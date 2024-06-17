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Бостон Селтикс — Даллас Маверикс, где смотреть онлайн-трансляцию финала плей-офф НБА в России, 18 июня 2024: обзор матча

«Даллас» в состоянии продлить финальную серию плей-офф НБА с «Бостоном»? LIVE
Андрей Антсон Артемий Берстенев
,
«Даллас» в состоянии продлить финал НБА? LIVE
Комментарии
Или всё-таки определится новый чемпион?

В ночь с 17 на 18 июня будет сыгран пятый матч серии в рамках финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи «Бостон Селтикс» — «Даллас Маверикс», которая начнётся в 3:30 мск.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Сетка
НБА - плей-офф . Финал. 5-й матч
18 июня 2024, вторник. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Не начался
Даллас Маверикс
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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📺 Где смотреть «Бостон» — «Даллас»
07:17 Артемий Берстенев
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📺 Где смотреть «Бостон» — «Даллас»

В прямом эфире финал НБА официально покажут на телеканале ABC/ESPN, а также на платном сервисе NBA League Pass. В России следить за играми можно на баскетбольном портале AANBA.ru. «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.
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Новости. Баскетбол
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