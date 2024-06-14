Топ-4 самых высокооплачиваемых тренеров НБА — многим позавидуют даже звёздные игроки

Несмотря на то что о команде часто судят по её звёздным игрокам, тренер был и остаётся одной из ключевых составляющих успеха любого клуба. Он как навигатор, который должным образом расставляет и направляет всех своих подопечных на площадке и за счёт их сильных качеств влияет на ход игры. Настоящие профессионалы своего дела высоко ценятся клубами. Таких специалистов стараются не отпускать, а если получится, «привязать» к себе долгосрочными контрактами. Конечно, в первую очередь эти слова актуальны в отношении Евролиги, где тренерская деятельность давно в почёте. Но и в НБА положение дел в этом плане потихоньку начинает меняться. Команды стараются предлагать наставникам «жирные» соглашения и делают всё, чтобы лучший специалист оказался именно у них. Кто же сейчас обладает самым увесистым контрактом в североамериканской лиге? «Чемпионат» педантично перечислит каждого из них.

Грег Попович — «Сан-Антонио Спёрс»

Грег Попович – главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Первый, о ком следует упомянуть – Грег Попович, возглавляющий «Сан-Антонио Спёрс» вот уже почти как 30 лет. В июне прошлого года тренер подписал пятилетний контракт с командой. До этого момента американский специалист сербско-хорватского происхождения зарабатывал $ 11,5 млн ежегодно. После переподписания контракта сумма увеличилась до $ 19 млн.

В техасском клубе Грег совмещает должности тренера и президента. Такая комбинация позволила общей составляющей договора оказаться весьма внушительной: по соглашению американец заработает более $ 80 млн. Подобный контракт является одним из крупнейших для тренеров в истории НБА. Но удивляться тут не приходится. Попович словно олицетворение «Сан-Антонио». В качестве главного тренера «Спёрс» он работает с 1996 года. А команда под его руководством становилась чемпионом пять раз (1999, 2003, 2005, 2007, 2014).

Стив Керр — «Голден Стэйт Уорриорз»

Стив Керр – главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Следующий по списку Стив Керр – главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз», возглавляющий клуб с 2014 года. «Войны» при нём четырежды становились чемпионами НБА (2015, 2017, 2018, 2022). В конце февраля стало известно, что по завершении предыдущего контракта Керр подпишет новое соглашение, которое будет действовать до конца сезона-2025/2026. Сумма контракта составит $ 17,5 млн за сезон и $ 35 млн – за весь срок сделки, благодаря чему американский специалист окажется самым высокооплачиваемым тренером в истории Национальной баскетбольной ассоциации.

Да, Попович получает больше. Но не будем забывать, что последний совмещает тренерскую работу с должностью президента техасцев.

Эрик Споэльстра — «Майами Хит»

Эрик Споэльстра – главный тренер «Майами Хит» Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Нельзя не отметить главного тренера «Майами Хит» Эрика Споэльстру. Поработав в клубе в качестве видеокоординатора, в 2008 году он получил назначение на пост главного тренера и за это время дважды приводил парней из Флориды к заветному чемпионству. В начале года Споэльстра продлил контракт с клубом. Стороны не стали мелочиться и пролонгировали соглашение сразу на восемь лет, по истечении которых Эрик заработает $ 120 млн – каждый год его банковский счёт железобетонно будет увеличиваться $ 15 млн. Обратим внимание, что Споэльстра благодаря продолжительности контракта в финансовом плане опережает своего коллегу Поповича. Помимо двух титулов, «Хит» под руководством 53-летнего специалиста четыре раза достигали финальных стадий НБА (2011, 2014, 2020, 2023).

Майк Браун — «Сакраменто Кингз»

Майк Браун – главный тренер «Сакраменто Кингз» Фото: Sarah Stier/Getty Images

Главный тренер «Сакраменто Кингз» Майк Браун будет последним в нашем списке. Команда под его руководством завершила сезон-2023/2024 на этапе плей-ин, но это не помешало боссам коллектива продлить с ним контракт ещё на три года. За два сезона «короли» под руководством Брауна добились результата 94-70 в графе победы-поражения. Отдельно Браун был удостоен звания тренера года в 2023-м. Да и нелишним будет упомянуть, что «Сакраменто» пробился в постсезон впервые с 2006 года.

Не сказать, что переговоры между обеими сторонами проходили особенно гладко. Изначально американец требовал $ 10 млн за сезон, что не устраивало организацию. Но стороны всё же достигли соглашения, договорившись о зарплате в размере $ 8,5 за сезон. Оклад специалиста за последний в действующем соглашении сезон-2024/2025 повышен до $ 4,5 млн. А общая сумма заключённой сделки впоследствии составит приблизительно $ 30 млн.

Пока фанаты ждут нового сезона под руководством уважаемых специалистов, напомним вкратце, как их команды завершили выступление в сезоне-2023/2024:

«Сан-Антонио» – 14-е место в турнирной таблице Западной конференции (22 победы и 60 поражений);

«Голден Стэйт» – девятая строчка в таблице Западной конференции (46 побед – 36 поражений);

«Майами» – восьмая позиция по результатам Восточной конференции (46 побед и 36 поражений);