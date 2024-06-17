«Даллас» в состоянии продлить финальную серию плей-офф НБА с «Бостоном»? LIVE

В ночь с 17 на 18 июня будет сыгран пятый матч серии в рамках финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи «Бостон Селтикс» — «Даллас Маверикс», которая начнётся в 3:30 мск.

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