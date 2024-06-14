Драккар дал брешь. Почему «Руна» не примет участия в новом сезоне Единой лиги?

14 июня прошёл Совет Единой лиги ВТБ, по итогам которого огласили состав участников на сезон-2024/2025. По сравнению с прошлым сезоном лига недосчиталась сразу двух клубов: «Минска» и «Руны». И если отсутствие белорусской команды в списке участников не сильно удивляет, то по «Руне» у многих могут возникнуть вопросы. «Чемпионат» рассуждает о судьбе московской команды.

Илья Попов, сезон-2023/2024 Фото: БК «Самара»

«Викинги» обивали порог Единой лиги несколько лет, а в прошлом году добились своего и пополнили состав участников турнира. Перед дебютным сезоном, конечно, были определённые опасения относительно перспектив «Руны». Это нормально, когда ты не знаешь, как команда заиграет в чемпионате, который по уровню выше прежнего. Однако до этого в Лиге ВТБ эксперимент с МБА и «Самарой» признали успешным и решили дать шансы «викингам», а также екатеринбургскому «Уралмашу».

«Руна» практически полностью обновила состав и тренерский штаб под Единую лигу и стартовала с результата 6-2, обыграв в том числе на выезде тогда ещё действующего чемпиона — казанский УНИКС. Игра «викингов» была основана на командных действиях, которыми руководил турецкий специалист Эртугрул Эрдоган. У московской команды был удачный симбиоз легионеров и российских игроков, которые получали немало игрового времени и не выпадали из ритма игры. Все баскетболисты знали свою роль и не тянули одеяло на себя. У клуба чётко прослеживался «турецкий след»: быстрые атаки, много передач и загрузка мяча в «краску» соперника. Безусловно, не всё получалось, как было задумано. После ударного старта коллектив Эрдогана выдал результат 4-11, но это не говорило о том, что москвичи проигрывали в одну калитку. Во многих матчах «викинги» уступали в тяжелейших концовках, в том числе и ЦСКА.

По итогам первого этапа «Руна» стала девятой, выиграв 11 матчей из 26. Далее была битва за попадание в плей-ин. Однако в рамках группы Б команда Эрдогана не смогла достойно себя проявить — 5-11. У «викингов» был шанс зацепиться за плей-ин, но в дерби с МБА за последнюю путёвку «Руна» уступила и потеряла даже теоретические шансы на постсезон.

Нельзя не отметить и классную медийную сторона клуба, которая в нынешнее время не уступает по важности игровой. Стоит напомнить, что перед дебютным сезоном в Единой лиге «викинги» провели ребрендинг, поменяв логотип и цвета команды. Клуб был открыт для сотрудничества со СМИ и сам освещал жизнь команды в своих социальных сетях. То есть нельзя было в чём-то упрекнуть «Руну» — как по игровой части, так и в плане медийной составляющей. Клуб ничем не уступал другим командам, в том числе и грандам.

Джеремайя Хилл, сезон-2023/2024 Фото: ПБК «Руна»

Генеральный директор Единой лиги Илона Корстин не раз говорила, что дебютный сезон в лиге является испытательным. И если у «Самары», МБА и «Уралмаша» в общем и целом всё было неплохо, то у «Руны» произошла обратная ситуация. В апреле Корстин заявила, что у лиги много вопросов к «Руне», и что клубу нужно задуматься.

После этого в кулуарах пошли слухи, что клуб испытывает финансовые трудности из-за смерти одного из главных инвесторов. По разным оценкам долги составляли около 80 млн рублей. Баскетбольный агент Станислав Рыжов позже подтвердил, что клуб действительно потерял инвестора и имеет долги перед игроками и тренерами. В мае появилась информация, что общество «Спартак» может взять на себя расходы «викингов» и зайти своим брендом в Единую лигу, переименовав «Руну». Однако спустя время от этой идеи отказались. Таким образом, мужская команда «Руны» не только не примет участия в новом сезоне Лиги ВТБ, но и, скорее всего не будет заявляться даже в Суперлигу. Возможно, в системе останутся женская команда и коллектив из 3x3. Есть вероятность, что их под покровительство возьмёт как раз «Спартак».

На самом деле, трудно как-то цельно оценить период «Руны» в Единой лиге. С одной стороны, всё выглядело красиво: частный проект, современное направление, интересный матчдэй, иностранный тренер с хорошим опытом, неплохие подписания как легионеров, так и россиян, да и в целом очень положительная атмосфера. Причём такой вектор был не первый год: вспомните подписание Мозгова, вторые места в Суперлиге и слова генменеджера Сергея Юхневича о целях «Руны» выйти в «Финал четырёх» Евролиги через несколько лет. И это не идёт речь о женском проекте и 3х3.

Домашняя арена «Руны» Фото: ПБК «Руна»

С другой стороны, безусловно, были опасения, что всё так гладко и ярко у «Руны» будет не всегда. Но под этим подразумевалось, что нужно набить шишки, иногда есть спад, какие-то незначительные трудности. Но то, что клуб покинет Единую лигу спустя сезон, представить никто не мог.

Кто в этом виноват? Сказать невозможно. То, что произошло с «Руной» — это обратная сторона частного клуба — никогда не знаешь, что будет завтра. Был создан действительно неплохой и привлекательный проект, но всё зависит от того, что имеешь за душой. Прецедент с «Руной», скорее всего, заставит Единую лигу ещё жёстче отбирать новые клубы для вступления, чтобы подобная история не повторилась. Конечно, хотелось бы видеть в баскетболе больше таких проектов (с положительной стороны), но нужно, чтобы они изначально смогли крепко встать на ноги, прежде чем идти на повышение в классе. Возродится мужская «Руна» или будет выступать под новым названием — неизвестно. Но вопрос с Евролигой точно придётся отложить.

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