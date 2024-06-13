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Брэд Стивенс: биография президента Бостона, история успеха бывшего тренера НБА, чем прославился и первый титул в Селтикс

«Бостон» — точечная работа президента. Как строилась команда, которая станет чемпионом НБА
Никита Бирюков
Брэд Стивенс — один из факторов успеха «Бостона»
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Брэд Стивенс не перестаёт удивлять. Подробнее о карьере гениального тренера и генерального менеджера.

Гениальность в НБА можно показывать не только на паркете, но и за его пределами. Основа любого клуба — качественный подбор игроков, тренера и менеджмента. Не стоит забывать и о президенте по баскетбольным операциям, иными словами, о генеральном менеджере, который и отвечает за обмены баскетболистов, назначение специалистов и выбор на драфте. «Бостон Селтикс» в шаге от первого чемпионства с 2008 года, а Брэд Стивенс — один из основных факторов успеха всего клуба.

Тренерская карьера в NCAA

Брэд Стивенс в «Батлере» (2009 год)

Брэд Стивенс в «Батлере» (2009 год)

Фото: Victor Decolongon/Getty Images

Летом 2000 года Стивенс начинал волонтёром в университете Батлер. Он жил у друга в подвале и работал в ресторане Applebee’s, чтобы оплачивать счета. Позднее ему предложили должность координатора баскетбольных операций при тогдашнем тренере Тэде Матте. По итогам сезона-2000/2001 Матте уволили, а новый главный тренер Тодд Ликлитер повысил Брэда до штатного помощника.

2 апреля 2007 года Ликлитер подал в отставку. Игроки «Бульдогс» встретились с генеральным менеджером Барри Кольером, попросив его дать шанс кому-то из помощников прошлого тренера. Стивенс вместе с двумя другими ассистентами прошли собеседование на пост главного тренера. На следующий день университет Батлера назначил нового специалиста, им стал Брэд. В возрасте 31 года Стивенс заполучил такую престижную должность в колледже, который выступает в NCAA.

«Батлер» в 2000-х очень часто играл в «Мартовском» безумии» — самом известном студенческом турнире в мире. Университет даже проходил в высокие стадии, но с приходом Стивенса команда стала одной из лучших в своём дивизионе. Легендарный тренер Боб Найт, тренировавший «Техас Тек», сказал: «Хотел бы я, чтобы мы играли так же умно, как и «Батлер». В первом сезоне при Стивенсе коллектив добился 27 побед при всего лишь трёх поражениях. Правда, в «Безумии» команда сперва обыграла Южную Алабаму — 81:61, а затем уступила сеянному под вторым номером Теннесси со счётом 71:76 в овертайме.

Брэд Стивенс в «Батлере» (2010 год)

Брэд Стивенс в «Батлере» (2010 год)

Фото: Andy Lyons/Getty Images

В конце сезона «Батлер» подписал со Стивенсом семилетний контракт. «Бульдоги» завершили год с результатом 26-6 и уступили в самом важном турнире в первом раунде Луизиане (71:75). В сезоне-2009/2010 Брэд сколотил отличную команду, в которой выделялись Гордон Хэйворд, Шелвин Мэк и Мэтт Ховард. Тот сезон поистине получился историческим для университета, так как Стивенс стал первым тренером, который вместе со своей командой остался непобеждённым в регулярном чемпионате Horizon League (дивизион NCAA). К тому же «бульдоги» ни разу не проиграли и в турнире конференции с момента основания лиги в 1979 году.

И это не конец. «Батлер» раунд за раундом пробивался всё выше в «Мартовском безумии», в итоге добравшись до «Финала четырёх», проходившего в тот год в Индианаполисе. Стивенс в возрасте 33 лет стал вторым самым молодым тренером, который вывел команду в четвёрку сильнейших в NCAA. В свою очередь, университет Батлера стал самым маленьким колледжем (4200 учащихся), попавшим в «Финал четырёх» с момента начала посева в 1979 году.

Кто бы мог подумать, что сказка продолжится, а «Батлер» обыграет «Мичиган» в полуфинале и пробьётся в финал. В матче за чемпионский титул «бульдогов» ждал грозный «Дьюк» с легендарным Майком Кшишевски во главе. Борьба на паркете развивалась нешуточная, но «синие дьяволы» оказались сильнее с небольшим преимуществом — 61:59. Хэйворд, к сожалению, не попал решающий бросок с центра площадки. Но поражение в финале не означало провал. Команда провела исторический сезон. Президент США Барак Обама лично позвонил Стивенсу, чтобы поздравить его с тем, чего ему удалось добиться в скромном университете. К слову, достижения в баскетболе увеличили приём заявок в университет на 67%.

