Провалился в НБА, но стал идолом в «Реале». Руди Фернандес ушёл из баскетбола

Буквально вчера ушёл из жизни Джерри Уэст. Тот самый баскетболист, чей силуэт используется для логотипа НБА. Невероятная утрата для всего баскетбола. На фоне такой новости немного затерялось то, что защитник мадридского «Реала» Руди Фернандес провёл свой последний матч в карьере. Немного поговорим об испанце, который успел поиграть в НБА, но навсегда стал легендой в сборной и «Королевском клубе».

Атакующий защитник начинал свою карьеру в «Ховентуде» из Бадалоны. Что вам нужно знать об этом клубе? Он никогда не вылетал из высшего дивизиона Испанской лиги. Единственная другая команда — «Реал». «Ховентуд» даже один раз в истории становился чемпионом Евролиги. Произошло это в далёком 1993 году. Руди играл в испанском клубе наряду с другим известным испанским защитником Рики Рубио. В первом полноценном сезоне за команду Фернандес уже выделялся. Он набирал в среднем за 34 игры в чемпионате Испании 11,1 очка, 3,9 подбора, 2,3 передачи. С каждым новым годом статистические показатели и влияние Руди в «Ховентуде» росли.

Руди Фернандсе, 2008 год Фото: Jose Luis Surralles/Getty Images

В свой последний год в команде — сезон-2007/2008 — Руди набирал 21,2 очка, 3,1 подбора и 4,1 передачи, показывая великолепный процент реализации бросков — 59,1 — с двухочковой дистанции, 40,9 — из-за дуги. В том году Фернандес продлил контракт с «Ховентудом», но он был выкуплен в начале 2008-го, чтобы игрок мог перебраться в НБА. В итоге испанец присоединился к «Портленд Трэйл Блэйзерс».

«Первопроходцы» тех лет — шикарная команда, во главе которой были Ламаркус Олдридж и Брэндон Рой, а также в составе присутствовали молодой Николя Батюм и напарник по сборной Испании Серхио Родригес, двумя годами ранее перебравшийся в клуб из Орегона. Дебютный сезон Фернандес провёл на отлично: набрал 10,4 очка, 2,7 подбора, 2,0 передачи, став девятым в голосовании на «Новичка года» в НБА. К тому же атакующий защитник установил рекорд по количеству реализованных трёхочковых для новичков в лиге — 159.

В следующие два сезона за «Портленд» какого-то колоссального скачка в развитии Фернандес не получил. Он играл примерно столько же времени и демонстрировал цифры на уровне первого сезона в НБА. 20 августа 2010 года его агент публично потребовал обмена от «Трэйл Блэйзерс», за что лига оштрафовала испанца на $ 25 000. Руди доиграл сезон в орегонском клубе, снова вылетев в первом раунде плей-офф, как и за два года до этого. В НБА наступил локаут, поэтому Фернандес подписал однолетний контракт с мадридским «Реалом», действующий лишь на время, пока ведутся разговоры о новом коллективном соглашении в североамериканской лиге. Испанцу выписали на тот момент самый крупный контракт в истории испанской лиги — € 2,7 млн.

Андре Миллер (слева) и Руди Фернандес (центр), 2011 год Фото: Jonathan Ferrey/Getty Images

«Портленд» обменял Фернандеса в «Даллас», правда, за клуб из Техаса испанец так и не сыграл ни одного матча, так как сразу же был обменян в «Денвер». За «самородков» Руди отыграл 31 встречу в сезоне-2011/2012, после чего получил травму спины. Защитник в июле 2012 года объявил, что не вернётся в НБА, выбрав трёхлетний контракт с «Реалом». Больше Фернандес не покидал состав «сливочных», отыграв в команде последние 12 лет. За это время Руди стал семикратным чемпионом лиги ACB, девятикратным победителем Суперкубка Испании, семикратным обладателем Кубка короля Испании, а главное — трёхкратным чемпионом Евролиги.

И это я не говорю о множестве личных наград и включение во всевозможные символические сборные. Фернандес сыграл ключевую роль не только в «Реале» на протяжении долгих лет, но и в сборной Испании. С «Красной фурией» защитник добился двух серебряных наград на Олимпийских играх в Пекине и Лондоне, а также бронзовых — в Рио-де-Жанейро. Но есть и два золота с чемпионата мира в Японии (2006 год) и Китае (2019). К тому же Испания с Руди в составе четыре раза выигрывала Евробаскет в 2009, 2011, 2015 и 2022 году. Особо запоминающимся моментом в сборной был данк Фернандеса в финале Олимпиады 2008-го в матче с США. Ему противостоял один из лучших центровых НБА тех лет — Дуайт Ховард, а испанец всё равно выдал такое.

Видео можно посмотреть на канале Pred21. Права на видео принадлежат FIBA Basketball.

Вчера «Реал» обыграл «Мурсию» в третьем матче финала лиги ACB, став чемпионом страны в 37-й раз. Ранее во второй игре серии, которая была для Фернандеса последней на домашней арене «Реала», фанаты клуба из Мадрида на протяжении 15 минут чествовали Руди, не давая матчу завершиться. Вот оно, истинное величие и признание от любимой публики! Может быть, когда-нибудь мы увидим легенду Испании и «Реала» на тренерском мостике. Как показывает практика — это вполне возможно.

Видео можно посмотреть на канале ACB. Права на видео принадлежат ACB.COM.