В НБА определится новый чемпион? LIVE

«Бостон» лидирует в серии с «Далласом» со счётом 3-0.

В ночь с 14 на 15 июня будет сыгран четвёртый матч серии в рамках финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи «Даллас Маверикс» — «Бостон Селтикс», которая начнётся в 3:30 мск.

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