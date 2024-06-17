«Горд продолжать дело Итудиса в ЦСКА». Интервью с Андреасом Пистиолисом после чемпионства

Московский ЦСКА обыграл в финале Единой лиги ВТБ казанский УНИКС со счётом 4-1 в серии и вернул себе звание чемпиона спустя три года. За неделю до старта плей-офф армейцы отправили Эмила Райковича в отставку с поста главного тренера, а на смену ему пришёл Андреас Пистиолис, который до этого восемь лет входил в штаб Димитриса Итудиса. Греческий специалист смог вдохнуть в команду новую жизнь, и этого хватило для того, чтобы взять чемпионство. Спустя неделю после завоевания титула ЦСКА отправился в Норильск: Андреас Пистиолис, Андрей Ватутин, Каспер Уэйр, Тони Джекири, Семён Антонов и Самсон Руженцев привезли Кубок Белова в Заполярье.

Представители команды также опустились в шахту рудника на глубину 750 м, где произошло подписание нового контракта с американским защитником Каспером Уэйром. Затем игроки и тренер провели мастер-класс для норильских детей, а закончилось это всё «Заполярным матчем звёзд». Журналист «Чемпионата» Александр Зотеев отправился вместе с ЦСКА в один из самых северных городов мира и взял большое интервью у главного тренера армейцев.

ЦСКА с Кубком Белова на глубине 750 м Фото: Роман Кручинин

— Прошло немного времени после завоевания чемпионства, эмоции улеглись. Что сейчас чувствуете, будучи тренером-чемпионом?

— Не сказал бы, что эмоции улеглись. Конечно, первоначальный восторг от выигрыша титула ушёл, но мы все равно счастливы и рады, что это случилось. А теперь счастливы, что приехали сюда и можем разделить эту радость с норильчанами.

— Насколько тяжело принимать команду сразу перед плей-офф, не пройдя с ней ни предсезонку, ни регулярку?

— Всё зависит от организации работы в клубе. В команде была тяжёлая ситуация, но мы сделали нужные шаги в верном направлении, а игроки всё идеально выполнили. Они облегчили мне работу, ведь я тренировал высококлассных баскетболистов. Если сосредотачиваешься на нужных вещах, то время становится не так важно.

— Как вообще проходили переговоры с ЦСКА? Как быстро приняли предложение?

— Всё произошло за один день. ЦСКА — мой дом, я знаю этот клуб. Им не надо было ничего объяснять мне про эту команду или жизнь в Москве. Мы взаимно друг друга уважаем. Я уважаю клуб и руководство, а они уважают меня. Очень хотел работать здесь, работать со знакомыми мне людьми. Так что пришли к соглашению за один день.

— Были ли у вас ещё предложения между «Галатасараем» и ЦСКА? Может из Лиги ВТБ?

— Из Единой лиги не было, однако были три клуба, с которыми почти подписал контракт. Но по разным причинам к соглашению мы не приходили. Где-то я отказывался сам, где-то — клуб. В любом случае ЦСКА был для меня наилучшим вариантом с большим отрывом по причинам, которые уже назвал. Знаю этот клуб и людей, которые тут работают, так что даже не сомневался в своём решении.

— Что вы сделали первым делом, когда возглавили ЦСКА? Мы общались с Тони Джекири, и он рассказал, что вы сразу начали разбирать ошибки команды из конца регулярного чемпионата. Он отметил, что вам очень не нравилось, что лидеры других команд, такие как Ратэн-Мэйс или Димитриевич, набирали много очков против армейцев.

— Первое, что хотел поправить в команде — настрой игроков. Это напрямую влияет на, например, защиту. Успешная оборона — результат вашего настроя, когда вы не хотите проигрывать, что бы ни случилось, когда у вас есть гордость. Когда какой-то игрок набирает много очков против вас, вы должны реагировать на это. Оборона — сложный элемент, во многом она является отражением ментальности вашей команды.

Андреас Пистиолис Фото: Единая лига ВТБ

— ЦСКА легко прошел «Енисей» и ждал в полуфинале «Зенит». У вашей команды была неделя на подготовку, у петербургской команды — два дня. То, что «Зенит» затянул свою серию первого раунда до пяти матчей, сыграло на руку ЦСКА?

