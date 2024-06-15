«Даллас» без шансов размазал «Бостон». Рассказываем о цифрах четвёртого матча финала НБА

Для таких случаев очень много примечательных рекордов!

Сегодня, 15 июня, завершился четвёртый матч финальной серии плей-офф НБА, в котором «Даллас» разгромил «Бостон» с 38-очковой разницей — 122:84. Счёт таким образом стал 3-1, а команды тем временем отправятся в Массачусетс, где «Селтикс» постараются перед своими болельщиками выйти на первое место в истории лиги по количеству чемпионских титулов — 18. Вся примечательная статистика с сегодняшней игры — в материале «Чемпионата».

Защитник «Бостона» Джру Холидэй установил антирекорд по показателю «плюс-минус» в истории матчей в рамках финальных серий НБА — «–38». Ранее «достижение» принадлежало Джейсону Тейтуму — «-36» в 2022 году с «Голден Стэйт». Более того, Тейтум является единственным игроком в истории финала с показателем «плюс-минус» – «-30» или хуже – в нескольких встречах.

Лука Дончич и Кайри Ирвинг на двоих набрали 50 очков. Это больше, чем суммарно у всей стартовой пятёрки «Бостона» — 44. А центровой «Далласа» Дерек Лайвли стал первым новичком после Мэджика Джонсона (1980 год) с дабл-даблом в двух финальных встречах кряду.

Кайри Ирвинг, в свою очередь, официально прервал индивидуальную серию поражений против «Бостона». Для Ирвинга это первая победа над «Селтикс» с мая 2021 года. До этого у разыгрывающего было 13 поражений подряд.

Сегодняшняя победа «Далласа» над «Бостоном» вошла в тройку самых крупных за всю историю финалов НБА — «+38». Рекорд, кстати, принадлежит игрокам «Чикаго» от 1998 года, когда «Буллз» обыграли «Юту» с разницей 42 очка. Второй лучший показатель у «Бостона» 2008-го — 39-очковая разница против «Лейкерс».

Лёгкий форвард «Далласа» Тим Хардуэй-младший повторил достижение Стефена Карри и Рэя Аллена, реализовав в определённой четверти как минимум пять трёхочковых бросков. Хардуэй-младший сделал это в заключительной четверти, набрав в общей сложности 15 очков, а его отец гордо наблюдал за этим.

Лука Дончич быстрее всех в истории финальных серий достиг отметки в 100 очков, 25 подборов и 25 результативных передач. Сам словенский баскетболист сегодня за первую половину набрал 25 очков, става самым молодым игроком, которому удалось это. В этом плей-офф Дончич суммарно набрал 607 очков, что является 23-м лучшим показателем в истории в одном розыгрыше постсезона.

«Бостон» стал первой командой финала с 2016 года, набравшей за игру менее 85 очков. Подобным отличался «Кливленда» (77 очков), который всё равно выиграл у «Голден Стэйт» в семи матчах. Для «Селтикс» это также четвёртый худший результат в истории. Антирекорд был установлен в 2010 году — 67 очков в игре с «Лейкерс».

Напомним, пятый матч между «Бостоном» и «Далласом» пройдёт в ночь с 17 на 18 июня. Начало игры — в 3:30 мск. «Чемпионат» традиционно проведёт очередную онлайн-трансляцию запланированной встречи. Следите за баскетбольным разделом!