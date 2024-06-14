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Шарунас Марчюлёнис: биография советского баскетболиста, за кого играл в НБА и Европе, чем занимается, Голден Стэйт

«Можно сказать, что это была путёвка в жизнь». Путь легенды СССР и Литвы в НБА
Никита Бирюков
Путь Шарунаса Марчюлёниса из СССР в НБА
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Шарунас Марчюлёнис первым из советских баскетболистов подписал контракт с клубом из североамериканской лиги.

Вчера праздновал день рождения легендарный советский и литовский баскетболист Шарунас Марчюлёнис. У известного защитника был юбилей — 60 лет! Немного вспомним об игре Марчюлёниса в НБА, золоте Олимпийских игр 1988 года и о том, как он стал легендой СССР, Литвы и не только. В детстве Шарунас играл вовсе не в баскетбол, а в теннис. Юный парень побеждал на соревнованиях для детей с семи до девяти лет, в конечном счёте заслужив приглашение на Всесоюзный спортивный смотр в Донецке. Марчюлёниса, выросшего в Каунасе (Литва), быстро отправили домой, сославшись на то, что у него нестандартная техника игры. Хотя в физических упражнениях будущий член Зала славы баскетбола был лучше всех.

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В школе Шарунас занимался не только теннисом, но и после неудачи в Донецке записался в баскетбольную школу, куда ему посоветовала пойти мама. О спортивной карьере наш герой даже и не думал, а хотел стать журналистом, так как постоянно писал заметки на различные темы в школе. В 1981 году он поступил в Вильнюсский государственный университет на направление журналистики. На одном из межинститутских турниров Марчюлёнис выделялся так, что впечатлил тренера команды «Статиба» Римаса Эндрияйтиса. После чего специалист подошёл к студенту и сказал: «Вот мой номер телефона, позвони мне».

«Можно сказать, что это была путёвка в жизнь. Так я и оказался в команде мастеров высшей лиги чемпионата СССР», — позднее сказал Марчюлёнис. Проведя полгода в команде, молодой Шарунас уже стал одним из лидеров. На протяжении долгого времени главный тренер «Жальгириса» Владас Гарастас пытался заманить к себе юную звезду литовского баскетбола, чтобы создать практически непобедимую команду с Арвидасом Сабонисом и Марчюлёнисом во главе. Однако атакующий защитник год за годом отказывался от предложений соперников.

Шарунас Марчюлёнис, Олимпиада 1992 года

Шарунас Марчюлёнис, Олимпиада 1992 года

Фото: Mike Powell/Getty Images

Первые годы карьеры Шарунаса не вызывали в сборную СССР, это угнетало литовского баскетболиста, который даже подумывал об уходе из спорта. Но в 1987 году на пост главного тренера вернулся Александр Гомельский, позвавший Марчюлёниса на чемпионат Европы того года. В Греции защитник забрал награду самому ценному игроку турнира (MVP), а через год в составе СССР стал золотым медалистом на Олимпийских играх в Сеуле. В полуфинале Шарунас в матче с США набрал 19 очков, а в финале с Югославией — 21 очко. Он наряду с Сабонисом был назван лучшим игроком той сборной.

24 июня 1989 года — исторический день! Так как именно тогда Марчюлёнис первым из советских баскетболистов подписал контракт с «Голден Стэйт Уорриорз» — клубом НБА. Во многом случилось это благодаря дружбе Шарунаса с Донни Нельсоном, сыном главного тренера «воинов» тех лет Доном Нельсоном. Тут речь не о том, что за литовского игрока договорились, а он пришёл на готовенькое, а о том, что Марчюлёнис и Донни отлично общались с 1985-го. Американец выступал за команду «Спортсмены в действии», которая путешествовала по миру. После матча со «Статибой» они попытались пообщаться, но получилось это лишь на языке жестов, так как один не понимал по-английски, а другой — по-литовски.

