В НБА определится новый чемпион? LIVE
«Бостон» лидирует в серии с «Далласом» со счётом 3-0.
В ночь с 14 на 15 июня будет сыгран четвёртый матч серии в рамках финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи «Даллас Маверикс» — «Бостон Селтикс», которая начнётся в 3:30 мск.
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Live Артемий Берстенев
09:41 Артемий Берстенев
09:40 Артемий Берстенев
Как прошёл третий матч серии:
09:40 Артемий Берстенев
📺 Где смотреть «Даллас» — «Бостон»
В прямом эфире финал НБА официально покажут на телеканале ABC/ESPN, а также на платном сервисе NBA League Pass. В России следить за играми можно на баскетбольном портале AANBA.ru. «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.
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