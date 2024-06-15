«Единая лига — одна из сильнейших лиг на континенте». 5 главных событий прошлого сезона

Прошедший сезон Единой лиги ВТБ стал самым масштабным в истории. Больше 300 матчей, плей-ин и уже традиционная серия плей-офф с полуфиналом и финалом до четырёх побед. Третий год подряд в лиге новый чемпион. Кажется, то, чего так хотело баскетбольное общество, случилось. И произошло это в момент, когда казалось, что баскетболу в России «крышка». Но на деле в очередной раз подтверждается фраза «кризис — это время возможностей». Вот и генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин, подводя итоги сезона, не стала прятаться за формулировками и фактически похвалила себя и своих коллег.

«Это были очень непростые годы. Потому что сюда вошел и период пандемии коронавируса, и отлучение наших клубов от международных турниров. Было немало потрясений в этой связи. Тем не менее, несмотря на эту встряску, мы смогли быстро адаптироваться. Мы поменяли формат турнира, плюс были изменения в составе участников лиги. При этом уровень Единой лиги не просто не стал ниже, а, напротив, только вырос.

Даже сейчас, несмотря на сложные времена, наши европейские коллеги признают Единую лигу одним из сильнейших чемпионатов и ставят его на второе-третье место на континенте. Достойная позиция, очень приятно, но всё это результат нашей работы», — заявила Илона Корстин в интервью «Матч ТВ».

Ну а теперь конкретно о том, что было в прошедшем сезоне и что должно вселять уверенность в баскетбольных болельщиков.

Превращение Суперкубка в полноценный турнир

Ник Калатес в матче с МБА Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Суперкубок Единой лиги — продукт новый. И он не имеет ничего общего с футбольным аналогом, где играют строго регламентированные команды (обычно чемпион против обладателя Кубка).

Суперкубок 2023 года получился и вовсе весьма представительным предсезонным турниром самого высокого уровня: красивая телевизионная картинка, одна из лучших площадок в стране (матчи проходили на «ВТБ Арене» в Москве) и две команды, участвующие в еврокубках.

Причём, как покажет сезон, «Фенербахче» и «Бешикташ» в Евролиге и Еврокубке будут бороться за самые высокие места. Вторые остановились в шаге от финала, сенсационно выбив на первой стадии плей-офф действующего победителя, а «Фенер», пусть и после смены главного тренера, добрался до «Финала четырёх», обыграв в пятиматчевом триллере «Монако».

Участие топовых турецких команд — большая работа, которая в условиях изоляции позволяет не только почувствовать европейский уровень конкуренции, но и продемонстрировать всем состоятельность нашего внутреннего чемпионата.

Непредсказуемая регулярка и яркий плей-ин

Октавиус Эллис стал главной звездой «Уралмаша» и помог команде завоевать бронзу Кубка России Фото: РФБ

Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ много лет был вынужден умещаться в определённые рамки. Сезон в Евролиге сильно влиял на календарь и количество игр. Фокус клубов тоже по понятным причинам смещался на европейские турниры. В нынешней же реальности Единая лига ВТБ — главный баскетбольный турнир страны.

Уже несколько сезонов подряд регулярный чемпионат получается непредсказуемым и добавляет красок всему сезону. Успехи «Руны» и «Астаны» в начале сезона заставили говорить о них как о претендентах на место в плей-офф, в то время как клубы большой четвёрки только искали правильные настройки.

Дебютант лиги екатеринбургский «Уралмаш» с первого же матча заявил о себе, обыграв на выезде «Зенит». Уральцы провели очень добротный сезон, сколотив интересный состав, способный решать серьёзные задачи. Они в итоге пробились в плей-офф, максимально затянули серию с «Зенитом», имея реальные шансы на победу, и завоевали бронзу Кубка России.

Но открытиями сезона стали, конечно, «Енисей» и «Парма». В обоих случаях команды пошли на риск. И если в Красноярске доверились тройке легионеров и новому тренеру, то в Перми добавили в состав ещё и игроков из баскетбола 3х3 и российского центрового, который никогда не играл в Лиге ВТБ. Невероятно, но сработало!

«Парма» и «Енисей» абсолютно не похожие по стилю друг на друга команды. Но они стали соседями по турнирной таблице и запрыгнули в её верхнюю часть, заранее обеспечив себе место в плей-офф.

