4-0 в финале НБА — это было бы слишком

Вы знаете, сколько серий заканчивались со счётом 4-0 после 3-0 в истории плей-офф НБА? 95 раз из 156 случаев. А 4-1? 46 раз. Если брать другие расклады, получается такая картина: 11 раз — 4-2 и четыре раза — 4-3 соответственно. Сегодня «Даллас» не попал в незавидный список, где могло бы быть уже 96 случаев, когда серия заканчивалась джентльменским «свипом». Если учитывать именно финальные серии, девять раз за всю историю они заканчивались со счётом 4-0. Последние из них в XXI веке: «Голден Стэйт» 4-0 «Кливленд» в 2018 году, «Сан-Антонио» 4-0 «Кливленд» в 2007-м и «Лейкерс» 4-0 «Нью-Джерси» в 2002-м.

«Маверикс» разгромили «Бостон» со счётом 122:84, а это значит, что серия переезжает в Массачусетс, где «Селтикс» постараются выиграть 18-й титул в истории перед своими болельщиками. «Бродяги», в свою очередь, вышли на сегодняшнюю игру как команда, прислонённая спиной к стене, но сумела повернуться лицом к тому, кто совершит выстрел, убежать, не забрав при этом огнестрельное оружие. Оба лидера «Далласа» в лице Кайри Ирвинга и Луки Дончича в начале встречи дали понять хозяевам о своих намерениях. По итогам первой четверти Дончич и Ирвинг на двоих набрали 22 очка, реализовав 9 бросков из 15 попыток.

Тем временем неожиданно проснулись и ролевые игроки техасцев, показали немного больше динамизма в нападении, чем мы видели в предыдущих трёх матчах. Например, тот же центровой-новичок Дерек Лайвли в первой половине реализовал трёхочковый бросок, который стал для него первым за профессиональную карьеру. Однако «Даллас» в целом попадал так, что может показаться очень непривычно по сравнению с тем, как игроки исполняли попытки с игры до этого. После первой половины «Маверикс» лидировали со счётом 61:35, а Лука Дончич имел в активе 25 очков из 29 в итоге. Кайри Ирвинг добавил 11 очков, а остальные игроки «бродяг», вместе взятые, — 29 очков. В составе «Бостона» выделялся Джейсон Тейтум с 15 очками.

В оборонительной части хозяева проявили себя лучше всего. Ротация команды происходила с такой срочностью, что создавалось впечатление, будто их сезон был на кону и никогда не казалось, что «Бостон» сможет хорошо выглядеть. Впервые за всю серию защита техасцев задала тон, и «Селтикс» изо всех сил пытались безуспешно найти ответ. Третья четверть — бесславненькая такая вышла для «кельтов». «Даллас» держал педаль до упора и увеличил отрыв до 38 очков. За 3:18 до конца третьей двенадцатиминутки главный тренер гостей Джо Маззулла решил, что увидел достаточно, и отказался от стартовой пятёрки до конца игры.

Дэниэль Гэффорд, Кайри Ирвинг, Лука Дончич и Макси Клебер Фото: Tim Heitman/Getty Images

Доходило даже до такого, что североамериканские комментаторы сами заскучали. Когда до конца третьей четверти оставалось чуть больше минуты, Майк Брин спросил напрямую у Джей Джея Редика, вероятно, будущего главного тренера «Лейкерс», и Дорис Бёрк: «Итак, о чём вы, ребята, хотите поговорить?» Затем в середине заключительной четверти решили взять интервью у легендарного немца, чемпиона НБА в составе «Далласа» 2011 года Дирка Новицки. По итогам встречи Кайри Ирвинг и Лука Дончич на двоих набрали 50 очков, а Тим Хардуэй-младший за последнюю двенадцатиминутку наколотил 15 очков.

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA».

Забавно, что перед сегодняшней игрой главный тренер «Маверикс» Джейсон Кидд призвал своих ребят собирать вещи в Массачусетс. «Мы отправляемся завтра в Бостон. Надеюсь, парни, вы упаковали свои вещи», — обратился Кидд к баскетболистам в командной раздевалке. Пятый матч финальной серии плей-офф НБА пройдёт в ночь с 17 на 18 июня. Начало игры — в 3:30 мск. «Чемпионат» традиционно проведёт очередную онлайн-трансляцию запланированной встречи. Следите за баскетбольным разделом!