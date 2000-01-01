Кто был близок к спасению после 0-3 в серии в истории плей-офф НБА?

«Портленд» — «Даллас», 2003

А вот до этого, 20 лет назад, в первом раунде встретились «Портленд» и «Даллас». Техасцы уверенно выигрывали, но всё же довели дело до седьмого матча, однако в следующий раунд всё-таки пробрались.