— Не сказал бы, что это был решающий фактор, но это точно было нашим преимуществом. Мы заслужили его. Мы усиленно работали и играли с нужным настроем, чтобы закончить серию с «Енисеем» пораньше. Так что неделя перерыва была нашей наградой. Решающими факторами победы в серии с «Зенитом» стали наш настрой и ментальность. Именно эти вещи принесли бы нам проход в финал, даже если бы не было недели перерыва.

— В первых четырех матчах с «Зенитом» каждая команда выиграла по два матча с разницей в 10 и более очков. Почему получились такие неровные и разные игры без интриги в концовке?

— Это действительно интересно, потому что, даже если по ходу регулярки какая-то команда разгромила другую, это не значит, что между ними такая большая разница. В этой серии была напряжённая тренерская битва. По ходу полуфинала было много изменений от игры к игре. Так случалось, что, когда одна из команд вырывалась вперёд по ходу матча, это вселяло в игроков уверенность, вследствие чего итоговая разница в счёте была ещё больше. Но вы должны помнить, что в плей-офф не имеет значения разница, будь она одно очко или 40, важна только сама победа. Думаю, когда та или иная команда понимала по ходу матча, что победы не видать, то просто начиналась подготовка к следующей встрече.

— В пятом матче ЦСКА на выезде обыграл «Зенит» «+26». Этот матч стал ключевым в серии?

— Не согласен. В первую очередь каждая игра была крайне важна. Для нас, возможно, ключевой являлась первая игра полуфинала, а также самая последняя встреча, где мы оформили проход дальше. Это были единственные матчи, где счёт был близкий. Также было важно не переводить серию в седьмой матч, поскольку он бы проходил в гостях у «Зенита». Так что именно первая и последняя игры серии были ключевыми.

— В финале была классика российского баскетбола — ЦСКА — УНИКС. Хотели именно казанцев в соперники или, может, «Локомотив»?

— Для меня это не имело значения. Понимал, что в любом случае придётся играть против очень сильной команды. У «Локо» — шикарный коллектив, очень атлетичные и агрессивные игроки. С ними было бы так же тяжело, как и с УНИКСом. Если хочешь выиграть титул, то готовься обыгрывать лучшую команду. УНИКС доказал в полуфинале, что он лучше. Так что с ними и хотели играть.

Андреас Пистиолис (слева) и Мело Тримбл (справа) Фото: Единая лига ВТБ

— В финале сверкнул Мело Тримбл. Да, после травмы Уэйра он стал одним из основных игроков, но в финале показал лучший баскетбол в сезоне. Как оцените такое преображение?

— Работал с Мело и ранее. Так что понимал, какого игрока имею в составе и как могу наиболее эффективно его использовать. Всегда знал, что он высококлассный баскетболист. В финале он показал лучшую свою игру за весь его период в ЦСКА.

Но вы должны понимать, что за его успехом стоит вся команда, которая его поддерживала. Мы нашли способ, при котором соперникам было сложно защищаться против Тримбла. И в этом участвовала вся команда, в том числе Каспер Уэйр. Мело не подвёл. Нельзя выиграть титул только за счёт одного игрока. Вся команда отлично поработала, а Мело взял на себя роль лидера и справился с ней безоговорочно.

— А кого бы вы ещё могли оценить, помимо Мело? Может, кто-то превзошёл ваши ожидания?

— Что касается финала, то каждый баскетболист сыграл на свой максимум. Не сказал бы, что кто-то прыгнул выше головы. Все выступили так, как ожидалось. Обычно не люблю кого-то отдельно выделять, но хочу упомянуть Никиту Курбанова. Он столь многого добился за карьеру. Несправедливо, что ему каждый раз нужно что-то доказывать людям. Они уже должны знать, кто это такой, и уважать его. Никита всем напомнил, на что способен.

— У УНИКСа не играл Исмаэль Бако. Это облегчило задачу для вашей команды?

