Фанаты так увлеклись дракой на трибунах, что забыли, зачем вообще пришли.

Совсем забыли про баскетбол! Болельщики «Бостона» перешли от поддержки к кулакам

Четвёртый матч финала плей-офф НБА между «Бостоном» и «Далласом» омрачён неожиданным инцидентом. Собравшиеся посмотреть трансляцию на арене «Ти-Ди Гарден» болельщики «Селтикс» стали свидетелями внутренней междоусобицы. Появилось видео, где видно, как человек наносит удары пожилому мужчине, сидящему рядом с ним. Некоторые зрители и охранник бросились разнимать дерущихся. Пожилой мужчина, упавший на бетонные ступени, вскоре поднялся и снова вступил в перепалку с другим болельщиком.

Участники драки были одеты в зелёные майки, они явно пришли поддержать свою команду и отпраздновать возможное 18-е чемпионство — рекордное в истории лиги. Пока неясно, были ли эти болельщики выдворены из арены или же дело передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA».

Инцидент снова поднимает вопросы о поведении болельщиков на спортивных мероприятиях. Агрессии и насилию не место ни на аренах, ни за их пределами. Организаторы и службы безопасности должны сделать всё возможное, чтобы предотвратить такие инциденты в будущем. Всё-таки спорт — это про объединение людей, а не про становление причиной конфликтов.

Не исключено, что ключевую роль мог сыграть алкоголь, который часто становится причиной драк на трибунах. Алкоголь снижает самоконтроль и усиливает агрессивное поведение. На многих аренах уже введены ограничения на продажу спиртного: его перестают продавать после определённого времени или ограничивают количество напитков на человека. Гораздо приятнее поддерживать атмосферу праздника и боления за команду без чрезмерного употребления алкоголя во избежание таких неприятных ситуаций

«Даллас» разгромил «Бостон» в четвёртой игре со счётом 122:84, сократив отставание в серии до 3-1. Пятая игра, которая пройдёт в Массачусетсе, запланирована на вторник в 3:30 мск. «Чемпионат» традиционно проведёт очередную онлайн-трансляцию встречи. Следите за баскетбольным разделом! Возможно, станет известен новый чемпион НБА.