«Кельты» в шаге от долгожданного титула, которого так ждут 16 лет!

«Даллас» жалко, но результат закономерен. Как «Бостон» делал для себя 3-0 в финале НБА

«Бостон» теперь находится в шаге от долгожданного чемпионства, которого не видели в Массачусетсе с 2008 года. «Селтикс» приблизились к тому, чтобы выйти на чистое первое место в истории НБА по количеству титулов. Таким образом, команда Джо Маззуллы обойдёт «Лейкерс». У обеих франшиз по 17 выигранных финальных серий. В третьей игре «кельты» обыграли «Даллас» со счётом 106:99, в то время как бигмен Кристапс Порзингис пропускал игру из-за травмы.

«Маверикс» загорелись с первых минут перед местной публикой и бодро начали встречу, выдав отрезок 9:2. Раз за разом дуэт Луки Дончича и Кайри Ирвинга диктовал свои условия, увеличив превосходство до 13 очков. Правда, «Бостон» показал решимость в стартовой четверти и дал достойный ответ: «Селтикс» организовали 11:0 и сократили преимущество до двух очков. По итогам четверти «кельты» уступали с минимальной разницей — 30:31.

Особое внимание следует обратить на вторую четверть, поскольку она выдавалась равной — 20:20. Ни одна из команд не смогла по-настоящему закрепиться. Кайри Ирвинг и Джейсон Тейтум по итогам первой половины набрали по 20 очков каждый. Именно эти игроки доставили головную боль обороне соперника. Помимо Ирвинга, в «Далласе» хорошо проявил себя Лука Дончич, завершивший вступительную двадцатичетырёхминутку с 17 очками. Больше помощников у техасцев, по факту, не было. Остальная команда набрала в общей сложности 14 очков. Тем временем у гостей, помимо Тейтума, отметились и старина Эл Хорфорд (8), и Сэм Хозер (9) со скамейки запасных.

В третьей четверти, казалось, «кельты» воспользовались правом стать полноценным лидером в матче, выиграв отрезок 35:19, а общий счёт на табло установился на отметке 85:70. «Маверикс» это никак не смутило, на что последовал ответ в заключительной четверти в виде рывка 20:2, в результате чего преимущество «Бостона» сократилось до трёх очков. Однако за 4 минуты 12 секунд до конца при счёте 93:90 Лука Дончич досрочно завершил матч, заработав шестое персональное замечание. «Бродяги» пытались оспорить судейское решение, однако попросту потратили тайм-аут.

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«Селтикс» после этого немедленно отреагировали, увеличив преимущество до шести очков, но несколько данков новичка Дерека Лайвли подарили шансы хозяевам — 98:100 за 1:20. Затем Джейлен Браун непростым попаданием со средней сделал 102:98 для своей команды. Последовавшие промахи Кайри Ирвинга и Пи Джея Вашингтона вынудили «Даллас» нарушать правила. Деррик Уайт и Джейсон Тейтум на двоих набрали четыре очка с линии штрафных, а общий счёт так и остался в пользу «кельтов».

«Маверикс» продолжат выступление перед своими болельщиками при счёте 0-3. Примечательно, что в истории плей-офф ни одна команда не выигрывала серию, уступая по ходу с такой разницей. Четвёртая встреча пройдёт в ночь с 14 на 15 июня, начало — в 3:30 мск. «Чемпионат» традиционно проведёт очередную онлайн-трансляцию игры. Следите за баскетбольным разделом!