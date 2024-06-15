Кто одерживал самые разгромные победы в истории финалов плей-офф НБА?

2-е место. «Бостон Селтикс»

Шёл 2008 год — чемпионский для «Бостона». Тогда «Селтикс» в заключительном матче серии с «Лейкерс» взяли верх над оппонентом со счётом 131:92 и забрали 17-й титул в истории, а разница в 39 очков — второй лучший показатель за всё время существования НБА.