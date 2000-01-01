Форвард «Финикса» Кевин Дюрант отправился в Швецию по бизнес-вопросам, однако он успел показать мастер-класс местным жителям, исполнив несколько бросков.
Кевин Дюрант показал баскетбольный мастер-класс в Швеции. Видео
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