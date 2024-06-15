«Он занимает особое место в моей жизни». Сыну легенды СССР сделали невероятный подарок

«Сакраменто Кингз» в сезоне-2023/2024 показал себя не с лучшей стороны: команда завершила регулярный чемпионат на 10-м месте в Западной конференции и не пробилась в плей-офф из стадии плей-ин, уступив «Нью-Орлеан Пеликанс». Годом ранее клуб из Калифорнии во главе с Домантасом Сабонисом и ДеАароном Фоксом впервые с 2006 года вышел в плей-офф НБА и занял третье место на Западе. Во многом «короли» пришли к успеху благодаря литовскому баскетболисту, который является сыном легенды сборных СССР и Литвы Арвидаса Сабониса. Теперь «Сакраменто» и семья чемпиона НБА 1951-го Боба Дэвиса сделала подарок великой династии Сабонисов.

Кто такой Боб Дэвис? Профессиональный баскетболист, игравший на позиции разыгрывающего в «Рочестер Роялз» (нынешний «Сакраменто») с 1945 по 1955 год. Во времена учёбы в колледже его называли Гаррисбергский Гудини (Гаррисберг — город, в котором он родился). Дэвис привёл университет Сетон-Холл к 43 победам подряд в период с 1939-го по 1941-й. К тому же практически каждый в стране хотел увидеть его навыки разыгрывающего. В марте 1941-го в «Мэдисон Сквер Гарден» удалось собрать самое большое количество зрителей в истории баскетбола на тот момент времени — 18 403 человека. Произошло это в матче его студенческой команды с «Род-Айленд».

Началась Вторая мировая война, и американец присоединился к военно-морскому флоту (ВМФ) США. Отслужив до 1943-го, Дэвис продолжил играть в баскетбол, сперва выступая в командах «Бруклинские индейцы» и «Нью-Йорк Готэмс», прежде чем попасть в «Рочестер». Боб помог выиграть «Роялз» чемпионский титул НБЛ в 1946-м и был назван самым ценным игроком (MVP) того сезона. Главное достижение в карьере — чемпионство НБА в 1951-м, когда «Рочестер» в семи матчах одолел «Нью-Йорк Никс». Дэвис — четырёхкратный член первой символической сборной НБА, также он четыре раза отбирался на Матч всех звёзд. По окончании карьеры его 11-й номер был выведен из обращения в клубе.

Арвидас Сабонис и в родном «Жальгирисе», и в сборных СССР и Литвы, и даже в «Портленд Трэйл Блэйзерс» играл под 11-м номером. Так что, можно сказать, две единицы на спине — неотъемлемый атрибут знаменитой литовской баскетбольной семьи. Когда Домантас приходил в НБА, то в «Оклахома-Сити Тандер» 11-й номер был занят Энесом Кантером, а в «Индиане Пэйсерс» сын легенды играл под нужным номером. После обмена в «Сакраменто» Сабонис-младший взял №10, так как 11-й был закреплён за Дэвисом. Но семья легендарного игрока «Рочестера» отдала дань уважения Сабонисам и позволила Домантасу носить футболку с важным для их династии номером.

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«Мы с братьями и сёстрами так гордимся нашим отцом и всем, чего он достиг за свою легендарную карьеру в НБА. Он оказал большое влияние на нашу семью, а также на многих молодых начинающих спортсменов. Он определённо был человеком с настоящим характером. Учитывая особую связь семьи Сабонисов с номером 11, мы подумали, что будет уместно поделиться номером нашего отца с Домантасом и пожелать ему больших успехов. Мы благодарны организации «Кингз» и болельщикам за их постоянную поддержку», — сказала дочь Боба Дэвиса Кэми Дэвис.

Не мог не высказаться и Домантас, для которого это событие является очень знаковым. «№11 занимает особое место в моей жизни и жизни моей семьи, я носил его на протяжении всей своей карьеры в честь отца. Я невероятно благодарен семье Дэвис за то, что они разделили со мной 11-й номер, и с нетерпением жду возможности укрепить наследие всех, кто носил его до меня».

Арвидас Сабонис и Домантас Сабонис Фото: Социальные сети Домантаса Сабониса

Генеральный менеджер «Сакраменто Кингз» Монте Макнейр тоже положительно отнёсся к такого рода решению. «Боб Дэвис — легенда клуба, и мы глубоко ценим его семью за партнёрство. Это захватывающая следующая глава для Домантаса и его семьи, и мы с нетерпением ждём выхода под 11-м номером на площадку в следующем сезоне». На самом деле, все в выигрыше: Сабонис продолжает играть под номером своего выдающегося отца, а «Сакраменто» напомнил всем о Дэвисе, который для своего времени был великолепным разыгрывающим. Простому парню не дадут прозвище Гаррисбергский Гудини.

Сабонис продолжает блистать в составе «Кингз». Он стал вторым игроком в истории НБА с 19,0 очка, 13,0 подбора и 8,0 передачи за матч со времён Уилта Чемберлена, который достиг таких показателей в сезоне-1967/1968. Домантас также завершил сезон лидером по общему количеству подборов (1120), дабл-даблам (77) и трипл-даблам (26). Это не первый случай, когда игроку позволяют играть под уже выведенным из обращения номером. Например, Ларри Нэнс-младший выступал за «Кливленд Кавальерс» под 22-м номером своего отца Ларри Нэнса. Но такие события крайне редки для НБА и являются чем-то особенным, в том числе и когда семья одной легенды позволяет другой сделать такую красивую историю, связанную с номером.