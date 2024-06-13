«Бостон» — точечная работа президента. Как строилась команда, которая станет чемпионом НБА

Гениальность в НБА можно показывать не только на паркете, но и за его пределами. Основа любого клуба — качественный подбор игроков, тренера и менеджмента. Не стоит забывать и о президенте по баскетбольным операциям, иными словами, о генеральном менеджере, который и отвечает за обмены баскетболистов, назначение специалистов и выбор на драфте. «Бостон Селтикс» в шаге от первого чемпионства с 2008 года, а Брэд Стивенс — один из основных факторов успеха всего клуба.

Тренерская карьера в NCAA

Брэд Стивенс в «Батлере» (2009 год) Фото: Victor Decolongon/Getty Images

Летом 2000 года Стивенс начинал волонтёром в университете Батлер. Он жил у друга в подвале и работал в ресторане Applebee’s, чтобы оплачивать счета. Позднее ему предложили должность координатора баскетбольных операций при тогдашнем тренере Тэде Матте. По итогам сезона-2000/2001 Матте уволили, а новый главный тренер Тодд Ликлитер повысил Брэда до штатного помощника.

2 апреля 2007 года Ликлитер подал в отставку. Игроки «Бульдогс» встретились с генеральным менеджером Барри Кольером, попросив его дать шанс кому-то из помощников прошлого тренера. Стивенс вместе с двумя другими ассистентами прошли собеседование на пост главного тренера. На следующий день университет Батлера назначил нового специалиста, им стал Брэд. В возрасте 31 года Стивенс заполучил такую престижную должность в колледже, который выступает в NCAA.

«Батлер» в 2000-х очень часто играл в «Мартовском» безумии» — самом известном студенческом турнире в мире. Университет даже проходил в высокие стадии, но с приходом Стивенса команда стала одной из лучших в своём дивизионе. Легендарный тренер Боб Найт, тренировавший «Техас Тек», сказал: «Хотел бы я, чтобы мы играли так же умно, как и «Батлер». В первом сезоне при Стивенсе коллектив добился 27 побед при всего лишь трёх поражениях. Правда, в «Безумии» команда сперва обыграла Южную Алабаму — 81:61, а затем уступила сеянному под вторым номером Теннесси со счётом 71:76 в овертайме.

Брэд Стивенс в «Батлере» (2010 год) Фото: Andy Lyons/Getty Images

В конце сезона «Батлер» подписал со Стивенсом семилетний контракт. «Бульдоги» завершили год с результатом 26-6 и уступили в самом важном турнире в первом раунде Луизиане (71:75). В сезоне-2009/2010 Брэд сколотил отличную команду, в которой выделялись Гордон Хэйворд, Шелвин Мэк и Мэтт Ховард. Тот сезон поистине получился историческим для университета, так как Стивенс стал первым тренером, который вместе со своей командой остался непобеждённым в регулярном чемпионате Horizon League (дивизион NCAA). К тому же «бульдоги» ни разу не проиграли и в турнире конференции с момента основания лиги в 1979 году.

И это не конец. «Батлер» раунд за раундом пробивался всё выше в «Мартовском безумии», в итоге добравшись до «Финала четырёх», проходившего в тот год в Индианаполисе. Стивенс в возрасте 33 лет стал вторым самым молодым тренером, который вывел команду в четвёрку сильнейших в NCAA. В свою очередь, университет Батлера стал самым маленьким колледжем (4200 учащихся), попавшим в «Финал четырёх» с момента начала посева в 1979 году.

Кто бы мог подумать, что сказка продолжится, а «Батлер» обыграет «Мичиган» в полуфинале и пробьётся в финал. В матче за чемпионский титул «бульдогов» ждал грозный «Дьюк» с легендарным Майком Кшишевски во главе. Борьба на паркете развивалась нешуточная, но «синие дьяволы» оказались сильнее с небольшим преимуществом — 61:59. Хэйворд, к сожалению, не попал решающий бросок с центра площадки. Но поражение в финале не означало провал. Команда провела исторический сезон. Президент США Барак Обама лично позвонил Стивенсу, чтобы поздравить его с тем, чего ему удалось добиться в скромном университете. К слову, достижения в баскетболе увеличили приём заявок в университет на 67%.

