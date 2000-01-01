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После победного для «Далласа» четвёртого матча финала плей-офф НБА с «Бостоном» отцы Кайри Ирвинга и Луки Дончича поздравили друг друга. А затем подошёл сам Лука!
После победного для «Далласа» четвёртого матча финала плей-офф НБА с «Бостоном» отцы Кайри Ирвинга и Луки Дончича поздравили друг друга. А затем подошёл сам Лука!
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Отцы Ирвинга и Дончича поздравили друг друга после победного матча «Далласа» в финале НБА
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