Бронни Джеймс, старший сын Леброна Джеймса, провёл тренировку в спортивном комплексе «Лейкерс» в преддверии драфта НБА 2024 года.
Бронни Джеймс потренировался на базе «Лейкерс» в преддверии драфта НБА
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