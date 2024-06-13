У словенца больше удалений в финальных сериях плей-офф НБА, чем выигранных матчей.

«Даллас» остался в концовке без Луки Дончича. Правильно ли поступили судьи в этом моменте?

Сегодня, 13 июня, завершился третий матч финальной серии плей-офф НБА, в котором «Бостон» одержал победу со счётом 106:99. Для «Селтикс» это третья победа, и теперь клуб из Массачусетса находится в одном выигрыше от чемпионского титула — первого с 2008 года. В случае триумфа «кельтов» франшиза выйдет на чистое первое место в истории по количеству выигранных чемпионатов, обойдя таким образом «Лейкерс» с 18 победами.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

За 4 минуты 12 секунд до конца основного времени третьей игры словенский разыгрывающий «Маверикс» Лука Дончич заработал шестое персональное замечание, закончив досрочно встречу. Отметим, что тренерский штаб «бродяг» пытался оспорить судейское решение, однако вышло безуспешно. «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и выразить мнение — справедливо ли Дончич получил фол?

Если у вас не отображается блок с вопросом, принять участие в опросе можно будет здесь.