— Не совсем. Мы играли против отличной команды, где каждый борется до конца. Думаю, для них было бы лучше, если бы он мог играть, но обстоятельства сложились по-другому. Не забывайте, что у нас Каспер Уэйр играл после травмы, он не был в лучшей форме. Повреждение было и у Мело Тримбла, ему приходилось играть с травмой по ходу плей-офф. Матчи в финале были сложные, соперники отлично боролись. Были игры, которые могли закончиться с другим исходом.

— За счёт чего ЦСКА удалось практически не оставить шансов УНИКСу в финале?

— Игроки идеально выполнили план. Наши баскетболисты показали больше силы воли. У нас была более широкая ротация, было много игроков, кто принёс пользу в финале. В итоге под конец мы оставались более свежими. Но судьбу чемпионства зачастую решают детали. Иногда всё решают не 99% вашей игры, а оставшийся 1%. Мы отнеслись к деталям внимательно, это и позволило выиграть.

— Ваши игроки в финале выполнили все установки или что-то всё же не получилось?

— Конечно, невозможно выполнить план на 100%. Иногда происходят непредвиденные вещи, и вам нужно адаптироваться. Самое главное иметь нужный настрой. С ним можете преодолеть всё. И у нас этот настрой был, тут нет никаких сомнений. Какие-то установки игроки выполняли, однако что-то и не получалось, да. Ещё бывает так, что план выполнен, но он не сработал. Самое главное — у игроков было всё супер с психологией, они боролись и жаждали титула. Это и оказалось важнее всего.

Денис Годлевский (слева) и Андреас Пистиолис (справа) Фото: Единая лига ВТБ

— В ваш штаб вошёл Денис Годлевский. Это ваше решение вернуть его в команду или выбор руководства?

— Это было моё решение. Мы работали с Денисом на протяжении многих лет. Он прекрасно знает мою систему игры и то, что я ожидаю от него. Он высококлассный специалист. На него можно положиться. Это было моё первое пожелание руководству, что я хотел бы работать вместе с ним. Менеджмент согласился со мной, ведь они знали, каким тренером он является и на что способен.

— Что поменялось в команде после вашего ухода в 2022 году?

— Организация всё также на высоте. Тут работают настоящие профессионалы, как и всегда. Да, у команды больше нет того элитарного статуса, что раньше. Нет большого бюджета, как было тогда. Но душа клуба, ядро клуба остались теми же, что раньше. Клубная ДНК, культура — всё на месте. Почувствовал, что возвращаюсь в то же место, откуда ушёл.

— Как вам изменения в Единой лиге ВТБ? Не кажется ли, что турнир стал более конкурентным? Практически каждая команда может обыграть любую другую.

— Да, лига стала куда более сбалансированной, чем раньше. Теперь нельзя предсказать заранее, кто будет чемпионом, кто выйдет в финал, в полуфинал. Нет ни одной игры, где можно сказать, что победа досталась тебе легко. Лига стала очень конкурентной. Некоторые люди ожидали, что она окажется в катастрофическом положении, но оказалось всё наоборот. Уровень не понизился, а повысился за эти два года. Считаю, что это будет происходить и в ближайшие годы.

— Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич даже заявлял, что Лига ВТБ ничем не уступает Евролиге. Можете с ним согласиться?

— Не могу. Евролига — второй лучший баскетбольный турнир мира после НБА. Но считаю, что Единая лига входит в топ-3 лучших чемпионатов стран Европы, не считая Евролиги. Примерно на одном уровне с испанской и турецкой лигами. По качеству игры Единая лига им не уступает.

Андреас Пистиолис (слева) и Димитрис Итудис (в центре) Фото: БК «Зелëна-Гура»

— Вы общались с Димитрисом Итудисом до подписания контракта с ЦСКА или после? Может, после чемпионства?

— Соглашение с ЦСКА было заключено так быстро, что я даже не успел ни с кем пообщаться по этому поводу. Но мы разговаривали по ходу плей-офф и после выигрыша титула. Мы провели с Димитрисом столько лет вместе, так что нередко общаемся.

— Вы рады или, может, горды продолжать его дело в ЦСКА и возвращать традиции, которые были при нём?

