить одну из ярчайших династий в истории НБА.

С эпохой «Шоутайма» связано начало современной эры в американском баскетболе. Уэсту удалось собрать глубокий и крайне качественный состав, которому удалось завоевать четыре чемпионства за довольно короткий отрезок времени. Их было бы куда больше, если бы не наличие «Бостон Селтикс». Но без такого противостояния уровень величия тех времён был бы куда ниже.

Даже если бы Уэст завершил свою баскетбольную деятельность тогда, он всё равно остался бы невероятно важной фигурой в истории НБА. Но Джерри был влюблён в баскетбол всю свою жизнь и не бросал его до конца своих дней.

Джерри Уэст и Коби Брайант в 1996 году Фото: Steve Grayson/WireImage

Уэст стал первой настоящей легендой «Лейкерс», затем создал величайшую команду в истории франшизы, а спустя несколько лет построил ещё одну. Именно Уэст заметил Коби Брайанта в 1996 году и совершил тот самый обмен с «Шарлотт Хорнетс». В том же году был подписан контракт с Шакилом О’Нилом. Родилась новая династия, о которой вы и так всё знаете.

Далее в карьере Уэста был «Мемфис Гриззлиз», недавно появившаяся франшиза в НБА. Свой выбор Джерри объяснил тем, что хотел попробовать что-то новое. Поступок выглядит эксцентрично: уйти из родного звёздного клуба, где тебя почитают, в провинциальную новую франшизу без репутации. Но в этом весь Мистер Клатч и вся его безграничная любовь к баскетболу.

Династии в «Мемфисе» не зародилось, но Джерри помог построить клубную культуру и фундамент, а также принял участие в развитии молодого Пау Газоля, которого потом обменял в «Лейкерс». В итоге испанец помог выиграть «Лос-Анджелесу» ещё два титула, так что Уэст даже косвенно приносил чемпионства «озёрникам»! «Гриззлиз» окрепли и начали строить достойную команду, через которую уже успели пройти немало достойнейших игроков.

Джерри Уэст — «Советник»

Джерри Уэст и Стив Баллмер в 2023 году Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

Ввиду возраста Уэст решил перейти на менее интенсивную должность советника, кем он и стал в «Голден Стэйт Уорриорз». Но нельзя недооценивать его важность. Он помогал приглашать нужных игроков с помощью своего авторитета. Репутация у Уэста была безупречной, а каждое его мнение считалось драгоценным. В новой роли Джерри оказался причастен к созданию уже третьей династии за свою карьеру.

Именно Уэст настоял на сохранении Клэя Томпсона вместо его обмена на Кевина Лава. Именно это решение и позволило сформироваться великому дуэту Томпсона и Карри, который стал основой для четырёх чемпионств «Уорриорз». Хотя Уэст уже не был активным участником переговоров на момент подписания Кевина Дюранта в 2016 году, его влияние и стратегическое мышление помогли создать условия для этого исторического перехода.

Уэст не очень любит почивать на лаврах. Он любит быть в процессе, быть в работе, развивать. В 2017 году уже стало понятно, что в «Голден Стэйт» всё построено, вследствие чего он оказался в «Лос-Анджелес Клипперс», чтобы поработать на новом месте. Он стал важной фигурой в амбициозном проекте владельца команды Стива Баллмера по превращению «Клипперс» из главных неудачников НБА в серьёзного гиганта.

В 2019 году «парусники» совершили два крупных приобретения, подписав контракт с Каваем Леонардом и Полом Джорджем. Эти ходы значительно усилили команду и сделали её одним из главных претендентов на чемпионский титул. Да, «Клипперс» так и не удалось взять заветный титул, но то, с какой лёгкостью у команды получается пересобираться каждый сезон и находить отовсюду качественных игроков, создавая глубокую ротацию, это удивительно. В этом была большая заслуга Уэста.

Джерри Уэст в 2023 году Фото: Allen Berezovsky/Getty Images

Уэст уже давно обрёл статус такого истинного мудреца. Когда он говорил, все остальные внимательно слушали. Человек, прошедший через все эпохи и видевший всё в этой лиге. В себе он соединяет практически всю историю НБА: от 1960-х до современности. Его страсть к этой игре уникальна: он посвятил баскетболу 70 лет своей жизни.

В самые важные моменты Уэст появлялся в публичном поле. Мне очень запомнилось то, когда от нас ушёл Коби. Джерри был одним из первых, к кому обратились крупные медиа, ведь его слова было очень важно услышать многим.

Любители футбола поймут моё сравнение. Джерри Уэст — это Йохан Круифф баскетбола. Человек, достигший невероятного успеха в разных ипостасях и эпохах, чьё наследие можно проследить на протяжении многих десятилетий. С уходом таких личностей, таких титанов, теряется важная часть, связывающая нас всех с прошлым. А время всё бежит и бежит…