«Даллас» в состоянии продлить финальную серию плей-офф НБА с «Бостоном»? LIVE
Или всё-таки определится новый чемпион?
В ночь с 17 на 18 июня будет сыгран пятый матч серии в рамках финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи «Бостон Селтикс» — «Даллас Маверикс», которая начнётся в 3:30 мск.
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07:17 Артемий Берстенев
07:16 Артемий Берстенев
07:15 Артемий Берстенев
07:15 Артемий Берстенев
📺 Где смотреть «Бостон» — «Даллас»
В прямом эфире финал НБА официально покажут на телеканале ABC/ESPN, а также на платном сервисе NBA League Pass. В России следить за играми можно на баскетбольном портале AANBA.ru. «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.
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