Видео можно посмотреть на канале March Madness в YouTube. Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.

Даже уход Хэйворда в НБА не помешал «Батлеру» выйти во второй «Финал четырёх» уже на следующий год. «Бульдоги» снова пробились в матч за чемпионство и снова уступили, но на этот раз «Коннектикуту». 8 апреля 2010 года Стивенс подписал долгосрочный контракт с колледжем до сезона-2021/2022. Вот настолько там любили специалиста и верили в него. Период после двух попаданий в «Финал четырёх» и до 2013 года был менее удачным, но всё равно топовые университеты США раз за разом пытались переманить Стивенса к себе.

НБА и «Бостон Селтикс»

Брэд Стивенс (справа), Дэнни Эйндж (слева)

Брэд Стивенс (справа), Дэнни Эйндж (слева)

Фото: John Tlumacki/The Boston Globe

После великолепного периода в NCAA Стивенс подписал контракт с «Бостон Селтикс». 3 июля 2013 года все бумаги были подписаны, а Дэнни Эйндж — генеральный менеджер «кельтов» — был полностью уверен, что приобрёл бриллиант. В дальнейшем станет ясно — он не прогадал. «Бостон» середины 2010-х — далеко не лучшая команда в Восточной конференции. Лишь к сезону-2015/2016 клубу из Массачусетса удалось выйти на приличный уровень — 48 побед при 34 поражениях, заняв пятое место на Востоке.

Уже на следующий год случился прорыв: команда закончила регулярный чемпионат на первом месте в Восточной конференции (53-29). В клубе появился Джейлен Браун, выбранный на драфте под третьим номером. Лидером состава был Айзея Томас, которому помогали Эл Хорфорд, Джей Краудер, Эйвери Брэдли, Маркус Смарт, Терри Розир и Келли Олиник. Команда во главе со Стивенсом пробилась в финал Востока, обыграв в первом раунде «Чикаго Буллз» (4-2), а во втором — «Вашингтон Уизардс» (4-3). Конечно, противостоять Леброну Джеймсу с его «Кливлендом» было практически невозможно, но выход в такую высокую стадию уже можно считать своего рода достижением.

Следующие несколько лет «Бостон» не выпадал из четвёрки сильнейших на Востоке. Команда пару раз видоизменялась. Первый раз случилось это с приходом Кайри Ирвинга. Союз Дядюшки Дрю и «кельтов» получился недолгим — Ирвинг провёл два сезона в клубе.

Кайри Ирвинг (слева), Брэд Стивенс (посередине), Эл Хорфорд (справа)

Кайри Ирвинг (слева), Брэд Стивенс (посередине), Эл Хорфорд (справа)

Фото: Barry Chin/Getty Images

Уходил Кайри со скандалом, так как на одном из мероприятий с фанатами пообещал, что переподпишет контракт с «Бостоном», после чего попросил обмен. Разыгрывающий перешёл в «Бруклин» и в одном из матчей демонстративно наступил на леприкона Лаки — символа «Селтикс». После этого поступка Ирвинг ни разу не побеждал на «Ти-Ди Гарден» — 12 поражений кряду.

Следом бразды лидерства забрали Джейсон Тейтум и Джейлен Браун. До сих пор ходят активные споры о том, кто же является главной суперзвездой команды. Одни утверждают, что это Джей Ти, другие — Джей Би. В общем-то, все правы, так как в «Бостоне» началась эпоха Тейтума и Брауна. С приходом этих двух в команду «Бостон» пять раз пробивался в финал Восточной конференции и дважды побывал в финале НБА. К тому же «кельтам» остаётся сделать один шаг для чемпионства в противостоянии с «Даллас Маверикс».

Правда, тренер Стивенс сложил с себя полномочия после сезона-2020/2021. Но это не значит, что его заслуги в успехах «кельтов» нет, так как Брэд продолжил дело легендарного Дэнни Эйнджа.

