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«Даллас» сейчас проигрывает «Бостону» в финале плей-офф НБА со счётом 0-3. В истории лиги никому не удавалось выиграть серию, уступая с таким счётом.
«Даллас» сейчас проигрывает «Бостону» в финале плей-офф НБА со счётом 0-3. В истории лиги никому не удавалось выиграть серию, уступая с таким счётом.
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Однако были случаи, когда дело доходило до семи матчей. За всё время зафиксировано четыре таких ситуации.
Однако были случаи, когда дело доходило до семи матчей. За всё время зафиксировано четыре таких ситуации.
«Бостон» — «Майами», 2023 год
«Бостон» — «Майами», 2023 год
Год назад в финале Востока «Майами» выигрывал у «Бостона» 3-0, однако затем «Селтикс» удалось одержать три победы кряду. Правда, в финал НБА всё равно вышли «Хит», где проиграли «Денверу».
«Портленд» — «Даллас», 2003
«Портленд» — «Даллас», 2003
А вот до этого, 20 лет назад, в первом раунде встретились «Портленд» и «Даллас». Техасцы уверенно выигрывали, но всё же довели дело до седьмого матча, однако в следующий раунд всё-таки пробрались.
«Денвер» — «Юта», 1994 год
«Денвер» — «Юта», 1994 год
Аналогичный случай связан с XXI веком, когда в 1994-м «Денвер» и «Юта» встретились в рамках полуфинала Запада. Несмотря на 3-0 в пользу «Юты», командам удалось порадовать фанатов семью матчами.
«Нью-Йорк» — «Рочестер», 1951 год
«Нью-Йорк» — «Рочестер», 1951 год
Первый случай в истории — и сразу же финал НБА! «Рочестер Роялс» вёл 3-0, однако поставил себя на грань поражения в серии. И всё же в седьмом матче «Рочестер» оказался сильнее «Нью-Йорка» — 79:75.
Кто был близок к спасению после 0-3 в серии в истории плей-офф НБА?
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