Социальные сети как предвестник. Дрэймонд Грин смеётся, пока Томпсон готовит сюрприз

В мире НБА воцарился всеобщий переполох, когда поклонники оранжевого мяча заметили, как Клэй Томпсон отписался от «Голден Стэйт» в социальных сетях и удалил все посты, связанные с клубом. Этот шаг вызвал волну спекуляций и догадок — что же происходит внутри команды и какие планы у самого Томпсона? На фоне этого форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин решил разрядить обстановку, обсудив ситуацию в своём подкасте. Его реакция была скорее развлекательной, чем тревожной.

Подтверждение из социальных сетей Клэя Томпсона Фото: Скриншот экрана

«Я знаю, что вы все, вероятно, ждали, когда я заговорю о том, что Клэй отписался от «Уорриорз» и удалил какие-то посты в соцсети. Я вообще не знал, что это случилось», — сказал Грин. «Я думаю, это очень смешно. Я посмеялся, чтобы вы знали. Это реально комично. Вы все хотите видеть, чтобы людям было больно, чтобы они показывали свои чувства. Но нет, такого никогда не будет. Это очень смешно», — подытожил Грин.

Однако за этим лёгким тоном может скрываться более сложная картина. Перед началом сезона-2023/2024 «воины» предложили Томпсону двухлетнее продление контракта на сумму около $ 48 млн. Томпсон отказался от предложения, что говорит о возможных разногласиях между ним и командой по поводу его будущей роли и заработной платы. Такие события подогревают интерес к тому, что же на самом деле происходит между атакующим защитником и калифорнийским клубом. Может быть, это просто временное недоразумение или знак более глубоких проблем?

Клэй Томпсон подписался на форварда «Орландо» Паоло Банкеро Фото: Скриншот экрана

Ещё одной интригующей деталью является интерес со стороны «Орландо», о чём «Чемпионат» писал в начале апреля. Если Томпсон действительно рассматривает вариант со сменой команды, «Мэджик» могут стать новым домом для одного из лучших шутеров в истории. С финансовой точки зрения «Орландо» имеет возможность предложить Томпсону выгодные условия — их зарплатная ведомость позволяет выделить $ 60-65 млн. Вопрос в том, смогут ли «Мэджик» предоставить Томпсону не только финансовую стабильность, но и шанс на успешное будущее? Ведь для игрока такого калибра важно не только получать достойную зарплату, но и иметь возможность бороться за чемпионство.

Клэй Томпсон всегда был важной частью «Уорриорз», и его вероятный уход может стать значительным событием для всей лиги. Одно можно сказать наверняка: ситуация с Томпсоном добавляет интриги и делает предстоящее межсезонье ещё более захватывающим. Независимо от того, останется ли Томпсон в «Голден Стэйт» или перейдёт в новую команду, его карьера будет привлекать внимание и вызывать обсуждения среди фанатов и экспертов. Сейчас защитнику 34 года, в минувшей регулярке он набирал в среднем 17,9 очка, что является третьим худшим показателем в карьере баскетболиста.

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