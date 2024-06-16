Сын Леброна будет играть вместе с Лукой Дончичем? Сценарий, у которого есть ряд нюансов

Бронни Джеймс, сын звёздного форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса, активно готовится к предстоящему драфту НБА. Когда именно он будет выбран, вопрос остаётся без ответа. Каждая команда, которая выберет его, осознаёт, что Леброн Джеймс может последовать за сыном ради возможности сыграть вместе. Так, «Даллас», который сейчас играет в финале с «Бостоном», рассматривается как одно из вероятных мест, где начнёт карьеру Бронни. Какая вероятность того, что Джеймс-младший составит компанию Кайри Ирвингу и Луке Дончичу?

По данным североамериканского журналиста и инсайдера Марка Штайна, «Маверикс» проявляют интерес к выбору Бронни Джеймса под 58-м номером на драфте. Однако в клубе есть здравое понимание: маловероятно, что Бронни останется доступным к моменту их выбора. Текущие прогнозы экспертов указывают на то, что 19-летнего сына Леброна Джеймса выберут раньше во втором раунде. Бронни показал проблески потенциала в минувшем сезоне, но нет сомнений, что тот факт, что он является сыном Леброна Джеймса, поможет его позициям на драфте. Контракт Леброна с «озёрниками» включает опцию игрока. Не раз сообщалось (да и сам агент Рич Пол то ли проговорился, то ли действительно подтвердил намерения Короля), что Леброн выйдет на рынок свободных агентов. И его решение остаться в Лос-Анджелесе также будет зависеть от того, выберут ли «Лейкерс» Бронни на рынке молодых талантов.

Факт о Бронни Джеймсе Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Общее мнение таково: Леброн хочет играть со своим сыном. В результате другие команды могут быть заинтересованы в использовании драфт-пика на Бронни, так как это может привести к подписанию Леброна. Рискованный шаг — наличие Бронни не гарантирует приход Леброна. Бронни не считается топовым проспектом, а у Леброна, вероятно, осталось всего несколько лет в лиге. Пропустив более проверенного проспекта, команды рискуют своим долгосрочным будущим.

Леброн приносит чемпионский потенциал большинству клубов, за которые он играет. Если Бронни Джеймс окажется доступен, а это большой вопрос с учётом обстоятельств, почему бы лишний раз не использовать поздний выбор во втором раунде для бывшего защитника университетской команды Южной Калифорнии. У «Далласа» в распоряжении 58-й пик. Выбор Бронни даст «Маверикс» игрока с интригующим потенциалом. Сын именитого форварда получает немало внимания перед драфтом. Топовые проспекты обычно окружены огромным вниманием, достаточно вспомнить прошлогоднего Виктора Вембаньяму, который по итогам стал лучшим новичком минувшей регулярки в составе «Сан-Антонио», но не каждый год сын одного из величайших игроков всех времён участвует в драфте НБА.

Статистика Бронни Джеймса в NCAA за 25 игр Фото: «Чемпионат»/Getty Images

«Бронни Джеймс впечатлил «Лейкерс» своей атлетичностью и интенсивностью на тренировке, по словам источников команды. Навыки защитника типа 3-and-D (игрока, который акцентирует внимание на обороне и трёхочковом броске. — Прим. «Чемпионата») при росте 185 см привлекают «озёрников», — сказал инсайдер Йован Буха. А вот один из анонимных скаутов сравнил баскетболиста с Остином Риверсом: «Я думаю, Бронни будет выбран на драфте из-за того, кто он есть, и какая-то команда действительно подумает, что Леброн придёт, если они выберут его. Он напоминает мне Остина Риверса как игрок».

Несмотря на все предположения и слухи, реальность НБА часто оказывается куда более прозаичной. Хотя сценарий, в котором Бронни Джеймс присоединяется к «Маверикс» и играет бок о бок с Лукой Дончичем и Кайри Ирвингом, звучит захватывающе, вероятность его осуществления остаётся крайне низкой. Скорее всего, Бронни выберут раньше 58-го пика, и его путь в НБА приведёт его в совершенно другую команду. Но одно остаётся неизменным: интерес к молодому таланту огромен, и каждый клуб будет следить за его развитием с особым вниманием.