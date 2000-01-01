Майкл Джордан стал автором легендарного победного броска в матче с «Ютой» в финале плей-офф 1998 года, обеспечив «Чикаго» шестой чемпионский титул. А что, если этот момент изобразил бы художник Винсент Ван Гог?
Победный бросок Майкла Джордана в финале плей-офф 1998 года в интерпретации Ван Гога. Фото
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