Видео можно посмотреть на канале March Madness в YouTube. Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.

Даже уход Хэйворда в НБА не помешал «Батлеру» выйти во второй «Финал четырёх» уже на следующий год. «Бульдоги» снова пробились в матч за чемпионство и снова уступили, но на этот раз «Коннектикуту». 8 апреля 2010 года Стивенс подписал долгосрочный контракт с колледжем до сезона-2021/2022. Вот настолько там любили специалиста и верили в него. Период после двух попаданий в «Финал четырёх» и до 2013 года был менее удачным, но всё равно топовые университеты США раз за разом пытались переманить Стивенса к себе.

НБА и «Бостон Селтикс»

Брэд Стивенс (справа), Дэнни Эйндж (слева) Фото: John Tlumacki/The Boston Globe

После великолепного периода в NCAA Стивенс подписал контракт с «Бостон Селтикс». 3 июля 2013 года все бумаги были подписаны, а Дэнни Эйндж — генеральный менеджер «кельтов» — был полностью уверен, что приобрёл бриллиант. В дальнейшем станет ясно — он не прогадал. «Бостон» середины 2010-х — далеко не лучшая команда в Восточной конференции. Лишь к сезону-2015/2016 клубу из Массачусетса удалось выйти на приличный уровень — 48 побед при 34 поражениях, заняв пятое место на Востоке.

Уже на следующий год случился прорыв: команда закончила регулярный чемпионат на первом месте в Восточной конференции (53-29). В клубе появился Джейлен Браун, выбранный на драфте под третьим номером. Лидером состава был Айзея Томас, которому помогали Эл Хорфорд, Джей Краудер, Эйвери Брэдли, Маркус Смарт, Терри Розир и Келли Олиник. Команда во главе со Стивенсом пробилась в финал Востока, обыграв в первом раунде «Чикаго Буллз» (4-2), а во втором — «Вашингтон Уизардс» (4-3). Конечно, противостоять Леброну Джеймсу с его «Кливлендом» было практически невозможно, но выход в такую высокую стадию уже можно считать своего рода достижением.

Следующие несколько лет «Бостон» не выпадал из четвёрки сильнейших на Востоке. Команда пару раз видоизменялась. Первый раз случилось это с приходом Кайри Ирвинга. Союз Дядюшки Дрю и «кельтов» получился недолгим — Ирвинг провёл два сезона в клубе.

Кайри Ирвинг (слева), Брэд Стивенс (посередине), Эл Хорфорд (справа) Фото: Barry Chin/Getty Images

Уходил Кайри со скандалом, так как на одном из мероприятий с фанатами пообещал, что переподпишет контракт с «Бостоном», после чего попросил обмен. Разыгрывающий перешёл в «Бруклин» и в одном из матчей демонстративно наступил на леприкона Лаки — символа «Селтикс». После этого поступка Ирвинг ни разу не побеждал на «Ти-Ди Гарден» — 12 поражений кряду.

Следом бразды лидерства забрали Джейсон Тейтум и Джейлен Браун. До сих пор ходят активные споры о том, кто же является главной суперзвездой команды. Одни утверждают, что это Джей Ти, другие — Джей Би. В общем-то, все правы, так как в «Бостоне» началась эпоха Тейтума и Брауна. С приходом этих двух в команду «Бостон» пять раз пробивался в финал Восточной конференции и дважды побывал в финале НБА. К тому же «кельтам» остаётся сделать один шаг для чемпионства в противостоянии с «Даллас Маверикс».

Правда, тренер Стивенс сложил с себя полномочия после сезона-2020/2021. Но это не значит, что его заслуги в успехах «кельтов» нет, так как Брэд продолжил дело легендарного Дэнни Эйнджа.

