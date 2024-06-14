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Даллас Маверикс — Бостон Селтикс, где смотреть онлайн-трансляцию финала плей-офф НБА в России, 15 июня 2024: обзор матча

В НБА определится новый чемпион? LIVE
Андрей Антсон Артемий Берстенев
,
В НБА определится новый чемпион? LIVE
Комментарии
«Бостон» лидирует в серии с «Далласом» со счётом 3-0.

В ночь с 14 на 15 июня будет сыгран четвёртый матч серии в рамках финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи «Даллас Маверикс» — «Бостон Селтикс», которая начнётся в 3:30 мск.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Сетка
НБА - плей-офф . Финал. 4-й матч
15 июня 2024, суббота. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Не начался
Бостон Селтикс
Бостон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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📺 Где смотреть «Даллас» — «Бостон»
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📺 Где смотреть «Даллас» — «Бостон»

В прямом эфире финал НБА официально покажут на телеканале ABC/ESPN, а также на платном сервисе NBA League Pass. В России следить за играми можно на баскетбольном портале AANBA.ru. «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.
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Новости. Баскетбол
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