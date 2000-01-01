«Даллас» сейчас проигрывает «Бостону» в финале плей-офф НБА со счётом 0-3. В истории лиги никому не удавалось выиграть серию, уступая с таким счётом.
Однако были случаи, когда дело доходило до семи матчей. За всё время зафиксировано четыре таких ситуации.
«Бостон» — «Майами», 2023 год
Год назад в финале Востока «Майами» выигрывал у «Бостона» 3-0, однако затем «Селтикс» удалось одержать три победы кряду. Правда, в финал НБА всё равно вышли «Хит», где проиграли «Денверу».
«Портленд» — «Даллас», 2003
А вот до этого, 20 лет назад, в первом раунде встретились «Портленд» и «Даллас». Техасцы уверенно выигрывали, но всё же довели дело до седьмого матча, однако в следующий раунд всё-таки пробрались.
«Денвер» — «Юта», 1994 год
Аналогичный случай связан с XXI веком, когда в 1994-м «Денвер» и «Юта» встретились в рамках полуфинала Запада. Несмотря на 3-0 в пользу «Юты», командам удалось порадовать фанатов семью матчами.
«Нью-Йорк» — «Рочестер», 1951 год
Первый случай в истории — и сразу же финал НБА! «Рочестер Роялс» вёл 3-0, однако поставил себя на грань поражения в серии. И всё же в седьмом матче «Рочестер» оказался сильнее «Нью-Йорка» — 79:75.
Кто был близок к спасению после 0-3 в серии в истории плей-офф НБА?
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