Полноценная борьба за звание MVP до последнего тура

Ненад Димитриевич, сезон-2023/2024 Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Ненад Димитриевич вырос в Единой лиги ВТБ в игрока уровня Евролиги. Он доверился Велимиру Перасовичу и, вероятно, отправится в одну из команд сильнейшего турнира Европы уже нынешним летом. Свой высокий уровень Димитриевич подтверждал в каждом матче, а особенно ярко это проявлялось во встречах с большими командами — ЦСКА, «Зенитом», «Локомотивом-Кубань».

Показывая выдающуюся статистику (19,0 очка, 6,6 передачи и 3,6 подбора в среднем), македонец не был безусловным претендентом на главную индивидуальную награду. Всё дело в отменной игре «Енисея» и их лидера Ксэвьера Ратэн-Мэйса. Канадец порой напоминал Алексея Шведа по возвращении в «Химки» — дерзкого, не знающего преград и не замечающего сопротивления.

Красноярцы, ведомые Мэйсом, играли от ножа: пропускали, сколько сможет забить соперник, а набирали столько, сколько захотят. В итоге канадец уступил в борьбе за звание MVP (УНИКС всё-таки выиграл регулярку), но две награды в его коллекции оказались — «Самый результативный игрок сезона» (с рекордом лиги) и «Дебютант года».

Новые открытия среди россиян

Кирилл Елатонцев (центр), сезон-2023/2024 Фото: ПБК «Локомотив-Кубань»

Каждый год чемпионат открывает новых российских игроков, которые до этого были в тени или просто сделали качественный скачок из молодёжных проектов. В прошлом сезоне ярко проявила себя молодёжь «Локомотива-Кубань», дошедшего до финала. Щербенёв и Емченко дожимали ЦСКА в семиматчевой серии. Но и в нынешнем сезоне краснодарская команда снова заставила гордиться своей академией.

Кирилл Елатонцев стал полноценным игроком основы и не затерялся на новом для себя уровне. В сезоне-2022/2023 он стал самым ценным игроком молодёжного чемпионата, но и взрослый уровень у него как будто бы не вызвал сложностей. Да, у него была роль. Да, нужно было помогать лидерам. Однако с этой задачей молодой игрок справился и получил соответствующий приз от лиги в конце сезона.

Большой шанс в середине сезона получил Паша Исмаилов из МБА. Универсальный 21-летний форвард, способный сыграть на нескольких позициях, быстро нашёл себя в системе Василия Карасёва, концентрируясь на работе в защите. Хотя и в нападении Паша не стеснялся, чем удивлял соперников и всех, кто следит за Единой лигой.

Руслан Абдулбасиров — ещё один яркий дебютант Лиги ВТБ. В своём первом сезоне в сильнейшей лиге России Руслан отметил 30-летний юбилей. Но опыт в низших лигах и опытная рука Евгения Пашутина помогли быстро адаптироваться к более плотной игре и высоким скоростям. После сезона слухи начали отправлять Абдулбасирова в топовые клубы лиги, и с большой вероятностью центровой покинет Пермь, отправившись на повышение.

ЦСКА — американские горки со счастливым концом

Андрей Ватутин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

ЦСКА два года подряд не был чемпионом Единой лиги. За это время свои первые титулы завоевали «Зенит» и УНИКС, много лет подряд находившиеся в тени гегемона. Получилось даже немного неловко — ЦСКА презентовал большой фильм о 100-летии клуба, а чемпионами они давно (по своим меркам) не были. И в тот момент красно-синие однозначным фаворитом точно не выглядели.

Коллектив Эмила Райковича разогнался к середине сезона, однако уже во второй части регулярки начались большие проблемы. Армейцы перестали выглядеть фаворитами не только в играх с большой четверкой, но даже во встречах с «Енисеем», позволяя сопернику диктовать свои условия. В результате менеджмент решился на отчаянный шаг — прямо перед плей-офф Райковича сменил Андреас Пистиолис, работавший много лет в Москве в качестве ассистента Димитриса Итудиса. И надо же — сработало!

Армейцы после шоковой терапии разбили «Енисей», разобрались с «Зенитом» и задавили действующего чемпиона, позволив УНИКСу взять лишь одну победу в серии. Важно, что ЦСКА при этом не был фаворитом на бумаге, имея (как и все) проблемы. Именно этот путь вкупе с яркой игрой позволил будущему чемпиону вновь начать собирать аншлаги в «Мегаспорте» и создавать шоу, к которым армейцы некогда приучали.

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