Невероятно добрая история позднее сблизила их ещё сильнее. «Статиба» участвовала в турнире в Паневежисе. В один из дней в дверь его дома постучался мужчина. Он был не с пустыми руками, а передал баскетболисту хлеб и попросил помочь, так как его сыну срочно требовалась операция на сердце. Шарунасу пришлось обратиться к Донни. С его помощью мальчика отвезли в США, где провели операцию. Марчюлёнис не мог остаться в стороне и позвал Нельсона в 1988-м погостить всё лето в Литве. Американец три месяца давал мастер-классы и отлично провёл время в новой для себя стране, а главное — обзавёлся другом!

Шарунас Марчюлёнис в составе сборной СССР (седьмой номер), Олимпиада 1988 года

Шарунас Марчюлёнис в составе сборной СССР (седьмой номер), Олимпиада 1988 года

Фото: John W. McDonough/Getty Images

Талант Марчюлёниса был виден невооружённым взглядом: четыре раза по ходу своей карьеры он признавался Литовским спортсменом года (1987, 1989-1991) и это при живом Арвидасе Сабонисе! К тому же после золота в Сеуле его признали Мистером Европа — награда лучшему игроку года в Европе. Как вы понимаете, этот приз получают лишь избранные, а Шарунас точно был в их числе. В НБА защитник играл с 1989 по 1997 год. Марчюлёнис провёл в «Голден Стэйт» пять лет. Из Литвы он приехал с травмой спины, поэтому сразу было трудно показать свои качества, но в дальнейшем всё встало на свои места.

Например, в плей-офф 1992 года Шарунас набирал 21,3 очка, 2,3 подбора и 5,0 передачи. При этом статистика не оказывает влияния игрока на всю команду. Он шикарно отрабатывал на обеих половинах площадки, страховал партнёров и всегда был в движении. Такое чувство, что литовский игрок носился без устали. Он обладал убийственной левой рукой. В том плей-офф он был чуть ли не лучшим баскетболистом на паркете в составе «воинов» наряду с легендами НБА Тимом Хардуэем и Крисом Маллином. Хоть «Голден Стэйт» и уступил со счётом 0-4 «Сиэтл Суперсоникс», но Марчюлёнис заявил о себе в лиге.

Сезон-1993/1994 был полностью пропущен из-за различного рода травм, всего баскетболист не играл на протяжении 18 месяцев. «Голден Стэйт» решился обменять Марчюлёниса в «Сиэтл». Там он разругался с главным тренером Джорджем Карлом, который хотел видеть игрока таким, каким он был во времена расцвета в клубе из Сан-Франциско. К тому же обманывал Шарунаса, пообещав, что защитник будет играть в плей-офф, но в итоге не дал сыграть ни секунды. Наш герой назвал тренера вором и затем по сезону провёл в «Сакраменто Кингз» и «Денвер Наггетс».

Видео можно посмотреть на официальном канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Величие и игру Марчюлёниса признавал даже Майкл Джордан, который опекал литовского игрока на Олимпиаде-1992 в Барселоне. «Шарунас был настолько хорош с мячом в руках, что лучшим решением было не давать ему его получить. Невозможно охотиться за ним на протяжении всей игры, но его можно остановить на некоторое время», — подытожил Джордан. Руни, как его мило называли по ходу карьеры, был Ману Джинобили ещё до прихода аргентинца в НБА. Взрывной, очень умный, обладающий «евро-степом», леворукий, «цепной пёс» в обороне — это всё про Марчюлёниса.

Всего в НБА Шарунас провёл 363 игры, набирая статистику из 12,8 очка, 2,3 подбора и 2,2 передачи. Истинные фанаты «Голден Стэйт» помнят, как Марчюлёнис после землетрясения в Сан-Франциско приехал на место аварии поезда и, не снимая спортивного костюма, стал вытаскивать людей из вагонов, оказывая каждому первую помощь. Невероятный баскетболист и человек!

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