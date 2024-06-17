Лука Дончич уникален. И этот плей-офф НБА для него — уже история!

Лука Дончич, молодой словенский феномен, уже успел оставить след в истории НБА. В этом плей-офф он лидирует по очкам, передачам, подборам и перехватам — достижение, которое ранее не удавалось никому. Его игра в финальной серии с «Бостоном» стала настоящей проверкой на прочность для команды и самого Луки. Способность 25-летнего баскетболиста господствовать на площадке независимо от соперника делает его одним из самых опасных игроков в лиге.

В четвёртом матче серии, когда «Даллас» оказался на грани вылета, Дончич выдал одну из лучших оборонительных выступлений за карьеру, позволив сопернику реализовать из-под себя только два броска из 11. После трёх матчей, где он являлся основным защитником против таких звёздных оппонентов, как Джейсон Тейтум и Джейлен Браун, Лука наконец-то принял свою роль и доказал, что он защитник уровня выше среднего. Другой вопрос — стабильность в этом аспекте, где у словенца наблюдаются определённые проблемы. «Думаю, самое важное — показать, что мы верим. Мы показали это в четвёртом матче. Если бы мы не верили в себя, вероятно, не выиграли бы эту встречу, говорить об этом легко, но показать — другое дело», — сказал словенец.

«Бостон» — лучшая команда на протяжении всего сезона-2023/2024, выигравшая 64 матча в регулярном чемпионате и не испытавшая особых проблем в плей-офф Восточной конференции. Они справились с «Майами» и «Кливлендом» в пяти играх в первых двух раундах, а затем обыграли «Индиану» в финале конференции со счётом 4-0. Однако «Даллас Маверикс» рассматривался как серьёзное испытание для «Бостона» благодаря дуэту Дончича и Ирвинга.

Лука Дончич (центр), финал НБА — 2024 Фото: Stacy Revere/Getty Images

«Селтикс» уверены в своих силах и хотят завершить серию на домашнем паркете в пятом матче. Большинство болельщиков наверняка подписались бы на такой сценарий до завтрашнего дня. Из-за того, что «Бостон» вошёл в плей-офф и финалы НБА в роли фаворитов, на них лежит огромное давление. Эта команда была близка к тому, чтобы завоевать титул для такого спортивного города, как Бостон. Поражение в пятой встрече вызвало бы много нервозности перед шестой встречей в Далласе. Сейчас Дончич и его команда должны сосредоточиться на победе в пятом матче.

Лука Дончич не беспокоится о предстоящей встрече. Он выразил желание играть независимо от обстоятельств, касающихся травмы. Были случаи, когда его участие находилось под вопросом, но звезда «Маверикс» не намерен пропускать ни одного матча плей-офф, если это возможно. Дончич ясно дал понять, что он верит в способность «Маверикс» выиграть серию. Лука по-прежнему уверен в команде.

Несмотря на недавнюю победу «Маверикс», легенда «Селтикс» и член Зала славы баскетбола Боб Коузи не считает, что Лука Дончич и Кайри Ирвинг в состоянии противостоять защите задней линии Бостона. «Дончич — удивительный талант», — сказал Коузи. «Он выглядит как водитель грузовика, а играет, как Майкл Джордан. Он потрясающий». Лука Дончич неожиданно лидирует в финале среди всех игроков по показателю «плюс-минус». Хотя эта метрика не является надёжным индикатором для оценки игры баскетболиста — в этом случае впечатляет то, что Дончич лидирует по этому показателю, несмотря на 1-3 в серии.

Статистика Луки Дончича в плей-офф НБА — 2024 Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Кайри Ирвинг отметил выступление Луки Дончича в четвёртом матче: «Я думаю, он заставил некоторых людей съесть свои слова». Лука достиг 1500 очков в карьере плей-офф за 49 игр. Только Майкл Джордан (43), Элджин Бэйлор (45) и Уилт Чемберлен (45) достигли этого рубежа быстрее. Также Лука стал третьим самым молодым игроком, набравшим 25+ очков в первой половине матча финала. Единственными игроками, сделавшими это в более молодом возрасте, были Кайри Ирвинг в 2017 году и Хаким Оладжьювон в 1986-м.

В играх на вылет Дончич имеет самый высокий средний показатель очков за встречу в истории НБА — 34,1. Завтрашний матч станет определяющим для «Далласа». Лука Дончич и его команда находятся на волоске от вылета из финальной серии. Однако вера и решимость словенского баскетболиста станут ключевым фактором в борьбе за продолжение финала. Независимо от исхода, Дончич оставил значимый отпечаток в этом розыгрыше плей-офф.