Стивенс — генеральный менеджер

Брэд Стивенс в роли генерального менеджера (2023 год) Фото: Maddie Malhotra/Getty Images

Одним из первых и чуть ли не лучшим в перспективе решением Стивенса было обменять Джоша Ричардсона, Ромео Лэнгфорда и пик первого раунда за Деррика Уайта из «Сан-Антонио Спёрс». «Бостон» получил негранёный бриллиант, который за три сезона в составе доказал многим, что является великолепным защитником, способным сдерживать парней крупнее и габаритнее себя, так ещё и Уайт невероятно стабилен в бросковой части. В этом плей-офф Деррик в среднем набирает 17,6 очка, 4,0 подбора и 4,4 передачи, хотя не является даже третьей звездой команды. Два последних розыгрыша плей-офф атакующий защитник реализует свыше 40% точных бросков с трёхочковой дистанции — в 2023 году — 45,5%, а в 2024-м — 40,4%.

После финала НБА 2022 года, в котором «Бостон» проиграл «Голден Стэйт Уорриорз», Стивенсу пришлось решать вопрос с Име Удокой. Главный тренер вляпался в скандал с сотрудницей клуба, вступив с ней в интимные отношения. Генеральному менеджеру Стиву пришлось уволить Удоку и экстренно искать варианты для освободившейся должности. В итоге взяли помощника бывшего тренера Джо Маззуллу. Молодой специалист занял второе место в регулярном чемпионате с командой в сезоне-2022/2023 и уступил «Майами» в финале Востока (3-4). Но уже в этом году имеет все шансы стать чемпионом в следующем матче.

Ещё одним судьбоносным решением в карьере Стивенса стало прощание с Маркусом Смартом. Защитник буквально олицетворял «Бостон» в последние годы. Смарт — тот, кто готов был жизнь отдать за клуб и выкладывался на полную в каждом матче. Но Брэд думал на несколько ходов вперёд и в результате трёхстороннего обмена заполучил Кристапса Порзингиса и два пика первого раунда! Отдав за это Смарта, Данило Галлинари, Майка Мускалу и пик второго раунда. Кто бы отказался от такого?

Кристапс Порзингис (посередине), Джо Маззулла (слева), Брэд Стивенс (справа) Фото: Jonathan Wiggs/Getty Images

Это ещё не всё. Пока ещё у вас до конца не открылась челюсть, нужно рассказать и об эпопее с Джру Холидэем. Чемпиона НБА в составе «Милуоки Бакс» в 2021 году обменяли в «Портленд Трэйл Блэйзерс» на Дэмьена Лилларда. За день до того самого обмена Холидэй в интервью заявил, что не хотел бы играть ни за какую другую команду в лиге и хотел бы остаться в «Милуоки» до конца карьеры. А с ним поступили вот так… В составе «первопроходцев» Джру находился недолго. «Бостон» вместе со Стивенсом тут же включились в переговоры, чтобы заполучить разыгрывающего.

В итоге команды договорились: Джру отправился в «Бостон», а «кельты» отдали за игрока Роберта Уильямса, Малкольма Брогдона и два пика первого раунда. Можно подумать, что Стивенс переплатил. Так как Брогдон ранее по итогам сезона получил награду «Лучшему шестому игроку», а Уильямс прибавлял от сезона к сезону. Только плей-офф-2022 расставил всё по местам — Малкольм, откровенно говоря, провалился, а Роберт ломался намного чаще, чем играл. В итоге игра стоила свеч! Холидэй влился в коллектив и теперь является неотъемлемой частью «Бостона».

Стивенс — гений, который не сумел добиться чемпионства «Бостона» в качестве тренера, но с 99,9% вероятности сделает это в качестве генерального менеджера. Его решения всегда чёткие и выверенные. Ему только 47 лет, но он прошёл уже столько этапов в своей карьере, добившись невероятного уважения от коллег и простых фанатов «кельтов». С таким управленцем «Селтикс» ждут только успехи, потому что последние его действия говорят сами за себя!