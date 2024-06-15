15 июня 2024 года «Даллас» обыграл «Бостон» в четвёртом матче финала плей-офф НБА с разницей в 38 очков — 122:84. Это третья самая разгромная победа в истории финальных серий! Кто ещё в топе?
1-е место. «Чикаго Буллз»
В 1998 году «Чикаго» Майкла Джордана, Скотти Пиппена и Денниса Родмана проводил третий матч с «Ютой» Джона Стоктона и Карла Мэлоуна. «Джазмены» сумели набрать лишь 54 очка, в то время как «Буллз» — 96. В итоге вышла разница в 42 очка!
2-е место. «Бостон Селтикс»
Шёл 2008 год — чемпионский для «Бостона». Тогда «Селтикс» в заключительном матче серии с «Лейкерс» взяли верх над оппонентом со счётом 131:92 и забрали 17-й титул в истории, а разница в 39 очков — второй лучший показатель за всё время существования НБА.
Кто одерживал самые разгромные победы в истории финалов плей-офф НБА?
Читайте также
224-сантиметровый баскетболист оказался в магазине
Сын Леброна готовится к драфту на базе «Лейкерс»
Кто был близок к отыгрышу 0-3 в плей-офф НБА?
5 худших игроков по реализации в финалах НБА
Суперзвезда женской НБА против ребёнка. Видео
Беспощадный троллинг в адрес члена Зала славы
Сын Кармело Энтони набрал 42 очка в двусторонке
Кто выигрывал финал плей-офф НБА с 0-2?
Харден попал в смешную ситуацию на свадьбе друзей
Фанат «Бостона» жёстко подколол Луку Дончича
Карри отжигает в двусторонке, когда идёт плей-офф
Девушки-баскетболистки пошутили над новичком
Тренировочный процесс игроков, чей рост за 211 см
Необычный способ отработки бросков. Видео
Фанаты «Бостона» цинично растерзали куклу Ирвинга
Уникальное достижение Луки Дончича в финале НБА