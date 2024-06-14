Сына Леброна Джеймса оценили несколько клубов НБА. Что про него говорят?

Чуть менее двух недель осталось до драфта НБА, в котором не примут участия ни один из российских баскетболистов. Однако интересным объектом всеобщего внимания есть и остаётся сын звёздного лёгкого форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса — Бронни Джеймс. Недавно он оценил свои силы на базе «озёрников» в преддверии драфта, а также побывал на просмотре у «Финикса», что в Аризоне — недалеко от Калифорнии. Так, какое мнение по итогам сложилось о Бронни у представителей клубов НБА — в материале «Чемпионата».

В Лос-Анджелесе в целом остались довольны тем, как Бронни Джеймс проявил себя. «Лейкерс» интересовало прежде всего то, как молодой разыгрывающий способен использовать во благо свой атлетизм, а также реализовать защитный потенциал. Такое мнение о Бронни, в частности, сложилось по итогам минувшего драфт-комбайна, который прошёл в Чикаго. Примечательно, что во время одной из двусторонок Джеймс-младший набрал 13 очков, попав четыре броска из 10. При другом упражнении защитник попал 19 трёхочковых бросков из 25 попыток.

«Атлетизм Джеймса, его защитный потенциал, а также броски, безусловно, заинтересовали «Лейкерс», которые, в свою очередь, могут помочь сотворить историю, поставив его в пару с отцом, Леброном Джеймсом, если он вернётся в команду на правах свободного агента этим летом (в случае отказа от опции продления контракта)», — рассказал североамериканский журналист Дэн Войке из Los Angeles Times. «Во втором раунде есть один защитник, за которым стоит следить больше всех остальных: Бронни Джеймс», — дополнил Войке, комментируя намерения «Лейкерс», имеющих 17-й и 55-й драфт-пики.

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Дэн Хёрли, который отказался возглавить клуб из Лос-Анджелеса после предложения на шесть лет и $ 70 млн и остался в итоге NCAA, тоже поделился впечатлениями от 19-летнего баскетболиста. «Мне нравится Бронни. Особенно я следил за ним, когда он был в старших классах. В Коннектикуте (университет, возглавляемый Хёрли. — Прим. «Чемпионата») есть уникальный стиль игры в нападении, наша тактика и стратегия немного более уникальны… И знаете, это странно, он [Джеймс] был бы невероятен в нашей системе — с тем, как мы играем в баскетбол», — сказал Хёрли.

«Он не обделён атлетизмом, он защищается, но при этом является умным игроком. Он может бросить по кольцу, отдать передачу, у него отлично чувство. Бронни мог бы сыграть пару разных позиций защитника. Мне он очень нравится, но он не был частью какого-то определённого разговора [когда вёл переговоры с «Лос-Анджелес Лейкерс]», — добавил Хёрли. Дэн также признался, что разговаривал с Леброном, отметив, что форвард «озёрников» хотел бы видеть в команде хорошего специалиста, так как для него это важно.

Бронни Джеймс, сезон-2023/2024 в NCAA Фото: David Becker/Getty Images

Помимо «Лейкерс», Бронни Джеймс посетил «Финикс», где тоже смог проявить себя, оставив о себе приятные впечатления. «Бронни рассчитывал потренироваться на базах «Лейкерс» и «Санз» после того, как отказал остальным командам. Сын Леброна Джеймса хорошо проявил себя в «Санз», которые заставляли баскетболистов делать упражнения с упором на броски», — частично раскрыл детали тренировочного процесса обозреватель Arizona Republic Дуэйн Рэнкин. Отметим, что аризонцы на предстоящем драфте будут выбирать под 22-м номером.

Тем не менее агент Рич Пол дал понять, что «Лейкерс» и «Финикс» — не единственные команды, которые посетит Бронни Джеймс. Какие именно команды, не уточняется. А вот главный тренер «Индианы» Рик Карлайл во время одного из подкастов ответил — выбрали бы «Пэйсерс» на драфте НБА сына Леброна: «Что ж, я рискну здесь и предскажу: что он поднимется немного выше («Пэйсерс» имеют три драфт-пика во втором раунде — 36-й, 49-й и 50-й. — Прим. «Чемпионата»). Я не буду говорить кто, так как не хочу попасть в беду. Меня достаточно оштрафовали в этом году во время плей-офф».