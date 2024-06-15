От богатства до лохмотьев. Бывший партнёр Леброна превратился в наркомана-попрошайку

Уход из профессионального спорта иногда полностью ломает людей. До неузнаваемости изменился бывший игрок «Бостона», «Кливленда» и «Далласа» Делонте Уэст. Ранее мы рассказывали, как разыгрывающий попрошайничал на улицах Далласа, но теперь ситуация обстоит намного хуже. Что же творится в жизни некогда бывшего напарника по команде Леброна Джеймса, вместе с которым они выходили в финал Восточной конференции в плей-офф 2009 года?

10 дней назад появилась новость, что Делонте арестован в Фэрфаксе, штат Вирджиния. Ему вручили ордер на арест за нарушение условий освобождения и предъявили обвинения в сопротивлении аресту. Вроде как Делонте должен был находиться под арестом, но один из людей снял его на парковке в состоянии нестояния.

Видео можно посмотреть на канале TMZSports в YouTube.

И раньше ходили слухи, что бывший игрок НБА употребляет наркотики, а после такого видео всё становится на свои места. К тому же в полицейском отчёте говорится, что, когда Делонте поймали после того, как он сопротивлялся аресту, ему была оказана медицинская помощь. Уэсту вкололи Наркан, препарат, который используется для лечения от передозировки наркотических средств. Ужасно, как жизнь не топового баскетболиста НБА, но довольно приличного ролевика превратилась в такой мрак.

Делонте пытались помочь многие: профсоюз игроков НБА, Док Риверс, Леброн Джеймс, Марк Кьюбан. Некоторые помогали словесно, некоторые — деньгами. Но когда ты даёшь, а взамен видишь лишь то, что Делонте не меняется, могут опуститься руки. Последним Уэсту пытался помочь тогда ещё основной владелец «Далласа» Кьюбан, который подобрал бывшего игрока своей команды на заправке и уговорил пройти курс реабилитации. Поначалу всё шло хорошо: Делонте выздоравливал, попытался поиграть в любительской лиге BIG3, которая принадлежит известному рэперу Ice Cube.

Но затем дела Уэста снова пошли под откос, а сейчас и вовсе бывший игрок НБА упал ниже некуда. Живёт на улице, попрошайничает, к тому же был инцидент с угоном машины во Флориде. В общем, не всем везёт оставаться на высоком уровне в НБА, хотя Делонте и не был ничтожеством. Его характер и выходки в командах стоили ему места в североамериканской лиге. Каждый сам выбирает свой жизненный путь: 37-летний Уэст выбрал слоняться босым по улицам, попрошайничать и связаться с наркотиками. Стремитесь к лучшему, работайте над собой, не позволяйте внешним факторам влиять на вас.