— Очень горд. Выигрыш титула всегда радует, но ещё здорово, что мы смогли продолжить дело Итудиса, победили с тем же настроем и отношением к игре, что и раньше. Счастлив, что смог принести чемпионство клубу и людям, которые в меня поверили, и что порадовал болельщиков клуба, которым приходилось несладко последние два года.

— ЦСКА продлил с вами контракт ещё до старта финальной серии. Какие эмоции испытали, когда поняли, что и дальше продолжите работать в Москве и что руководство полностью доверяет вам?

— Счастлив, что остаюсь. Но предполагал, что так и произойдёт. Знаю, что руководство ЦСКА ведёт себя честно. Если проделываешь хорошую работу, то они поощряют это. Считаю, что смогу очень хорошо поработать здесь. Самое важное, что меня наградили доверием. Для меня это ключевой момент.

— Не обидно, что, несмотря на успех в Лиге ВТБ, команда не сможет проявить себя в Евролиге?

— Это не проблема. Так сложились обстоятельства. Верю, что ЦСКА вернётся в Евролигу скоро. Когда политические проблемы будут разрешены, а это точно когда-то случится, клуб вернётся в Европу, и мы сможем выиграть ещё больше титулов. Но ситуация сейчас такая. Как я и сказал, Единая лига — очень конкурентная. Очень высокий уровень игры. Так что даже и не задумываюсь о Евролиге пока что.

Андреас Пистиолис Фото: Единая лига ВТБ

— Вы пришли в ЦСКА в уже сформированный коллектив. Теперь же сможете поучаствовать в трансферной компании клуба. Опишите вашу идеальную команду. По стилю, по акценту на чём-то определённом, по чему-то ещё, может.

— У меня есть команда, которая выиграла титул. Не ожидаю, что будут какие-то глобальные изменения. Мы просто должны повторить наш успех. По моему мнению, будет несколько перестановок. Однако вы в любом случае увидите в следующем сезоне команду, которая усиленно борется за титул. Это самое главное. Всё остальное будет разрешено в будущем. Будут приняты некоторые решения, где мы пойдём по тому или иному пути. Это происходит всегда, команда адаптируется по ходу сезона. Но есть одна вещь, которая должна оставаться всегда — это наш настрой.

— Какие позиции вы бы хотели усилить перед новым сезоном?

— В первую очередь мы должны завершить работу по переподписанию игроков, чтобы быть уверенными, что наши ребята останутся здесь. После этого решим, как будем усиливать команду. Точно будем искать игрока задней линии, а также того, кто добавит разнообразия нашей команде. Посмотрим, кого сможем найти. Зачастую вы основываетесь не только на том, что хотите, а на том, как сложится рынок. Увидим.

— Андрей Воронцевич говорил, что в случае чего будет готов рассмотреть предложение, в том числе и от ЦСКА. Вашей команде пригодился бы такой ветеран?

— Пока не могу говорить о таких вещах. Мы не можем сейчас рассматривать каких-то конкретных игроков и заявлять, кто перейдёт в ЦСКА. Андрей крайне уважаем в нашем клубе за всё, что для нас сделал. Но сначала нужно проанализировать ситуацию в команде и понять, как мы хотим усилиться. Должны понять, какой у нас бюджет, а также быть уверены в том, что игроки, которых приглашаем, справятся с той ролью, что нужна команде. Как я и сказал, главная задача сейчас — переподписать контракты с теми, кто есть в команде. Затем увидим, какие сделки сможем осуществить.

— Что нужно сделать ЦСКА, чтобы защитить титул в следующем сезоне?

— Должны сделать ещё больше, чем сделали только что, потому что отстоять титул всегда очень тяжело. Команды будут стараться догнать нас, все хотят быть чемпионами. Так что мы должны бороться ещё более усиленно. Но самое главное — оставаться единым коллективом, когда настанет тяжёлый момент по ходу сезона. А он всегда наступает, каждый год. Травмы, серия поражений, что бы ни случилось — мы должны сохранять нашу ментальность, чтобы стать чемпионами снова.