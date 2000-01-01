Уникальный способ мотивации от тренера клуба НБА
Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд в раздевалке команды выступил с речью перед четвёртым матчем финала плей-офф НБА с «Бостоном».
«Мы отправляемся завтра в Бостон. Надеюсь, парни, вы упаковали свои вещи», — сказал Кидд. А ведь после этого выступления наставника «Маверикс» в итоге одержали победу!
Джейсон Кидд необычно мотивировал игроков «Далласа» перед матчем финала плей-офф НБА
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