Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум перед началом одного из матчей финальной серии плей-офф НБА c «Далласом» реализовал бросок крюком. Вышло очень эффектно!
Джейсон Тейтум исполнил непростой бросок с центра площадки перед матчем финала НБА
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