Стивенс — генеральный менеджер

Брэд Стивенс в роли генерального менеджера (2023 год)

Брэд Стивенс в роли генерального менеджера (2023 год)

Фото: Maddie Malhotra/Getty Images

Одним из первых и чуть ли не лучшим в перспективе решением Стивенса было обменять Джоша Ричардсона, Ромео Лэнгфорда и пик первого раунда за Деррика Уайта из «Сан-Антонио Спёрс». «Бостон» получил негранёный бриллиант, который за три сезона в составе доказал многим, что является великолепным защитником, способным сдерживать парней крупнее и габаритнее себя, так ещё и Уайт невероятно стабилен в бросковой части. В этом плей-офф Деррик в среднем набирает 17,6 очка, 4,0 подбора и 4,4 передачи, хотя не является даже третьей звездой команды. Два последних розыгрыша плей-офф атакующий защитник реализует свыше 40% точных бросков с трёхочковой дистанции — в 2023 году — 45,5%, а в 2024-м — 40,4%.

После финала НБА 2022 года, в котором «Бостон» проиграл «Голден Стэйт Уорриорз», Стивенсу пришлось решать вопрос с Име Удокой. Главный тренер вляпался в скандал с сотрудницей клуба, вступив с ней в интимные отношения. Генеральному менеджеру Стиву пришлось уволить Удоку и экстренно искать варианты для освободившейся должности. В итоге взяли помощника бывшего тренера Джо Маззуллу. Молодой специалист занял второе место в регулярном чемпионате с командой в сезоне-2022/2023 и уступил «Майами» в финале Востока (3-4). Но уже в этом году имеет все шансы стать чемпионом в следующем матче.

Ещё одним судьбоносным решением в карьере Стивенса стало прощание с Маркусом Смартом. Защитник буквально олицетворял «Бостон» в последние годы. Смарт — тот, кто готов был жизнь отдать за клуб и выкладывался на полную в каждом матче. Но Брэд думал на несколько ходов вперёд и в результате трёхстороннего обмена заполучил Кристапса Порзингиса и два пика первого раунда! Отдав за это Смарта, Данило Галлинари, Майка Мускалу и пик второго раунда. Кто бы отказался от такого?

Кристапс Порзингис (посередине), Джо Маззулла (слева), Брэд Стивенс (справа)

Кристапс Порзингис (посередине), Джо Маззулла (слева), Брэд Стивенс (справа)

Фото: Jonathan Wiggs/Getty Images

Это ещё не всё. Пока ещё у вас до конца не открылась челюсть, нужно рассказать и об эпопее с Джру Холидэем. Чемпиона НБА в составе «Милуоки Бакс» в 2021 году обменяли в «Портленд Трэйл Блэйзерс» на Дэмьена Лилларда. За день до того самого обмена Холидэй в интервью заявил, что не хотел бы играть ни за какую другую команду в лиге и хотел бы остаться в «Милуоки» до конца карьеры. А с ним поступили вот так… В составе «первопроходцев» Джру находился недолго. «Бостон» вместе со Стивенсом тут же включились в переговоры, чтобы заполучить разыгрывающего.

В итоге команды договорились: Джру отправился в «Бостон», а «кельты» отдали за игрока Роберта Уильямса, Малкольма Брогдона и два пика первого раунда. Можно подумать, что Стивенс переплатил. Так как Брогдон ранее по итогам сезона получил награду «Лучшему шестому игроку», а Уильямс прибавлял от сезона к сезону. Только плей-офф-2022 расставил всё по местам — Малкольм, откровенно говоря, провалился, а Роберт ломался намного чаще, чем играл. В итоге игра стоила свеч! Холидэй влился в коллектив и теперь является неотъемлемой частью «Бостона».
Стивенс — гений, который не сумел добиться чемпионства «Бостона» в качестве тренера, но с 99,9% вероятности сделает это в качестве генерального менеджера. Его решения всегда чёткие и выверенные. Ему только 47 лет, но он прошёл уже столько этапов в своей карьере, добившись невероятного уважения от коллег и простых фанатов «кельтов». С таким управленцем «Селтикс» ждут только успехи, потому что последние его действия говорят сами за себя!

Итоги каждого матча финальной серии НБА:
Это было очень жёстко. «Бостон» раздавил «Даллас» в первом матче, Порзингис — невероятен! Это было очень жёстко. «Бостон» раздавил «Даллас» в первом матче, Порзингис — невероятен!
Даже белый низенький парень из «Бостона» реализовал больше трёхочковых бросков, чем Ирвинг Даже белый низенький парень из «Бостона» реализовал больше трёхочковых бросков, чем Ирвинг
«Даллас» жалко, но результат закономерен. Как «Бостон» делал для себя 3-0 в финале НБА
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«Даллас» жалко, но результат закономерен. Как «Бостон» делал для себя 3-0 в финале НБА
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