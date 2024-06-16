Французский талант изменит будущее «Сан-Антонио». Кто станет партнёром Вембаньямы?

В «Сан-Антонио» не устают думать, как улучшить команду. Руководство нацелилось на перспективу: кого привлечь, чтобы этот игрок составил мощный дуэт с Виктором Вембаньямой, новичком года по итогам минувшего регулярного чемпионата НБА. Если раньше в «Спёрс» рассматривали звёздного разыгрывающего «Атланты» Трея Янга как дополнение к французскому феномену, то техасцы планируют подняться на драфте ради одного молодого баскетболиста. Это своего рода план B.

По итогам лотереи «шпорам» предоставилось право выбирать под общим четвёртым номером — это ценный актив. В клубе не хотят рисковать и ждать очереди. В обычный год наличие четвёртого выбора было бы поводом для радости, однако с учётом того, что этот драфт-класс значительно слабее предыдущих, организация должна подойти к своему выбору с умом и выбрать одного из немногих высокоуровневых перспективных игроков. Речь идёт о французе Закари Рисашере. И в «Сан-Антонио» готовы совершить ряд сделок, чтобы выбрать 19-летнего игрока под первым номером.

Закари Рисашер в течение 2024 года постепенно поднимался на топовые позиции в различных драфт-моках. На The Ringer, официальном сайте НБА, Bleacher Report и на порталах Tankathon и NBADraft он котируется под первым номером. Рисашер — уверенный трёхочковый исполнитель, рост которого составляет 207-208 сантиметров. Француз неплохо выделяется в оборонительном аспекте — отмечают умение обороняться против защитников. Он также обладает игровым чутьём, нехарактерным для его возраста.

Статистика Закари Рисашера в сезоне-2023/2024, «Женесс Лайке Бург Баскет» (аренда от АСВЕЛа) Фото: «Чемпионат»/Getty Images

«Некоторые клубы рассматривают «Спёрс» как возможный вариант для обмена ради Рисашера, которого они тщательно изучали на протяжении прошлого сезона», — написал драфт-аналитик Джонатан Гивони в материале на ESPN. Рисашер и Вембаньяма вместе выступали за французский АСВЕЛ в сезоне-2021/2022 — одна из причин, почему в «Сан-Антонио» попробуют выменять драфт-пик. Гивони отметил, что Виктор и Закари были очень близки, учитывая их сходный возраст.

Что также помогает шансам «шпор» заполучить Рисашера, так это готовность «Атланты» — обладателя первого выбора — рассмотреть возможность обмена этого актива. «Сан-Антонио» стоит перед важным решением: рискнуть и попытаться подняться в драфте ради перспективного игрока или сохранить свои текущие позиции и надеяться на удачный выбор. Драфт-2024, возможно, станет ключевым моментом для будущего команды и её стремления вернуться на вершину НБА.